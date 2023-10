Nueve jornadas no son concluyentes, pero sí dan para analizar la dinámica en la que un equipo arranca la Liga y orientan en cierta medida su futuro. El Granada de Paco López ha alcanzado esta barrera, delimitada por el segundo parón internacional del curso, todavía en construcción y en una situación delicada, pero en una progresión interesante. Su bagaje, a la deriva en los primeros compases de la competición, arroja más dudas que certezas, si bien las últimas jornadas han descubierto una ostensible mejoría que, no obstante, todavía no se traduce en victorias. El conjunto rojiblanco habita en la penúltima posición de la tabla, con seis puntos y a dos del corte, con buenos registros goleadores lastrados por el agujero atrás. Datos pobres, pero que en campañas anteriores sirvieron para certificar la salvación. Igualan, de hecho, el comienzo de Sandoval en 2015 y mejora el de Fabri en 2011.

En la travesía del cuadro dirigido por Paco López en su regreso a Primera, el plantel ha experimentado en las últimas jornadas un crecimiento sobre el terreno e juego que, por distintos factores, no muestran los números. En lo matemático, que es lo que manda, son cinco derrotas, tres empates y una victoria lo que hasta ahora ha cosechado, con guarismos que lo revelan como un equipo certero en ataque y muy frágil en labores de protección. Solo se ha ido sin marcar en dos partidos, frente al Rayo Vallecano y ante Las Palmas, con lo que ha acumulado 15 dianas; por el contrario, no ha sido capaz de dejar su puerta a cero en ningún encuentro, hasta convertirse en el segundo equipo más goleado de las grandes competiciones europeas, con 23 muescas en contra.

Un punto más

No hay en las temporadas más recientes del Granada en Primera un precedente similar en lo goleador, pero sí puntuaciones parecidas. Aquella campaña de aterrizaje con Fabri González, de hecho, tuvo un comienzo más dubitativo del cuadro nazarí en Liga. A estas alturas de campeonato, los rojiblancos habían logrado un punto menos que el equipo que entrena Paco López en esta campaña. Sumó una victoria, dos empates y seis derrotas para alcanzar la novena jornada con cinco puntos, con manifiestos problemas para ver puerta. Entonces, el plantel granadinista era antepenúltimo, tres unidades por debajo de la Real Sociedad, primer equipo fuera de los puestos de descenso.

El conjunto rojiblanco logró enmendar la situación en aquel curso, aunque para ello tuvo que cambiar de entrenador. Abel Resino tomó las riendas del Granada a mitad de la temporada y certificó la permanencia en Primera División, la primera de cinco consecutivas. Cerró la campaña en decimoséptima posición, con 42 puntos, tras una última jornada agónica que concluyó en celebración nazarí sobre el césped de Vallecas.

Años con mayor margen

En las tres temporadas posteriores, en la que el equipo logró salvar la categoría, el combinado rojiblanco alcanzó la novena jornada con un margen mayor. Con Anquela en la campaña 2012/2013, sumaba ocho puntos a estas alturas del curso, si bien Lucas Alcaraz abrochó la permanencia al final del ejercicio, con 42. El granadino sí dirigió al conjunto de su tierra durante todo el ejercicio 2013/2014, en el que también contaba con ocho unidades en su casillero y que finalizó con 41. Joaquín Caparrós tomó el relevo en el banquillo de Los Cármenes, donde hizo nueve puntos en sendos encuentros, aunque Abel Resino, de nuevo al rescate, rubricó el cierre con 35.

El siguiente en pasar por la silla eléctrica en que era entonces el banquillo del Granada fue José Ramón Sandoval, que tampoco terminaría la temporada 2015/2016 al frente del equipo. Lo hizo José González para salvarlo con una jornada de antelación, con 39 puntos. En este caso, el técnico madrileño logró guardar en el zurrón las mismas unidades que hasta ahora ha cosechado Paco López, con resultados idénticos: cinco derrotas, tres empates y una victoria. Entonces, el conjunto rojiblanco también era penúltimo, igualado con el Levante, colista, y con Las Palmas, inmediatamente por encima, todos tres puntos por debajo del corte.

La temporada de Paco Jémez

Aquella fue la última de las permanencias que consiguió de forma consecutiva el Granada. Al año siguiente, el primero bajo la propiedad china, Paco Jémez asumió la dirección del equipo, si bien saldría del club apenas seis encuentros después. Entre Lluís Planagumá y Lucas Alcaraz completaron las primeras nueve jornadas de Liga, momento al que el plantel nazarí llegó como colista, con solo tres puntos en su contador, la mitad de los que cuenta en el presente ejercicio. El desenlace, con Tony Adams como parche en las últimas fechas del campeonato, fue un descenso irremediable, como último clasificado y solo 20 unidades.

Hubo que esperar tres temporadas para volver a ver al Granada en Primera División, de la mano de Diego Martínez, que hizo historia con el conjunto rojiblanco. En el ejercicio del regreso, que finalizó con la clasificación para la fase previa de la Europa League, el equipo era tercero, con 17 puntos, idéntica cifra con la que arribó a estas alturas del campeonato en el curso posterior, en el que estuvo cerca de repetir hazaña.

Acelerón de Robert Moreno

A su marcha, Robert Moreno se planteó el reto de dar continuidad al proyecto, pero un inicio turbulento le hizo rozar el desenlace de Paco Jémez. Sin embargo, dos victorias consecutivas le permitieron alcanzar los nueve puntos al final de la novena jornada. Desde ahí, el equipo mejoró hasta, incluso, pensar que podría competir por algo más que por la permanencia, pero acabó hundiéndose. Aitor Karanka afrontó el final del ejercicio, que acabó con el Granada de vuelta en Segunda en una última jornada catastrófica.