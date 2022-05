El encuentro de este domingo entre Granada y Espanyol, en el que el conjunto rojiblanco se juega la permanencia a todo o nada, reúne una amalgama de condicionantes emocionales más intensos que en otras citas. "Ansiedad, estrés, miedo e, incluso, en algún jugador puede aparecer frustración", precisa Alejandra Martín (Granada, 1995). Ella es psicóloga deportiva de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y ha analizado con GranadaDigital el decisivo partido que los rojiblancos disputan para cerrar la temporada desde un prisma psicológico. "El equipo sabe que, si gana, se queda en Primera división. No es la misma situación que, por ejemplo, la del Cádiz, que depende al cien por cien de otros resultados", recuerda, la especialista, como un factor determinante.

"Principalmente, los futbolistas ahora pueden estar muy nerviosos, pero depende de la personalidad de cada jugador", describe Martín, quien puntualiza que la tesitura puede generar cierto "miedo" en algunos de los efectivos de Karanka, pero que, en otros, puede propiciar "que saquen su mayor rendimiento". "En un nivel de nerviosismo medio, que en psicología llamamos nivel de activación, un jugador da su máximo rendimiento. En la situación en la que están, algunos se pueden beneficiar y sacarlo", puntualiza la psicóloga. No obstante, las emociones negativas también hacen acto de presencia. "Quieren llegar a algo y, en el último partido, aparece esa frustración, de ‘quiero llegar ya y no puedo, quiero salvarme y hago todo lo posible’", expone.

Del mismo modo, la derrota cosechada contra el Betis en el Benito Villamarín tendrá una incidencia distinta en función de la forma de ser de cada futbolista. "Habrá jugadores que cogerán esa derrota y les dará la fuerza para decir ‘voy a conseguir esto, quiero lograrlo, estoy dando todo de mí en todos los entrenamientos y vamos a por ello’. Habrá otros a los que, a lo mejor, les genere más miedo y ansiedad", resume. Además, según indica, pueden pesar las ocasiones fallidas, "todos esos casi goles que hubo, todos esos intentos". "Todo eso genera mucha frustración, porque ellos -los pupilos de Karanka- hacen todo lo que está en su mano y no consiguen ese objetivo al que quieren llegar", concluye.

La mejor forma de lidiar con todos estos agentes, según Alejandra Martín, es "centrarse en lo que están haciendo en cada momento, concentrarse, olvidarse del resultado, de marcar gol". "Obviamente, el gol es lo más importante, pero, cuando nos centramos en ese tanto, nos olvidamos del procedimiento que hay que seguir para conseguirlo", señala la psicóloga de la AFE, para quien es momento de olvidarse "de cosas que pasaron y las cosas que puedan pasar". "Es difícil, y van a venir esos pensamientos, pero también pueden decidir en qué piensan. Puede venir esa idea de ‘madre mía, es que me la estoy jugando’, pero también pueden decir ‘sí, pero ahora mismo voy a centrarme en lo que estoy haciendo’. No pueden predecir lo que va a pasar, pero sí actuar ahora mismo y hacer todo lo posible para que, en el futuro, consigan lo que quieren", detalla.

La especialista aboga, dentro de lo posible, por que los futbolistas no sepan los resultados que se producen en el resto de estadios. "Habrá jugadores a los que les beneficie, porque, si van perdiendo los demás, les va a venir el subidón. A otros, les perjudicará porque puede haber un exceso de actividad. Bajo mi punto de vista, es mejor que ellos se centren en jugar. Si ganan, da igual lo que hagan los demás", argumenta. Por todo ello, su consejo a Aitor Karanka, en lo que respecta a la gestión emocional del choque se sitúa en esta misma línea. "Que los jugadores se centren en realizar lo que han hecho en los entrenamientos, porque lo que se entrena es lo que se lleva a los partidos, que usen la visualización prepartido, que es una estrategia que se utiliza cuando se trabaja con un psicólogo deportivo para aumentar tu rendimiento, y que también hagan un poquito de meditación antes de entrar", enumera.

Jugar en casa

Que el encuentro se dispute en Los Cármenes supone algo positivo, sostiene. "Según los estudios, jugar en casa, con tu afición, siempre es un factor a favor. Habrá excepciones, habrá quien tenga miedo, ese pánico escénico, por supuesto, pero, en términos generales, el futbolista está muy acostumbrado a que lo animen, a que griten su nombre, a que lo coreen, a que canten", justifica, para seguidamente agregar que "todo eso les da fuerza". "Les gusta mucho y, de hecho, cuando se retiran, una de las cosas que más echan de menos es eso. Cuando, por la pandemia, jugaban sin público, era lo que más echaban de menos, esa fuerza que les daba la gente. Si van perdiendo o van ganando, que les griten, ese ánimo, les da fuerza para seguir adelante", subraya.

Lo que, a priori, no considera un factor demasiado influyente en la activación del vestuario es el rol que cada jugador tiene en la plantilla. "Ellos tienen claro que el bien del equipo es el suyo. Forman parte de un grupo, independientemente de que jueguen o no. Si ganan, ellos también ganan; si pierden, ellos también pierden. No es lo mismo acabar en un equipo que está en Primera que en un equipo que ha bajado a Segunda. Además, también, muchas veces, un equipo está formado por amigos. Entre ellos, pasan mucho tiempo juntos. Hacen piña", asevera. Lo mismo ocurre con los efectivos que terminan contrato tras esta campaña y no continuarán en el club. "Muchos de ellos llevan tiempo en la entidad y lo más probable es que se sientan parte de ella, independientemente de que luego se vayan", apunta.

"Ahora mismo, el equipo transmite sensaciones de trabajo, de fuerza, de unión, de ganas. Los veo -a los jugadores rojiblancos- en un punto en el que tienen muy claro cuál es su objetivo y lo que tienen que hacer para conseguirlo", observa Alejandra Martín, quien observa un progreso en esta dirección, pese a la derrota en Sevilla. "Contra el Betis, se notó que iban a una, que son un equipo. Jugaron muy bien, lo hicieron muy bien. Se notó que saben perfectamente cómo llegar a ese objetivo", zanja.