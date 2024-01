Tognozzi: "La rescisión de contratos es una ultimísima opción"

El director deportivo del Granada, Matteo Tognozzi, ha abordado la operación salida del conjunto rojiblanco en este mercado de invierno durante la presentación de Bruno Méndez y Augusto Batalla. "Antes del parón fui claro: quien no estaba satisfecho con su situación podía salir", ha subrayado, después de afirmar sentirse "muy orgulloso del equipo de trabajo y de pertenecer a este club". "Hicimos un esfuerzo muy grande para poderles traer a tiempo para jugar frente al Cádiz. Quiero agradecer a Sophia (Yang), Alfredo (García Amado) y Javier (Aranguren) por ayudarme, por poder estar el 3 de enero con estos dos jugadores compitiendo", ha expresado.

Después de que el central uruguayo y el portero argentino se marcharan al césped de Los Cármenes, ha atendido las preguntas de la prensa sobre el mercado de invierno, centradas sobre todo en los descartes del conjunto rojiblanco. Cuestionado sobre hombres como Shon Weissman y Famara Diédhiou, el italiano ha afirmado que su situación se está "evaluando, valorando la salida". "Están hablando con clubes. La rescisión es una ultimísima opción. La relación con los agentes y los jugadores es muy abierta y sincera. Todos son ofensivos. Si salen, seguramente será por futbolistas ofensivos", ha sugerido.

También ha tratado el regreso de Matías Arezo, a quien ha vuelto a definir como "un as importante del club". "Conozco al jugador desde que tiene 15 años. Sé lo que puede dar y estoy contento de tenerlo", ha aseverado. "Como con todos los jugadores, el mercado está abierto y vamos a ver, pero tuvo minutos porque volvió con el visto bueno de todo el club", ha alargado.

Además, ha incidido en que tiene una "relación diaria" con Alexander Medina, al igual que "la tenía con Paco López". "Antes del mercado, habíamos intercambiado ideas de lo que podíamos hacer durante el mismo. Todos los jugadores están involucrados en el día a día de entrenamiento. Con los jugadores que no están contentos hablaremos y encontraremos soluciones", ha ahondado.

Por último, ha sido preguntado por la destitución de Juan Antonio Milla como técnico del Recreativo y la posterior contratación de Germán Crespo. "No fue una decisión fácil. El primer objetivo del filial no son los resultados, pero también, como les dije a los chicos en el vestuario el otro día, se crece pensando en el marcador. Los últimos no han sido positivos. Hemos tomado esta decisión porque también hemos tenido la oportunidad de traer a un entrenador que conocía nuestra filosofía de trabajo", ha argumentado. "Había otra solución y la intentamos para poder salir de esta situación", ha finalizado.