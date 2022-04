Luis Milla está convencido de que el Granada ha encontrado "la línea a seguir" para obtener la permanencia. El centrocampista rojiblanco lo expresó de esta manera durante su comparecencia previa al encuentro entre el cuadro nazarí y el Celta de Vigo, con el que encara la recta final del curso. "La situación es jodida, pero con las ganas, la ambición y el compromiso que tiene esta plantilla, estoy seguro de que vamos a pelear hasta el final y vamos a tener la oportunidad de sacarlo", aseveró con confianza. No obstante, advirtió de que, para lograrlo, debe haber trabajo de fondo. "Tenemos que cambiar el chip en casa. No hemos sacado los resultados que nos dan confianza para salir en Los Cármenes como lo estamos haciendo fuera", indicó.

"Quizás, el equipo se siente más cómodo jugando fuera, no teniendo la iniciativa del juego, sin esa obligación de ir a por los rivales por lo que significa jugar en casa, con nuestra gente, con ese apoyo que nos está dando a pesar de que los resultados no estén saliendo", sugirió en este sentido. Insistió por ello en que la plantilla necesita "coger confianza para dejar la portería a cero". "Cada partido en Los Cármenes se nos ha puesto cuesta arriba y luego nos ha costado mucho", lamentó, después de abundar en cómo se complicó la tesitura rojiblanca en la tabla. "Está claro que es una situación difícil para nosotros por el colchón que teníamos, por cómo lo hemos dejado escapar", admitió el mediocentro, que señaló que el camino a seguir es el de la visita nazarí al Pizjuán. "La línea es la de cómo se compitió en Sevilla, la del compromiso que hubo, que luego se trasladó al Wanda", incidió.

Milla aseguró mantener su confianza en la salvación, aun teniendo en cuenta la delicada posición del Granada en la clasificación. "Creo en la fortaleza del grupo, en la ambición y las ganas de mejorar que tiene siempre, a pesar de que las cosas hayan ido mal. Pasamos un bache difícil a principio de temporada y lo sacamos adelante. Tenemos que volver a convencernos de que podemos ganar a cualquier rival. Esa es la idea y creo que estamos tirando por ese camino", exteriorizó el madrileño, que a los aficionados les pidió "un último esfuerzo", condicionado. "Depende de lo que les demos nosotros. Tenemos que demostrar que lo podemos sacar. Por compromiso y esfuerzo nunca va a ser. Desde el principio, tenemos que demostrarles que queremos ir a por el partido, porque estoy convencido de que ellos no van a fallar", alentó.

Pocos cambios

Cuestionado sobre las modificaciones que Aitor Karanka ha podido imprimir sobre el equipo desde su llegada, Milla reconoció que ha variado "poco". "Tampoco ha habido mucho tiempo para cambiar demasiadas cosas. En el Wanda se vio un equipo ordenado, que defendió muy bien su portería. Esa es la base para poder sacar resultados y conseguir los puntos que necesitamos de aquí al final de temporada", analizó el centrocampista rojiblanco, que, seguidamente, sostuvo que, dada las circunstancias en las que se encuentra el conjunto nazarí y el momento de la temporada en el que se adentra, "es la única forma mediante la que se puede salir".

En esta línea, sí afirmó que existen "diferencias" entre los técnicos que han pasado este curso por el banquillo. "Cada uno tiene su personalidad, su forma de hacer las cosas. Los que han estado, tanto Rubén como Robert y sus cuerpos técnicos, han hecho lo mejor posible para que el Granada vaya bien", detalló. "Ahora, tenemos que intentar ser un poco más ordenados. Partir de intentar dejar nuestra portería a cero y crecer desde ahí", apostilló. Lo comenzarán a intentar en una jornada "muy importante" para el conjunto rojiblanco, a juicio del madrileño, en la que se mide al Celta de Vigo. "Viene un equipo a Los Cármenes muy bueno, con unos jugadores de mucho nivel que, probablemente, podrían pelear por estar más arriba en la clasificación", examinó Milla, quien más tarde ahondó en que los celestes "a pesar de que ahora parezca que están en tierra de nadie, vienen seguro con ganas de hacer buen partido".

"Nos lo van a poner muy difícil por la calidad de sus jugadores. Tenemos que dar esa mejor versión que hemos dado fuera de casa, y que en Granada no hemos tenido, porque, si no, va a ser muy complicado", acentuó el mediocentro nazarí. Cuestionado sobre Iago Aspas en concreto, no dudó en calificarle como "uno de los mejores de LaLiga". "Sabemos todos el jugador que es, lo diferencial que es y lo determinante que es para su equipo", elogió.

Bajas

Por último, Milla también se pronunció sobre las ausencias con las que el Granada afronta el duelo. "Somos conscientes de la situación que tenemos muchos jugadores, con cuatro tarjetas desde hace algún tiempo -el propio mediocentro madrileño está apercibido-. Estaba claro que en algún momento podía pasar, pero tenemos el filial, que viene de entrenar con nosotros desde hace tiempo", resolvió, antes de expresar su "confianza plena" en los futbolistas del Recreativo que completarán la convocatoria. "Estoy seguro de que, si tienen que jugar, van a ayudarnos", argumentó. En cuanto a las bajas que viene arrastrando la plantilla en el centro del campo, y de forma más específica en la de Gonalons -es duda para la visita del Celta- fue contundente: "Es difícil de asimilar, pero es una plantilla larga, de mucho nivel, y no es excusa para estar en la situación en la que estamos".