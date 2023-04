Paco López: "Nos ha pasado lo mismo que en Zaragoza y Gijón"

El entrenador del Granada, Paco López, ha lamentado tras la derrota de su equipo en Santander que a sus pupilos les sucedió "lo que ha pasado en los últimos partidos, tanto en Zaragoza como en Gijón". "Te pones por detrás en el marcador y aparecen las prisas, la ansiedad, la urgencia… Puede más el corazón que la cabeza y no terminamos de hacer las cosas bien", ha resumido el técnico rojiblanco en su rueda de prensa posterior al encuentro. "El Racing ha hecho un buen partido, su partido. Le ha metido muchísima intensidad y agresividad a su juego. Nosotros con balón hemos estado más bien espesos, imprecisos", ha reconocido.

"Hemos llegado mucho por fuera, pero con poca finalización. El Racing ha defendido bien en bloque bajo", ha abundado el preparador valenciano en su análisis, en el que ha lamentado la forma mediante la que ha llegado el gol local. "Sabíamos que nos podían hacer daño corriendo, al espacio, por eso hemos jugado con tres centrales, por tratar de protegernos en las pérdidas, porque somos un equipo que juega mucho en campo contrario y sabíamos que íbamos a llevar durante muchos minutos el peso del partido. Nos han hecho gol donde no queríamos que nos hicieran", ha esgrimido, antes de indicar que no le ha sorprendido el Racing. "Era el que esperábamos. Lo de las bajas es un cuento que no me vale. Nosotros también hemos tenido muchas bajas en muchos partidos. Ante las bajas, los equipos se crecen. Esperábamos que saliera así, de esa forma", ha expuesto.

Esta, a tenor de lo explicado por Paco López, ha sido también la razón por la que mantuvo el esquema hasta el gol del Racing. "Entendíamos que había que darle pausa al juego con los tres atrás, con una buena circulación que, durante muchos minutos, la hemos tenido, pero no hemos tenido lo que hay que tener para ganar un partido, que es claridad en tres cuartos de campo", ha profundizado. Seguidamente, cuestionado por las dificultades de su equipo a domicilio, el técnico rojiblanco ha recordado que esta tendencia "ha sido, desgraciadamente, una constante durante buena parte de la Liga". "Parecía que le habíamos dado la vuelta a eso. En los últimos partidos, se había repetido el mismo guion. Las victorias en Villarreal y Burgos fueron precisamente con esa estructura que hemos tenido hoy. Creíamos que era la mejor y no ha salido", ha indicado.

En esta misma línea, ha asegurado haber detectado "que las aficiones de cada equipo juegan hoy en día un papel fundamental". "Con la nuestra, en nuestro campo, nos pasa lo mismo", ha apuntado, si bien ha rechazado esta circunstancia como justificación. "El partido para el Racing era vital, pero para nosotros no sé si igual o más. No lo tendríamos que haber notado, porque somos el Granada, porque hemos demostrado que estamos arriba por méritos propios y tenemos jugadores con muchísima experiencia a los que no les debería afectar", ha sostenido. "No hemos estado como deberíamos, pero lo que no vamos a hacer es rendirnos. Seguimos en una posición privilegiada. Quedan 15 puntos, muchísimo. Lo hubiese dicho igualmente si el resultado hubiera sido diferente. Hay que seguir, hay que continuar", ha concluido.

Más tarde, a preguntas de la prensa granadina, Paco López ha insistido en que su pretensión con el planteamiento con el que ha afrontado el encuentro "era obtener el control del partido, sobre todo en inicios, con tres centrales". "Con Petrovic y Bodiger, queríamos neutralizar la presión que nos iban a hacer. Pretendíamos ser un equipo parecido al de la semana pasada. El plan, evidentemente, no ha salido", ha hecho hincapié. Cuestionado sobre la suplencia de Melendo, ha reconocido que "arrastraba molestias". "Hemos entendido que de inicio no podía salir, que era también un riesgo", ha agregado.

"Nos ha faltado ser más precisos en los últimos metros y tener claridad en movimientos, finalización cada vez que hemos llegado por fuera. En los últimos 20 metros, tanto en la primera parte con Neva como en la segunda con Bryan Zaragoza, ha habido cantidad de centros al área sin finalizar, sin rematar", ha lamentado, antes de incidir de nuevo en los problemas del equipo a domicilio. "El diagnóstico es que hay que seguir trabajando, porque, evidentemente, no somos capaces de igualar en cuanto a juego e idea lo que hacemos en nuestro campo. Es una realidad. El rival juega con su gente a favor y, en ese sentido, están teniendo un poquito más de convicción", ha expuesto.

Por último, ha detallado que en la suplencia de Weissman, que no disputó ni un minuto, "influye" su ausencia durante parte de la semana por su reciente paternidad. "Se perdió entrenamientos importantes", ha afirmado. Además, cuestionado sobre las molestias con las que Víctor Díaz ha terminado el encuentro, ha especificado que "tuvo un problema en la rodilla y ha pedido el cambio". "No sabemos el alcance que va a tener", ha indicado.

José Alberto

José Alberto López, técnico racinguista, ha comparecido por su parte satisfecho. "Entramos muy bien al partido, hemos hecho un encuentro muy serio, con mucho trabajo defensivo. No recuerdo ninguna ocasión clara del Granada", ha analizado, convencido de que "el equipo ha conseguido minimizar sus virtudes, a un rival que es el máximo goleador de la categoría". "Los jugadores que hasta ahora han tenido pocos minutos, como Jokin Ezkieta y Peque, han tenido una contribución buenísima", ha destacado el entrenador, quien también ha resaltado el papel de "la afición", que, a su juicio, "ha estado impresionante".