Aterrizaron y, prácticamente, fueron directos al verde. Casi no hubo tiempo ni para saludar, aunque sí para que entre ambos se estableciera una conexión palpable. En la grada, su nombre ya fue coreado tras ser partícipes de la segunda victoria del Granada en el presente curso, pero faltaba que fueran formalmente presentados. "Ya les habéis conocido", ha sonreído Matteo Tognozzi, director deportivo rojiblanco, al comenzar la comparecencia. A su lado, Augusto Batalla y Bruno Méndez, sus primeros fichajes, en su puesta de largo oficial. El apellido del primero y el carácter del segundo prometen guerra de aquí al final de Liga. Ambos, aguerridos y con personalidad, lo tienen claro: "Vamos a hacer de todo para poder permanecer", juran, en el más amplio sentido de la permanencia.

"Les tocó ser protagonistas de ese partido que era importante para nosotros y cumplieron su rol de manera excelente. Entraron en la dinámica con lo que son ellos, con personalidad, ganas, espíritu y voluntad de sumarse a este proyecto, de lograr el objetivo que todos tenemos", ha introducido Tognozzi, antes de detenerse en cada uno de ellos. Del guardameta resalta que posee "mucha experiencia", así como que "tiene prácticamente el 50% de porterías a cero en su carrera profesional". Del zaguero ha revelado que fue su primer movimiento como director deportivo del Granada. "Fueron los primeros con quienes hablé cuando llegué en noviembre, por sus características, por su garra y su manera de ser polivalente", ha revelado.

Siguió el turno de los jugadores, a quienes no parece incomodar el foco. "Estoy muy feliz de poder representar a esta institución", ha comenzado Batalla, quien asegura haber visto "muy bien al equipo". "Nos tocó llegar y sumarnos rápidamente al trabajo. Cuando pasan unos años, enseguida se da cuenta de la tónica y la manera de trabajar que tiene el equipo", ha acentuado. Bruno Méndez, igualmente "feliz" por poder vestir la elástica rojiblanca horizontal, afirmó que ambos se sienten "seguros, confiados", en cuanto a la consecución de la permanencia. Porque es el objetivo que les ocupa y en lo que piensan desde que pusieron un pie en la ciudad de la Alhambra. "Son 19 finales lo que nos queda. Lo estamos encarando así, el grupo lo sabe", ha sostenido, para más adelante reconocer que Alexander Medina "influyó bastante" en su llegada. "Me gusta lo que propone", ha agregado.

Continuidad

De conservar la categoría depende en buena medida su estancia en Granada, atado el guardameta con una opción de compra de ejecución automática en caso de salvación. "Haremos lo imposible para tener una larga estadía acá. Es lo que queremos, lo que deseamos. Estamos convencidos de que vamos a lograr el objetivo de la permanencia. Sabemos que es muy difícil y que históricamente, a veces, no se ha podido revertir eso, pero estamos seguros de que nosotros vamos a poder dar la vuelta y quedarnos en Primera", ha sostenido, carismático, antes de reconocer que el de su debut con el Granada "fue un día bastante movido". "Estuvimos haciendo todo lo posible con mi grupo de trabajo, llamando a todo el mundo para poder llegar a tiempo. Me estaba cambiando sin saber si estaba o no la inscripción", ha detallado.

Con algo más de calma lo afrontó Bruno Méndez, que encuentra la principal diferencia entre el fútbol sudamericano y el europeo en "la intensidad, el ritmo de juego y la técnica de los jugadores". "Con los días vamos a ir ganando el ritmo de lo que nos pide la Liga", confía el charrúa. El argentino, por su parte, colabora en ello. "Estábamos con bruno muy pendientes de eso en la previa y también durante el partido. Mantuvimos un diálogo constante. Hablando después, nos sentimos muy cómodos", ha añadido el portero. "El grupo nos recibió muy bien y eso es fundamental a la hora de entrar a la cancha", coinciden ambos.

En el caso de Augusto Batalla, aparece una competencia interna directa con André Ferreira, desplazado de la titularidad con su llegada. "Es una persona fantástica. Entrenamos todos los días al 110%. Tenemos que dar lo mejor de nosotros y el técnico decide quién juega. Tenemos una gran relación y eso es de agradecer", ha exteriorizado al respecto el guardameta, a quien Medina transmitió "confianza y tranquilidad desde el minuto cero". "Había hablado con él antes de llegar. Las conversaciones con él fueron muy positivas", ha abundado.

Puerta a cero

Ambos se estrenaron con un triunfo y una puerta a cero, ante el Cádiz, que, a su modo de ver, resultaba fundamental. "Cuando uno analiza ciertos momentos del partido, se han visto esfuerzos muy grandes de nuestros delanteros y extremos, colaborando con los laterales, evitando que nos tiren muchos centros. El objetivo de todos se escuchaba dentro del campo y en el diálogo entre nosotros: 'portería a cero'. Quedó en el pasado, en el cajón de los recuerdos, como digo yo. Ahora hay que pensar en el próximo", ha expuesto el cancerbero, quien encuentra en ello la satisfacción propia. "Lo personal es que termine el partido y termine en cero. Si paro con una mano, con la cara o con el pie, sinceramente, me da lo mismo. Uno se siente satisfecho cuando las cosas salen de buena manera. Si el partido termina en cero, es el momento de paz que uno disfruta", ha expresado.

"Respondiste bien", bromeó Bruno Méndez, quien, en la misma línea, ha hecho hincapié en que la defensa "es algo de todo el equipo". Se considera "un jugador de equipo" y, por ello, asegura estar dispuesto a "jugar de lo que quiera el entrenador". Incluido el lateral derecho, si lo estima oportuno el técnico, que no cuenta con Ricard esta semana. "No tengo problema en hacerlo ahí, ya lo he hecho. Sea la posición que sea, voy a tratar de dar el máximo", ha sentenciado. "Más allá de lo individual, lo que importa es el equipo, que termine en cero y ganemos. Después, se ven los errores, pero lo que uno quiere dentro de la cancha es dar el máximo para que podamos ganar el partido", ha profundizado. Batalla, en la misma dirección, espera un punto de inflexión. "Había partidos en los que hubo mucho más merecimiento del equipo que los puntos que en realidad tiene. Esperemos que con esa victoria podamos realmente despegar, no solo en los resultados, sino en la confianza propia para hacer las cosas de otra manera", ha apostillado.