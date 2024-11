Natalia de Molina: “Me preocupa que las actrices dependamos del número de seguidores para trabajar"

La III Edición de GranadaConectada, focalizada en el cine en esta temporada, está dejando interesantes titulares alrededor del mundo del séptimo arte en nuestro país desde distintas perspectivas. Durante la jornada del martes, en el segundo de los foros celebrados en el Centro García Lorca, los protagonistas fueron algunos de los principales rostros del panorama nacional.

Antonio Dechent, Márian Álvarez, Cristalino, Fele Martínez y Natalia de Molina hicieron disfrutar a los asistentes y a aquellos que lo siguieron a través del stream de GranadaConectada de una simpática tertulia en la que varios temas de la actualidad de nuestro cine se pusieron sobre la mesa y se debatieron. Desde el cambio en la industria que ha generado la aparición de las plataformas digitales a la importancia del coordinador de intimidad como nueva figura en el set de rodaje de una serie o película.

Sin embargo, uno de los temas que más se alargó en la tertulia fue el relacionado con el papel de las redes sociales su profesión, ya que al ser rostro públicos muchas producciones cinematográficas comienzan a tener en cuenta la exposición de los protagonistas de sus films para poder llegar a todo tipo de públicos, gracias a su repercusión en Instagram o TikTok. Entre las declaraciones más interesantes al respecto, destacó la de la actriz linarense Natalia de Molina, que puso sobre la mesa su preocupación por la importancia que las redes tienen en estos instantes sobre sus carreras: "Las actrices tenemos que hacer como modelos y hacer publicidad como si fuéramos anuncios, cuando lo que debería importar es el trabajo que hacemos".

Estas palabras fueron apoyadas en todo momento por los demás contertulios, dando pie a que la andaluza contara algunas de las realidades que existen dentro del mundo del cine, en el que los "followers" parecen ya también formar parte del curriculum vitae de los artistas. "Debería importar lo que hagas con tu papel y no que te llamen o no dependiendo de si tienes más o menos seguidores. Ahora vamos a eventos en los que no te maquillan si no publicas en tus redes la marca que te patrocina para que vayas al evento, la ropa que lleves o cualquier cosa. En nuestro caso todo este mundo es una historia".

Escuchando al resto de compañeros de profesión asistentes al foro de GranadaConectada de cine, la realidad es que el mundo de la influencia está marcando nuevas pautas en sus carreras y, mientras hay gente más veterana que no da importancia a este viraje de tendencias, los actores y actrices más jóvenes deben calibrar las posibles consecuencias de realizar un post, llevar un tipo de ropa o hacer algún tipo de reivindicación. Temas que aparecieron en la conversación y son de gran interés.