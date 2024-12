La inclusión como guía para un ocio accesible en Granada

Un viernes de copeo. A las 19:30 horas, cerca de la plaza Einstein, se citan una treintena de jóvenes para pasar un buen momento en un bar de la zona. La asociación Homo Sapiens se encarga de organizar el evento. Esta organización acompaña a personas con distintas discapacidades intelectuales que, a su vez, pueden estar asociadas a otro tipo de discapacidades como la movilidad reducida. Javier, socio fundador de la agrupación explica que para ellos la "lucha continua es la inclusión y la normalización", comenta apoyado en la barra del bar.

Recuerda que el nombre de su asociación viene para simbolizar que todos somos iguales, "al final, somos todos Homo Sapiens", y continúa nombrando las acciones que realizan, destacando la parte de ocio. Estas actividades pueden variar, algunas veces puede ser una salida al cine, a la bolera, a la cafetería o, como en esta ocasión, a un bar. "Ahora estamos en un pub de Pedro Antonio, como podría estar cualquier chaval de 20 años, como son algunos de ellos", sigue contando el activista mientras comenta que organizan las actividades en función del rango de edad y no de la discapacidad. Los 'chavales', que es así como les nombra en todo momento, pueden escoger la actividad que más les guste.

Además, cuentan con un piso en el programa de vivienda compartida y con un apartado formativo donde los asociados se pueden beneficiar de convenios de prácticas con empresas. Javier explica que en sus formaciones van en función de la capacidad de los 'chavales' y que pueden trabajar la autonomía o acceder a prácticas, entre otras cosas. Comparte que en el ocio, en términos generales de accesibilidad "no hay ningún tipo de problema" a pesar de que en algunos lugares tengan que ayudar a subir algunas escaleras a personas con movilidad reducida. Aunque confiesa que en algunas ocasiones "a la sociedad le sigue extrañando, sorprendiendo, no siempre de forma negativa, pero sí que les sigue sorprendiendo esa mezcla" de inclusión, declara Javier. Termina añadiendo que desde su asociación, hacen "todo lo posible para que el ocio sea inclusivo" y hacen que "los chavales participen en actividades que propone la ciudad", concluye Javier.

En ese momento, los miembros juegan al futbolín, a los dardos o simplemente están apoyados en la barra charlando. Este pequeño bar está asentado por la asociación Homo Sapiens. Entre el tumulto de personas, las trabajadoras están pendiente a las posibles necesidades de sus asociados sin dejar de disfrutar del ambiente festivo. Lucía Trabalón es trabajadora social por formación y explica que durante sus estudios "la discapacidad y la dependencia se abordan muchísimo", por lo que cuenta con experiencia previa antes de integrar esta organización. Cree que todavía queda trabajo por hacer en la parte de educación de la sociedad ya que es "el principal obstáculo que tienen ellos para tener una igualdad de inclusión y de derechos", opina la trabajadora social.

"Lo que más me gusta es salir con amigos", explica Pablo Ruíz, miembro de esta asociación desde 2021. Empezó por el programa de formación en el que realizó unas prácticas en la marca 'Sprinter' y estuvo trabajando de dependiente. Explica que por las mañanas va a clase de "matemáticas, lingüística, informática, un poco de todo" y continúa señalando que todos los viernes van a un lugar nuevo con sus amigos, su actividad favorita, además de conocer a gente nueva.

¿Tiene Granada un ocio accesible?

El periodista y fundador de la asociación Ciudad Accesible, Antonio Tejada, comparte que se han hecho muchos avances en términos de accesibilidad desde los inicios de su organización. Sin embargo, avisa de que "nunca es suficiente" y continúa explicando que se debe "ser optimistas y agradecidos, porque es verdad que estamos mejorando, pero estamos en una fase beta. ¿Qué significa esto? Que no podemos bajar la guardia, no hemos llegado todavía al umbral de igualdad", razona.

El periodista indica que su organización siempre ha sabido canalizar y "un poco presionar a la Administración, ponerla un poco contra las cuerdas" y explica que han sabido meter tanto en la agenda pública como la mediática o la social la accesibilidad universal "como un valor importante e incuestionable". De todas las acciones que han realizado siempre han tenido como "eje transversal" la accesibilidad universal para lograr la verdadera inclusión de las personas con discapacidad y la "normalización dentro de la sociedad ordinaria", declara el fundador. Siguen trabajando por una mayor accesibilidad en el ocio, como la cultura o el deporte, al igual que en otras áreas como el acceso a la universidad.

Explica que gracias a la accesibilidad en los negocios o en el turismo, la manera de consumir de este colectivo ha cambiado en los últimos años. Comenta que antes, por falta de accesibilidad, las personas con alguna discapacidad no solían salir a diferencia de ahora. Comparte el siguiente ejemplo para explicar el comportamiento actual: "podemos ir un grupo de 15 amigos a un restaurante, discoteca o lo que sea, y si uno de ellos no puede entrar, ¿sabes lo que pasa? Que no entran" ya que buscarán otro negocio que sí sea accesible y enfatiza que "una sola persona va a condicionar la compra de las otras 14 por no dejarlo solo", termina el periodista.

Antonio continúa explicando que hay diferentes barreras a las que las personas con alguna discapacidad deben de hacer frente. Principalmente se piensa a la barrera física, pero también explica que existen las barreras "sensoriales, que no hay una serie de adaptaciones como por ejemplo para personas ciegas o con discapacidad auditiva", comenta el fundador mientras explica que después van las barreras "sociales, que a veces son las peores" en la que cita un claro ejemplo de discriminación, pero que afortunadamente no recuerda un episodio de este tipo en Granada. Antonio comenta que para esas barreras sociales "hace falta pedagogía, normalización, que se vea el colectivo como una parte más de la sociedad", dice el fundador. Para el periodista cualquier logro es un gran orgullo y resume su motivación con la siguiente declaración: "Trabajar por la accesibilidad, ser activista por la accesibilidad, reivindicar accesibilidad es reivindicar inclusión, normalización, igualdad, justicia social y valores".