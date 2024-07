Este Granada todavía está muy verde, y no solo por lucir ante el Sevilla su peculiar tercera indumentaria con los colores de la ciudad. Lleva cinco amistosos y solo una victoria, ante el equipo sub-21 del West Ham. Aunque probablemente lo que más deba inquietar al hincha es que no parece carburar, espeso con la pelota y romo en ataque. Sin la aparición de Weissman, poco participativo en esta ocasión, el gol se le sigue resistiendo. El conjunto hispalense se ha impuesto este miércoles con comodidad. Le bastó un fogonazo desequilibrante de Lukebakio, rematado por Sow en el área pequeña, y una indecisión en el despeje de un córner para deshacerse del cuadro nazarí, que no le generó problema alguno. Hubo minutos para Tsitaishvili, y también para Boyé, ausente el otro día, pero nadie prendió la mecha. No hay aún lugar a la preocupación, mas convendría a los de franjas horizontales ir mejorando las sensaciones. Sobre todo, si quiere convencer a un aficionado que todavía está de uñas.

No deja de ser el conjunto rojiblanco un equipo en construcción y los encuentros a estas alturas, poco más que una pachanga, pero la prueba ante el Sevilla ya elevaba el listón. Pronto tornó en una suerte de ITV que, para comprobar si este Granada está apto para circular por Segunda, puso a Guille Abascal contra su propia naturaleza. Empeñado desde su llegada en que su equipo sea protagonista con el balón y cocine el fútbol a fuego lento, en el Jesús Navas se vio sometido desde el inicio al dominio sevillista, obligado a correr más que a edificar. Y lo cierto es que no mostró de inicio mala fachada, sobrio y solidario, lo que se dice bien plantado, pero no exento de carencias que fueron haciendo mella. Al final, su adversario hizo valer el salto de nivel que la propia diferencia de categoría manifiesta.

Los nazaríes se asentaron sobre el césped de la ciudad deportiva hispalense con una mezcla de candidatos a la titularidad y opositores de situación más difusa, protegidos pero con el motor encendido por si tocaba salir disparados, aunque se ve que se habían dejado las armas en Montecastillo. El Sevilla, reposado como si supiera que la cosa caería de su lado, dejó que dos de sus chavales, Manu Bueno y Collado, se divirtieran jugando a su antojo con el tempo, escoltados por Sow. Llevaron la contienda a los costados, donde Lukebakio se obcecó con mostrar las costuras de Miguel Ángel Brau, pero el canterano no se arrugó y le complicó la tarde, hasta que, de tanto insistir, el belga terminó por sacar los pasos prohibidos.

Antes de eso, la cita no había dado para mucho más que para alargar el debate sobre las nuevas equipaciones granadinistas. Pablo Sáenz mostró arrojo, falto de finura en la ejecución de sus acciones, y Kike Salas despegó para propulsar a las nubes un balón servido desde la esquina. En otro córner, Marc Martínez fue a por uvas, aunque no hubo remate a gol que le sacara de nuevo en la foto. El Granada quería salir de vez en cuando con calma desde atrás, sacar a relucir sus nuevas señas de identidad, pero la presión local lo convertía en misión imposible. Aun con ello, Villar asumió galones. Caracoleó en el área hasta que le cerraron la puerta del tiro y después alcanzó los confines del campo para asistir atrás, sin un aliado que culminara la faena. Insua rebañó un envío rompedor ante el que se relamía Collado y Lukebakio colgó un balón venenoso que embolsó el meta rojiblanco. Fue el preludio del gol.

El belga de nuevo recibió en un costado y le enseñó a Brau, esta vez sí, que en las categorías profesionales no cabe un parpadeo. Llegó a línea de fondo y puso atrás el pase, empujado a red por Sow tras un leve rebote. Uno de esos chispazos de calidad que determinan partidos. El Granada se recompuso tras la pausa para la hidratación, también fatigado su rival, pero no hubo balas que tuviera que esquivar Dmitrovic. Uzuni se trabó tras una carrera de Józwiak que replicó Collado, este con lanzamiento raso y alejado. Después Villar levantó el periscopio, atento al desmarque de su compa polaco, derribado en la frontal del área. El mediocentro se pidió la falta, repelida por la zaga sevillista.

García Pimienta sacó un once nuevo tras el descanso, sin ánimo de sobrecargar a sus pupilos, mientras que Abascal apenas modificó el dibujo con la irrupción de Sergio Ruiz en lugar de Józwiak, más leña en la sala de máquinas. Y debían aún de andar todavía acoplándose los de casa cuando encontraron el segundo. En un córner anodino, Weissman se complicó el despeje. La pelota salió escupida de la espalda de Pablo Rivera hacia la meta nazarí, por donde deambulaba Saúl Ñíguez, agradecido con el regalo. Esquivó a Marc Martínez como si de un cono se tratara y abrochó el choque a placer. Sin que ningún sevillista se despeinara.

Quiso Weissman quitarse cuanto antes la espinita y, en una falta combada por Pablo Sáenz, dirigió el frentazo al ángulo, felino Alberto Flores para palmear. Abascal agitó el árbol, al campo Neva, Tsitaishvili, Lucas Boyé y el joven Oscar Naasei para formar con tres centrales. Poco más tarde, en otro carrusel de relevos, dio cancha a Rubén Sánchez, Ignasi Miquel, Corbeanu y Faye. Eran minutos de poco fútbol, más propicios para pasear por la arena que para presenciar el espectáculo, aunque alguna carrera del extremo georgiano prometió algún recurso interesante.

Corbeanu profundizó por el perfil diestro, pero no había en casa quien recibiera sus envíos. Lucas Boyé robó en una pifia sevillista, nefasta su entrega para corresponder al error. Ambos perdonaron sobre la bocina, en una triple ocasión que comenzó el argentino, continuó Tsitaishvili y culminó el canadiense, en sendos remates contra el muro. No había pólvora. Ni tampoco mucho juego. Al equipo le falta madurar. Tiene tiempo, pero tampoco demasiado.

Ficha técnica:

Sevilla FC: Dmitrovic (Alberto Flores, 46’); Darío (Carmona, 46’), Kike Salas (Nianzou, 46’), Ramón Martínez (Diego Hormigo, 46’ [Mejía, 90’]), Pedrosa (Gudelj, 46’); Manu Bueno (Saúl Ñíguez, 46’), Sow (Idumbo, 46’), Collado (Pablo Rivera, 46’); Ejuke (Peque, 46’), Lukebakio (Suso, 46’) e Isaac Romero (Ocampos, 46’).

Granada CF: Marc Martínez; Ricard (Rubén Sánchez, 72’), Miguel Rubio, Insua (Ignasi Miquel, 72’), Brau (Carlos Neva, 62’); Pablo Sáenz (Oscar Naasei, 62’), Martin Hongla (Faye, 72’), Gonzalo Villar (Tsitaishvili, 62’), Kamil Józwiak (Sergio Ruiz, 46’); Uzuni (Lucas Boyé, 62’) y Weissman (Corbeanu, 72’).

Goles: 1-0: Saúl, min. 22; 2-0: Sow, min. 48.

Incidencias: Encuentro amistoso disputado en el estadio Jesús Navas a puerta cerrada.