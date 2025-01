El Granada ha encontrado a un pistolero para acompañar a Lucas Boyé. Stoichkov se complementó con el ariete en su debut, en el que ambos formaron una dupla prometedora. A la mejor versión del argentino se une ahora un delantero con intuición para aprovechar la porfía del ‘7’ granadinista y con la portería siempre entre ceja y ceja. Se le resistió el gol en dos ocasiones claras para redondear su estreno, pero sacó a relucir el potencial de la pareja de puntas de la que ahora dispone Fran Escribá para seguir aspirando al ascenso. Uno brega y otro aprieta el gatillo. El conjunto rojiblanco necesita que funcionen.

"Stoichkov ha estado muy bien, con independencia de que marque o no los goles. Ha demostrado lo que es, que es un jugador que intuye muy bien. Le dije que podría aprovecharse bien del juego de Lucas", apuntó el técnico rojiblanco tras la victoria contra el Sporting. El de San Roque tiene olfato y nervio para atacar los espacios que genera Boyé, siempre foco de atención para los zagueros rivales, lo que propició en pocos minutos un par de situaciones de gol abortadas por Rubén Yáñez. No tuvo premio, pero sí sirvió de muestra de lo que puede generar el dúo de atacantes. "No es solo un rematador. En cualquiera de las tres posiciones de ataque nos sirve. Tiene mucha movilidad. Hay que esperar un jugador de mucho nivel. Es un gran fichaje", describió Escribá a su flamante incorporación. Cualidades que, en cierta medida, se asimilan a las de Myrto Uzuni. Queda ver si las prestaciones también alcanzan cifras semejantes.

La ausencia del albanés, por el momento, ha desatado la mejor versión de Lucas Boyé, que alzó la voz y se erigió en la referencia del Granada. El argentino, que contra el Sporting de Gijón portó el brazalete de capitán, firmó una actuación brillante como estandarte del conjunto rojiblanco. Le puso el broche desde los once metros, la suerte que Uzuni dominaba y que sin él se antojaba huérfana, aunque hubo de hacerlo a la segunda, con el respaldo de Los Cármenes. Cerca estuvo de aderezar su partido con una asistencia, desacertado su nuevo compañero de ofensivas. Se llevó la ovación de la hinchada.

"Este es el Lucas que todos queremos. Ha tenido problemas físicos desde nuestra llegada, muy poca continuidad. En su mejor nivel, es un jugador determinante y diferencial de la categoría. No solo por lo que hace para él, sino por lo que genera para sus compañeros. Cualquier futbolista se puede aprovechar de su trabajo. Queríamos un número bueno de goles en esta segunda vuelta. Lleva dos", esgrimió Escribá acerca del encuentro del argentino. El técnico quiere exprimir al delantero y sacar en Segunda División sus mejores guarismos. Enlaza un par de jornadas consecutivas marcando, con lo que alcanza ya las cinco dianas en este curso. Está a una de igualar su registro de la pasada campaña, en la que además sirvió un tanto más que en lo que va del presente ejercicio -lleva dos asistencias-.

La primera toma de contacto con Stoichkov reveló conexión entre ellos, de cuyo encaje depende buena parte de las posibilidades de ascenso del conjunto rojiblanco, con Weissman más apagado y Siren Diao sin encontrar hueco en el once. Ahora el Granada espera mantenerla y afilarla. Sin Uzuni, que sigue siendo el segundo máximo goleador de la categoría con 14 muescas, perdió capacidad ofensiva. La suma de fuerzas arriba, sin embargo, puede llegar a paliarla.

