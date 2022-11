Los sistemas de juego de Paco López suelen emplear a dos delanteros y, en su estreno con el Granada, el técnico valenciano fue fiel a su idea. Formó con un par de puntas, en un esquema con una línea de cinco defensas. Se abre con ello una pugna en la vanguardia del conjunto rojiblanco, entre José Callejón, Jorge Molina y Matías Arezo, principales candidatos a ocupar dos puestos a los que Myrto Uzuni, máximo artillero del equipo y de la categoría, se puede amoldar.

El estreno en Copa del Rey del técnico rojiblanco mostró al tándem Jorge Molina-Matías Arezo en punta, pero en los minutos visibles del entrenamiento de este martes, sin embargo, invitó a la conjetura al situar al alcoyano y a Callejón como pareja de comodines en un ejercicio de salida de balón. Los dos veteranos atacantes partirían en ventaja para afrontar este viernes el encuentro contra el Albacete, en lo que será el debut de Paco López en Los Cármenes. Son futbolistas complementarios, delantero nato el ex del Getafe y reconvertido falso nueve el granadino, aunque no han coincidido demasiado en la posición más avanzada. Tan solo en Ipurua y en el Carlos Tartiere formaron de inicio juntos, aunque en ambos casos se descolgó el de Motril para ejercer más bien como mediapunta.

Los tres avivaron la competencia en Yecla. Jorge Molina puso fin a su sequía goleadora, famélico de minutos, y se esmeró en el esfuerzo colectivo sin balón. Arezo no vio puerta, pero se implicó en la presión y en la construcción rojiblanca, visiblemente deseoso de reivindicarse. Callejón entró como refresco en el segundo acto y afrontó los minutos que restaban entonces con profesionalidad. Incluso, pudo marcar un golazo, atento Iván Martínez para palmear. El de Alcoy, tras el encuentro, reconoció sentirse más cómodo con un acompañante arriba, pues "los centrales no tienen la marca tan fija y te puedes aprovechar de esos espacios del compañero", idea que parecen compartir tanto Paco López como los demás atacantes nazaríes.

La disposición de Jorge Molina y Callejón en el entrenamiento de este martes no parece casual, aunque, en cualquier caso, jugar con dos delanteros otorgará un mayor reparto de minutos para el alcoyano y para Matías Arezo, intermitente el primero y casi desaparecido el uruguayo con Karanka en el banco. No obstante, el retorno de Uzuni tras la convocatoria con su selección puede endurecer la pugna. La posición no le resulta ajena al albanés, que, sin ir más lejos, la ocupó en el once titular con el que Albania se enfrentó a Italia este miércoles -disputó 87 minutos en el triunfo italiano por 1-3-. Las alternativas, como lo hace también la vocación ofensiva de este Granada, aumentan.