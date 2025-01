Escribá: "Nos viene bien la victoria porque no han sido semanas agradables"

Fran Escribá nunca quiso expresarlo demasiado ni tampoco permitir que contagiara al grupo, pero el caso Uzuni perturbó al Granada. "Para mí no han sido semanas agradables Prefiero comerme yo todos los problemas y aislar al vestuario todo lo que pueda. Ha entrenado muy bien, pero todo el desgaste me lo he llevado yo", ha admitido el técnico rojiblanco, quien, por ello, saborea más aún la victoria contra el Sporting de Gijón. "Nos viene bien", ha reconocido. "Es muy importante porque es un rival directo. Ha sido un partido muy completo", ha subrayado, si bien lamenta que "cuando llegó el 2-0, dio la sensación de que el resultado tenía que ser más amplio".

"Llevábamos dos empates y una derrota. No era tanto, pero si queremos estar arriba, no podemos tener esas rachas. Creo, y lo digo con sinceridad, que todo lo que ha pasado estas semanas afectó. Todo ese ruido molestó mucho. Venir a casa y que el día del Burgos hubiera división de opiniones molestó", ha insistido el entrenador del Granada, quien considera que sus pupilos compitieron "muy bien" contra el Levante y cayeron por "errores". "Si nos dividen, nos harán daño. En estas semanas había demasiado ruido extradeportivo. Si analizáramos partidos pasados, merecimos más puntos de los que sacamos", ha agregado. "Sabíamos que iba a ser un partido difícil", ha puntualizado, para seguidamente añadir que "da rabia lo del gol, porque es uno de esos penaltitos que no iban a pitar".

El choque ha dejado varios nombres propios, pero por encima de todos ha brillado Boyé. "Este es el Lucas que todos queremos. Ha tenido problemas físicos desde nuestra llegada, muy poca continuidad. En su mejor nivel, es un jugador determinante y diferencial de la categoría. No solo por lo que hace para él, sino por lo que genera para sus compañeros. Cualquier futbolista se puede aprovechar de su trabajo. Queríamos un número bueno de goles en esta segunda vuelta. Lleva dos", ha indicado, no sin analizar también el debut de Abde Rebbach y Stoichkov. "Sabía que iba a gustar aquí, porque tiene mucho desequilibrio, uno contra uno y juega bien con las dos piernas", ha resaltado sobre el argelino, satisfecho con su actuación.

"Stoichkov ha estado muy bien, con independencia de que marque o no los goles. Ha demostrado lo que es, que es un jugador que intuye muy bien. Le dije que podría aprovecharse bien del juego de Lucas", ha indicado, tras lo que ha afirmado que es "muy completo". "No es solo un rematador. En cualquiera de las tres posiciones de ataque nos sirve. Tiene mucha movilidad. Hay que esperar un jugador de mucho nivel. Es un gran fichaje", ha definido. En este sentido, Escribá se ha asegurado "encantado" con el mercado que está realizando el club. "Tengo una relación personal y profesional estupenda con Matteo. Es difícil encontrar en un mercado de invierno a jugadores de este nivel. Traer a dos futbolistas como Abde y Stoichkov tiene mucho mérito. Nos garantizan juego y gol", ha elogiado, tras lo que ha indicado que "hay que escuchar a quienes juegan menos y tienen alguna opción de salir". "Si alguno se va, seguro que vamos a traer a alguien", ha apostillado en este sentido.

También se ha detenido en el debut de Manu Lama, que solo había jugado en Copa y este domingo ha cerrado la goleada. "Es una alegría. Tenía muchas ganas de ponerle, pero tengo muchos centrales en el equipo. El partido pedía tres centrales. La idea no era quitar a Pablo (Insua), pero sí meterle igual", ha detallado. "Le falta que le ponga el entrenador. En conversaciones de cuerpo técnico, hemos pensado en infinidad de ocasiones que es un partido para él", ha ahondado. Cuestionado sobre el estado de Insua, ha explicado que "estaba mareado". "En condiciones normales, no será nada. En un par de días debería estar bien. Estaba un poquito conmocionado y con visión borrosa", ha precisado. "En cuanto a Reinier, tendremos que hacerle una prueba, pero intuimos que es una rotura de fibras. En dos o tres semanas como mínimo, tendríamos que poder contar con él", ha agregado.

Rubén Albés

Serio y escueto, Rubén Albés ha reconocido que "el Granada ha sido justo vencedor". "Hemos hecho una primera parte en la que hemos estado bien. Hemos tenido nuestras opciones y el rival, las suyas. Se ha adelantado con el penalti. La segunda aparte ha sido mala", ha sintetizado el técnico del Sporting de Gijón. "No hemos sido capaces de sostener determinadas acciones del rival. Nos han corrido contraataques y se han impuesto en situaciones de juego directo. Lo normal es que ganaran y así ha sido", ha concluido.

