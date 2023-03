El Granada CF más imprevisible, a por una 'revancha' para meter presión al Eibar

"Ahora mismo tenemos a Famara, Callejón, a Puertas, a Soro, a Bryan, a Perea y a Melendo". Así, con una lista de su 'fondo de armario', como si se tratase de una enumeración de los asistentes a un evento, Paco López ha tratado de restar importancia a las capitales ausencias para este compromiso liguero de los internacionales Uzuni y Weissman.

El conjunto nazarí afronta un compromiso que es clave por varios motivos: sumar una nueva victoria que le afiance en la segunda posición de la tabla y de paso obligue a no fallar al líder, que juega unas horas antes frente al Andorra, y cobrarse su 'revancha' particular contra un equipo que se le resiste esta temporada. No pudo el Granada con el Oviedo en el Carlos Tartiere en el choque de la primera vuelta, en un resultado que desencadenó la salida de Karanka del banquillo nazarí, ni tampoco en el torneo del KO, donde el conjunto carbayón ejerció de 'verdugo' de los de Paco López en segunda ronda. La diferencia es que, en esta ocasión, los rojiblancos contarán con el aliento de su estadio. Ese factor 'afición' jugó un papel vital, sin ir más lejos en la última salida a Albacete, donde la hinchada desplazada al Carlos Belmonte -unos 1.300 granadinistas como confirmaba Paco López en la rueda de prensa posterior al encuentro- se hacían notar y de qué manera para continuar la racha sin dejar de sumar fuera de casa.

Presumir de 'fondo de armario', pero sin desvelar sus cartas. Esa ha sido la táctica del técnico valenciano del Granada para preparar un partido distinto y raro y es que, por primera vez, desde que Weissman se incorporara a la disciplina rojiblanca, Paco López no podrá contar ni con uno ni con otro. Ante el Oviedo, presumiblemente, será el turno de Famara que, sin la sombra de los dos internacionales ni la veteranía de Jorge Molina, tendrá su gran oportunidad desde su llegada. Ya a lo largo de la semana, el propio club iba preparando el terreno para ese más que probable salto a la titularidad del '8' el próximo domingo en Los Cármenes. Lo hacía mediante contenido en sus redes sociales en forma de imágenes donde se podía ver al resto de sus compañeros 'mimando' al futbolista senegalés en una de las sesiones preparatorias y al propio protagonista sonriente, consciente de que está ante su gran oportunidad de ganarse un hueco.

De hecho, al propio Paco López parece que se le 'escapaba' en esa tradicional rueda de prensa previa al encuentro de la jornada 33, esa esperable titularidad del único '9' puro que estará disponible frente al Oviedo. "Famara va a ju..., si juega de inicio, jugará de delantero". Ese Famara y uno más o dos más se antoja la principal duda en la cabeza del técnico, ya que la incertidumbre de cuál será la posición del senegalés no existe, pero sí quiénes le acompañarán en esa parcela atacante con muchos jugadores que se pueden adaptar a varios sistemas como el resto de futbolistas que enumeraba en ese listado inicial: Callejón, Puertas, Soro, Bryan, Perea y Melendo.

Sin sorpresas en las ausencias: los cuatro lesionados y los dos internacionales

Si en la comparecencia previa a Albacete, Paco López sorprendía con el anuncio de un jugador tocado -Cabaco, como se confirmaba posteriormente-, en la de Oviedo no ha habido lugar a las sorpresas de última hora. El propio técnico ratificaba todas las ausencias sabidas, las de una enfermería que conforman el central uruguayo, Rochina, Torrente y Jorge Molina unidas a las de los internacionales Uzuni y Weissman. Precisamente, cuestionado por ello, el preparador lamentaba la ausencia de un parón FIFA como ocurre en la máxima categoría del fútbol español que le hará partir en 'desventaja' ante el conjunto carbayón donde tendrá que reinventar su ataque sin las figuras del albanés y el israelí. Tampoco podrá reforzar esa delantera falta de efectivos para este encuentro con el goleador del filial Samu con el que no se ha querido arriesgar tras salir de lesión.

Vencer al Oviedo, una cuenta pendiente

El Granada busca una victoria con la que saldar uno de los 'debes' tanto para el conjunto de Paco López como en su momento el de Karanka: cosechar una victoria en la presente campaña frente al Real Oviedo. Especialmente dolorosa, por todo lo que trajo consigo, fue la derrota en el Carlos Tartiere de la primera vuelta. En ese partido, ni Bryan ni Perea que partirían de inicio ni Uzuni y Puertas, después, lograron agitar un encuentro donde no se supo dar con la tecla para aprovechar la ventaja numérica que dejó la expulsión del local Aceves. Los de Karanka no supieron salir de esa niebla tanto en ataque como en defensa y se marcharon con una derrota que dejaba el puesto del técnico vasco pendiendo de un hilo y que, a la postre, se confirmaba como el último partido del entrenador al frente del equipo nazarí.

Tampoco lograron sobreponerse ya los de Paco López al Oviedo en el Tartiere en el torneo del KO. Distinta competición, pero mismo resultado para los rojiblancos que calcaban ese 1-0 que había deparado ese partido de ida en la competición doméstica tras encajar un tanto en un saque de esquina donde Oier Luengo iba a rematar libre de marca. Los nazaríes, con el viento en contra, apenas iban a registrar un tímido atisbo de reacción que pronto se apagaría y que confirmaría lo inevitable: la eliminación copera. Por eso, el Granada espera que esta vez sí, a la tercera, vaya la vencida y maquillar ese 2-0 parcial, con las derrotas en la primera vuelta en liga y en segunda ronda de Copa con un triunfo que pongo un 2-1 en los enfrentamientos entre ambos conjuntos y, sobre todo, le permita afianzarse en la segunda posición y seguir la estela del Eibar.

Alineaciones probables:

Granada CF: Raúl Fernández, Ricard, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Neva, Bodiger, Pol Lozano, Melendo, Puertas, Callejón y Famara Diédhiou.

Real Oviedo: Braat, Ahijado, Calvo, Moreno, Viti, Luismi, Montoro, Sánchez, Vallejo, Bastón.