Finalizó el mercado de fichajes y la atención del Granada ya se centra por completo en la Liga. El conjunto rojiblanco, líder en solitario, afronta su segunda visita del curso, después de ejercer de huésped en dos semanas consecutivas. Se mide este domingo en hora de almuerzo (14:00 horas) al Andorra, otro rival recién ascendido que tiende la trampa, como lo hizo el Racing, aunque en su caso con una propuesta más posesiva. Será el estreno de un Estadio Nacional remodelado, recién reformado para ser apto para la categoría, en el que el cuadro dirigido por Aitor Karanka, por primera vez con la plantilla ya completa, tratará de prolongar su estado de gracia y seguir imperando en la clasificación.

Se trata del único equipo que ha hecho pleno en las tres primeras jornadas. El último triunfo, ante el Villarreal B, expuso las virtudes del cuadro nazarí, mucho más rodado después de que los hombres que llegaron más tarde hubieran podido acumular semanas de trabajo. Brilló Uzuni en la mejor actuación del conjunto rojiblanco en lo que va de curso, tiempo en el que todavía no ha encajado ningún gol. Karanka, sin embargo, aseguró que el grupo todavía dista de lo que desea ver sobre el terreno de juego. En Andorra espera un duelo con ciertas similitudes, ante "un rival que trata de salir con el balón, con un sistema muy definido".

El preparador vitoriano aseveró este viernes que, con la salvedad de Carlos Neva y Raúl Torrente, toda su plantilla está disponible, por lo que, presumiblemente, habrá pocos cambios en su alineación. André Ferreira defenderá la portería, con Miguel Rubio e Ignasi Miquel por delante. Ricard Sánchez se antoja por el momento inamovible, por lo que la posición más abierta de la zaga se ubica en el costado contrario. Aunque Jonathan Silva ya ha ido sumando minutos, Quini seguiría siendo el lateral izquierdo titular para Aitor Karanka, por lo que cabe esperar que mantenga su plaza.

En la medular, se abrió el pasado lunes la veda. Con todos disponibles, el técnico rojiblanco sorprendió al dar continuidad a Sergio Ruiz y sentar a Petrovic, hasta entonces fijo. Bodiger gusta y su rendimiento no ha decaído pese a superar un virus en la segunda fecha, así que su presencia en el once parece asegurada. El cántabro, por su parte, hizo que no se echara de menos al serbio, por lo que oposita a repetir alineación. Fuera de las quinielas permanece, por el momento, Víctor Meseguer, que hasta ahora está incidiendo en los segundos tiempos.

En la vanguardia está todo bastante claro. Uzuni y Puertas jugarán en los costados, con Perea previsiblemente en la convocatoria para ofrecer un relevo cuando las fuerzas flaqueen. Arriba, el puesto de ‘nueve’ tiene por ahora el nombre de José Callejón, con mucha ventaja sobre Arezo y Jorge Molina. También lo tiene, a priori, el de mediapunta tras la irrupción de Melendo, pero la ausencia del catalán en el ensayo de este viernes plantea una seria duda. Las palabras del entrenador nazarí sugieren que no se trataría de una circunstancia que le impida jugar en Andorra, aunque habrá que esperar para comprobarlo.

A priori, parte sin bajas el conjunto dirigido por Eder Sarabia, que espera en su primer duelo como local sumar su segundo triunfo del curso. Acaba de encadenar dos derrotas, ante el Sporting y frente a Las Palmas, y no le conviene dejarse ir. Reforzado con futbolistas que conocen la categoría, el cuadro andorrano es un equipo que quiere la pelota y que construye con ella, pero falto de gol. Bundu, Bakis y Albanis llegaron en la última jornada del mercado de fichajes para tratar de solucionar ese problema.

Aunque es pronto para sentir necesidad, al Andorra le urge sumar para no caer en la zona baja y empezar a deprimirse. El Granada, por el contrario, quiere seguir girando el cuello para ver al resto de competidores. Doce puntos de otros tantos en juego sería un programa sólido para su candidatura. Un tropiezo, en cambio, puede generar nervios antes de visitar al Eibar, rival directo. Además de por los puntos, en el duelo de este domingo se juega por el estado de ánimo.

Posibles alineaciones:

FC Andorra: Ratti; Morer, Álex Pastor, Vilanova, Pampín; Marc Auado, Sergio Molina, Hevel; Jacobo, Alanis y Bakis.

Granada CF: André Ferreira; Ricard Sánchez, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Quini; Bodiger, Sergio Ruiz; Puertas, Melendo, Uzuni; y Callejón.

Árbitro: Raúl Martín González Francés, del colegio de Las Palmas.