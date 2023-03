Christian García: "Lo que la gente premia en los vídeos es la espontaneidad y el factor sorpresa"

P. Durango, Sevilla, Córdoba, Málaga y hasta Moclín. Estás en el mejor momento de tu carrera...

R. (Ríe) Sí, la verdad que muy contento, porque no paro de ir a sitios de toda España. Quieras que no, abrirte espacio y que te conozcan fuera de tu ciudad y que el nombre de Christian García suene fuera de Granada, e incluso fuera de Andalucía, para mí es un honor. ¿Dónde actúas? Donde me llamen allí voy. Si un día me llaman de Marte, pues allí voy también.

P. Llama la atención que no ceceas. En los shows estamos acostumbrados a oírte hablar con la 'z'.

R. Esa es una pregunta que nunca me han hecho y siempre he pensado que algún día me harían. Cuando estoy con mis amigos de toda la vida ceceo igual que en los vídeos, pero cuando hablo, por ejemplo, con mi novia no ceceo. En las entrevistas no ceceo. Y hablando con una persona normal de buena tinta no ceceo. Se ve que cuando estoy con los amigos o hago un vídeo me vuelvo más personaje. O yo que sé, que me sale la vena de cecear y me sale acento de Santa Fe, vaya (ríe).

P. Simplemente te dejas llevar por el Christian más 'santaferino'...

R. Sí. Cuando me sale, me hago el gracioso o hablo más 'rollo' metido en el personaje. Sencillamente es que cuando cuento algo gracioso o estoy con mis amigos más tranquilo o de cachondeo me sale solo el cecear. Me noto más gracioso ceceando. Que a lo mejor es una gilipollez, pero me sale así.

P. ¿Cuando actúas fuera sueles llevar un neceser con enseres personales como Benzema cuando va a jugar los cuartos de final de la Champions League?

R. Pues qué decir, llevo una riñonera. Mucha gente me dice: "Dices lo del 'bolsito' y bien que lo llevas". Y contesto: "Bueno, bueno, pero es riñonera, no neceser. No es lo mismo".

P. ¿Cómo ha evolucionado Christian desde aquellos primeros vídeos hasta el cómico que es hoy?

R. La madurez la notas en la tranquilidad que ya tienes sobre ti mismo cuando vas a actuar. O a lo mejor cuando actúa un compañero en caso de que haya actuado menos que tú o tenga menos experiencia. Me dicen: "¿Te pones nervioso?". Y sí, hombre, siempre te pones un poco nervioso, pero ya tienes una tranquilidad en ti mismo, en el texto que has hecho, porque lo has podido hacer en 400 bolos a lo largo de estos siete años. Cuando tú has hecho 400 bolos y de esos 400 han salido bien 390, pues claro, te da una tranquilidad el saber que haces lo que funciona. Y si un día lo hago y no funciona y no se ríen, o un día no entra, pues ya está, no ha podido ser y no te rayes. Puedes decir: "Esto a lo mejor no ha sido gracioso o a lo mejor no valgo". Pero no. Simplemente cuando ya llevas tanto tiempo y tienes tanta experiencia dices: "Ya está, hoy no ha podido ser, mañana será otro día". Y yo creo que en eso es en lo que se nota, en la tranquilidad que ya tengo y en que esto es como una rutina. Voy ya a hacer los monólogos como el que va a trabajar, muy tranquilo.

P. Y ahora a la Gala 20 Aniversario de GranadaDigital. En el momento culmen de tu carrera tenías que dar con el periódico culmen...

R. (Ríe) Ironía vais a ver en la gala, porque, claro, me dijisteis que os diera caña y entonces yo voy a dar caña. Estoy deseando que llegue ya el martes para que veáis la caña que os voy a dar, pero siempre desde el cariño, ¿eh?

P. ¿Alguna pincelada que se pueda desvelar sin hacer spoiler?

R. ¿Sin hacer spoiler? Los programas de Twitch que tenéis en vuestro Twitch de GranadaDigital, me parecen espectaculares.

P. Yo sólo espero que al presentador no le ataques mucho...

R. No, no, tú te vas a librar, pa' ti no tengo ná'.

P. ¿Qué supone que entidades de la sociedad civil, como puede ser en este caso un medio de comunicación como GranadaDigital, o como podrían ser asociaciones o instituciones se acuerden ya de ti para los bolos? Eso habla de un grado de penetración en la sociedad granadina.



R. A mí me hace mucha ilusión cuando me llamáis. GranadaDigital o el otro día que estuve presentando el coche de la Mitsubishi o Radio Marca, por ejemplo, que soy ya amigo íntimo de José Ángel (Martos)... Pues está muy guay, porque ya no es lo mismo que cuando te llamaba solo Bar Paco, con todo el respeto a Bar Paco y a toda la gente humilde que apuesta por ti y a la que siempre voy a estar agradecido. Pero cuando ya te empieza a contactar gente importante y gente con un prestigio en la ciudad pues la ilusión y el entusiasmo que me da es mucho. Significa que estoy llegando a sitios a los que jamás pensé que podía llegar.

P. ¿Cómo se te ocurre la idea de empezar a publicar tus desvaríos y convertirlos en pequeños sketches? ¿Cómo empieza esto?

R. Yo llevo haciendo monólogos desde 2015, si no me equivoco. Son casi ocho años y antes lo hacía porque me gustaba mucho. Desde chico me han gustado y lo hacía simplemente por hobby. Ya como profesional empecé a actuar en teatros. Mis amigos me insistían en el tema de los vídeos. Me decían que los hiciera, pero yo nunca pensé en hacer vídeos y dio la casualidad de que el primero que hice, y si no fue el primero fue el segundo o el tercero, fue el del neceser y pegó el reventón. Fueron mis amigos los que me dijeron: "Quillo, pues aprovecha esto que te ha pegado y sigue haciendo uno por semana a ver qué tal". Y ahí seguí. Empecé a hacer un vídeo por semana. Cuando grabé el del neceser ya llevaba tres años haciendo monólogos y subiéndome a escenarios, pero a mí no me conocían ni en mi casa . Luego llegó el vídeo del neceser y a partir de ahí fue cuando ya un poco me empezó a conocer la gente. De hecho, hay gente que me conoció en la pandemia y que se creen que yo llevo solo tres años haciendo monólogos.

P. Comentabas que la gente te conoce por la calle. ¿Cómo es esa sensación?



R. Ya menos, pero al salir de la pandemia fue una fiebre. Eso era... ¡Uf! Todo el que me veía quería una foto. "¡Christian, Christian, Christian!" Aquello era una locura, lo que estaba de moda. Ya es menos. Ahora es como: "Vale, Christian está ahí y sabemos quién es. Perfecto". Y claro que me siguen mirando y me siguen pidiendo fotos, pero ya no es la fiebre de antes. Para mí es gloria bendita y estoy encantado de que la gente me conozca y me pida fotos porque al fin y al cabo quien te pone donde estás es la gente. Si le gustas a la gente vas a estar arriba y si no les gustas vas a estar abajo. Ellos son el jurado de esto. Si no les gustas son los que te van a hundir y si les gustas, los que te van a subir. Obviamente importa el trabajo que tú hagas y como tú te comportes con ellos, pero al final ellos son los que deciden cómo te va a ir a ti en tu vida.

P. Eso te obliga a estar en una permanente revisión de todo lo que haces, lo que cuentas, de cómo retratas la cotidianidad, ¿no? Porque claro, el público es muy exigente...

R. Sí, sí, sí, total. Además, eso se nota. Por ejemplo, ayer subí un vídeo que era de la colonoscopia que me han hecho y eso le gusta a la gente. Que vean que eres muy natural y que cuentas cosas que son verdad y que se sientan identificados. Eso le gusta mucho a la gente. Cuando tú vas buscando un vídeo forzado o cuando piensas que vas a hacer tal cosa a ver si gusta y se hace viral, entonces es cuando no lo consigues. Mira, el vídeo que más me gusta de mi Instagram fue el que subí hace medio mes por el Día de Andalucía. Lo subí improvisado, en mi casa, sin pensarlo, sin guion, sin nada y grabando lo primero que se me ocurrió decir porque llevaba dos semanas sin subir ningún vídeo. Y fíjate, 14.000 me gustas creo que tiene, el que más de todos. Y luego te pones con guion, a currártelo, buscas un cámara, te lo preparas y no funciona. Al fin y al cabo lo que se premia es la espontaneidad y el factor sorpresa.

P. Esa espontaneidad que, por ejemplo, ha encumbrado sin ser en este caso cómico, pero sí como fenómeno en las redes sociales a Patica, ¿no? Alguien que seguramente no pensó en hacerse popular. Sencillamente empezó a subir vídeos y un día le funcionaron.

R. Totalmente. Ese es el mejor ejemplo que puedes poner. Patica es Dios. Es 'un oso de peluche', yo no he conocido una persona mejor. Cuando la gente le critica en las redes -muy poca gente le critica-, pero cuando veo a alguien que se mete con él, uf, yo salto enseguida. Porque, aparte de ser amigo mío, es que si ya criticas al Patica, que es una persona de campo, humilde, trabajadora y con cero maldad, es que vas a criticar a cualquier persona.

P. Precisamente Brioche, Amodeo, Polifacético, tu propio compañero Guelmi, Martita de Graná... Parece que hay un duende andaluz también para esto de hacer el humor de lo cotidiano.

R. Sí. Al final los andaluces somos los dueños del cachondeo, de las risas y de reírnos de todo. El otro día hablaba con Manolo Lera, mi compañero de monólogos de Huétor Tájar, y en Albacete, por ejemplo, hay mucho arte. Hay mucha gente de Albacete que me hace gracia y al final ese fenómeno se da en todos lados. Lo que pasa que tú sal a la calle en Bilbao y sal a la calle en Granada, y a ver dónde hay más arte. Hay sitios donde cuesta más encontrarlo y otros donde lo encuentras con el primero que hablas.

P. ¿Te han convencido las explicaciones de Paula Gonu tratando de matizar la polémica que ha tenido con IlloJuan?

R. Puede matizar todo lo que quiera, pero queda clarísimo lo que dice, cómo lo dice y el desprecio con el que lo dice. Paula Gonu, desde mi punto de vista, se puede ir y acostarse diez días. Lo puedes poner así mismo y en mayúsculas.

P. Aunque no sea tu caso, las redes sociales se han convertido en un trampolín para los nuevos cómicos. En Granada está el ejemplo de Martita, pero también Manuel Huedo, Dante Caro y María Valero, Jorge Cremades... ¿Es esta una buena plataforma para iniciarse en lo cómico o se están quemando ya este tipo de formatos?

R. Es una buena pregunta. Yo creo que hoy día son clave las redes sociales para darte a conocer. ¿Si se están quemando? Pues probablemente sí. Cada vez hay más, es más difícil crear algo nuevo, que sorprenda o que no haya hecho nadie. Si subes demasiado te haces pesado y si no subes es que ya no subes contenido. Es un tema complicado ese. Da para debate largo, pero si tengo que elegir si es buena plataforma o no, la respuesta es que sí porque no hay otra que te pueda ayudar más.

P. ¿Qué retos tienes ahora mismo en el horizonte?

R. Estoy con un show nuevo, que ya será el tercero. Se presentará en octubre, de hecho todavía no hay fecha, pero os puedo chivar que va a llegar a finales de octubre al Palacio de Congresos de Granada. Lo estoy escribiendo entero nuevo, nadie ha escuchado ni una sola frase y hay muchas ganas de estrenarlo. Mientras tanto, el 19 de mayo estoy en Kinépolis Pulianas con mis tres monólogos anteriores juntos. Bueno, tengo más fechas: tengo Cartaya con Guelmi, Málaga con Guelmi... Son unos cuantos bolos, pero los que más ilusión me hacen son el de Moclín, el de mayo en Pulianas con, digamos, toda mi hemeroteca y luego ya en octubre. Es el show con el que quiero hacer carrera estos dos próximos años. Llevo escrito un poco más de la mitad.

P. ¿Tú ya estás viviendo de esto o todavía tienes que compaginarlo con otro trabajo?

R. Sí, vivo solamente de esto, de los monólogos. De las redes obviamente no. Hay mucha gente que se cree que por subir vídeos y tener diez millones de 'me gustas', que no es mi caso, ya ganas un dineral. Las redes no te pagan nada. En Facebook, si acaso 50 euros al mes. Yo gano dinero de los monólogos y sí vivo de esto, pero por los monólogos, la comedia y mis actuaciones. No por las redes sociales. Exclusivamente de esto vivo solo desde mayo de 2021, más o menos.

P. O sea que cumpliendo un sueño...

R. Sí, no hay cosa mejor que vivir de lo que consideras tu hobby.