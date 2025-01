Carlos Romero: "Estamos intentando desbloquear la segunda fase del polígono industrial de Iznalloz tras 22 años parada"

El alcalde de Iznalloz, Carlos Romero, es el décimo protagonista del serial de entrevistas del proyecto editorial ‘Nuevos líderes para nuevos territorios’ en el que se tratan las nuevas necesidades, retos y oportunidades de la provincia de Granada dando voz a los protagonistas de cada municipio. El regidor ha destacado la importancia de “desbloquear la segunda fase del polígono industrial de Iznalloz, que lleva 22 años parada” ya que es “un punto clave” para que puedan llegar empresas a un polígono que muchos empresarios consideran que es “el mejor situado que hay en Granada ahora mismo”. Carlos Romero ha hablado también de la seguridad en el municipio, que pronto contará con el sistema de videovigilancia, y de los agentes de Policía Local, que “pueden cubrir perfectamente las necesidades de Iznalloz”. También ha hablado de los proyectos en la Cueva del Agua, que quieren abrir “lo antes posible”, y sobre un futuro museo dedicado al lince ibérico en Sierra Arana, entre otros asuntos.

Pregunta (P). ¿Cómo está siendo su etapa como alcalde de Iznalloz (IU), cargo que ostenta desde mayo de 2023 cuando contó con el apoyo de los ediles del PP?

Respuesta (R): Hasta el día de hoy, va bastante bien en tema de trabajo. Funcionamos como un equipo. A partir del primer día que entramos al Ayuntamiento ya no éramos dos partidos. Empezamos a trabajar como un equipo. No hay concejales de un partido ni concejales de otro. Somos un equipo de trabajo y lo hacemos lo mejor que podemos. No hay diferencias.

P. ¿En qué diría que ha cambiado Iznalloz desde que es alcalde del municipio?

R: Estamos intentando hacer cambios importantes, sobre todo, en temas de seguridad, en temas de tráfico, en temas cotidianos, en temas de abastecimiento de aguas, cosas que, normalmente, no deben acarrear problemas. O sea, lo que viene siendo hacer la vida un poco más fácil al ciudadano, al vecino. Y ahí es donde estamos centrados. Los cambios llevan su tiempo, tienen su complejidad, pero bueno, nosotros lo estamos intentando y creo que el camino es el bueno.

P. ¿Qué proyectos tiene a corto plazo, más inmediatos para Iznalloz?

R: Los proyectos más inmediatos que tenemos y que podemos asumir como Ayuntamiento están relacionados con el tema del turismo, que tenemos una capacidad bastante importante de ofrecer muchas actividades y ofrecer nuestra sierra, la Sierra Arana. Y ahí es donde tenemos la Cueva del Agua. Hace unos días hemos terminado de instalar la iluminación. Está ahora sin terminar y queremos abrirla lo antes que podamos. Tenemos el paraje del Sotillo, donde tenemos un restaurante y un centro de interpretación. Tenemos casas rurales. Todo eso ya lo tenemos terminado de obra, ahora estamos en temas de papeles. Se me ha olvidado decir que también tenemos un museo de micología, que lo vamos a transformar en un museo de Sierra Arana, dedicado al lince ibérico, porque Sierra Arana es uno de los sitios elegidos para la reintroducción del lince ibérico. Ya hemos tenido varias sueltas y ya ha criado. Hemos tenido varias crías que han nacido allí en Sierra Arana. Y eso es, en temas turísticos y en temas de economía de turismo, lo que vamos a ofrecer. Y creemos que este año vamos a llegar casi a su totalidad.

P. ¿Qué necesidades cree que tiene Iznalloz y en las que tiene que trabajar como alcalde para mejorar?

R: Las necesidades más importantes son el tema del empleo, el tema de las infraestructuras y el tema de las empresas. Tenemos que intentar que vengan empresas como sea. Y el punto clave es el polígono industrial. Tenemos el gran problema de que la segunda fase de ese polígono lleva unos 22 años parada, bloqueada. Y justo estuve de reuniones con algunos empresarios intentando desbloquear la situación. Porque si en contra nuestra juega que el polígono industrial lleva mucho tiempo parado, a favor juega que todo el empresario que va por allí dice que es el polígono mejor situado que hay en Granada ahora mismo. Y por ahí queremos intentar que podamos sacarlo adelante.

P. Y ahora, alcalde, vamos a escuchar dos preguntas que quieren hacerle dos vecinos de Iznalloz:

(Audio) Gerardo, vecino de Iznalloz: Mi pregunta está enfocada al tema de seguridad. ¿Están funcionando las cámaras de seguridad? Y, ¿cuántos policías locales tenemos y si pronto tendremos refuerzos o vamos a seguir solamente con los que tenemos?

R: En principio, el tema de las cámaras es verdad que hicimos una instalación de cámaras de videovigilancia en todo el municipio, pero la empresa que cogió la licitación la cogió con el anterior gobierno y la empresa no ha funcionado, no ha ido bien. Por suerte, la semana pasada ya llegamos a un acuerdo con una nueva empresa para que ponga en marcha las cámaras. Es una empresa que tiene un sistema más novedoso, más completo y creemos que vamos a acertar. Si todo va bien, no sé si son 20 ó 30 días de plazo, tendríamos otra vez todo el pueblo con videovigilancia.

Y con el tema de la Policía Local, ya tenemos en plantilla seis policías. Tenemos dos de baja. Creemos y confiamos en la pronta recuperación, o sea, que se van a incorporarse en breve y pasaríamos a tener seis policías. Si conseguimos también terminar un problema que teníamos con un acuerdo con la Policía de Granada, sí podremos tirar de horas extras de policías de otros municipios, pero, en principio, sí tenemos los seis policías nuestros y se pueden cubrir perfectamente las necesidades de Iznalloz.

P. En la actualidad, ¿con cuántos policías cuentan?

R: Tenemos dos de baja y cuatro trabajando, o sea que, en pocos días yo creo que contaremos casi con la totalidad.

P. Vamos a escuchar la siguiente pregunta:

(Audio) Juan José Gutiérrez, presidente de la Asociación La Cuadrilla de Iznalloz: Veo que uno de los problemas graves de esta zona es el empleo, que hace que haya un éxodo de jóvenes, porque no encuentran un futuro laboral adecuado. ¿Cómo van las gestiones para reactivar el polígono industrial Iznamontes y si, además de esto, se están buscando otras posibilidades para facilitar la implantación de empresas que generen empleo en nuestra localidad?

R: Esta es una asociación que aprovecho para hablarte un poco también de ella, porque es una asociación muy importante, ‘La Cuadrilla’, y hacen una labor estupenda y llevan muchos años ya y aportando dinero a la investigación de la lucha contra el cáncer. Además, lo hacen aquí en Granada. Llevan ya una trayectoria bastante importante y una cantidad de dinero bastante importante también recaudada allí en Iznalloz.

Y respecto a su pregunta, pues lo que hemos dicho del polígono Iznamontes, que tenemos una necesidad inminente de abrirlo porque es la única forma de que allí vayan empresas. Ya estoy reunido con empresarios y creemos que hay ahí alguna opción y vamos a intentar llevarla a cabo. Otra de las formas para crear un poco de empleo es lo que hemos hablado del turismo. Cuando abramos las instalaciones que pertenecen al Ayuntamiento, que son públicas y las licitemos y las cojan empresas, esas empresas también van a crear algo de empleo, porque luego sí tenemos una cosa buena y es que tenemos una mano de obra y unos jóvenes que cada vez están mejor cualificados. Allí tenemos un instituto del que todos los años salen mecánicos, salen administrativos, sale mucha gente muy preparada y ese es ahora mismo el objetivo que tenemos.

P. Hay uno datos que sitúan a Iznalloz como uno de los municipios más pobres de España, con la renta anual más baja, según el INE. ¿Cómo está la situación para los vecinos del municipio?

R: Lo estuvimos leyendo. Va cambiando la economía. Iznalloz es cabeza de partido de los Montes Orientales y yo creo que el problema no radica en Iznalloz, yo creo que el problema, en general, es en los Montes Orientales. Son una zona pobre, porque industrialmente, quitando las almazaras y el tema de la aceituna, poco más hay por allí, entonces, yo creo que se debe un poco a eso. La economía del pueblo no la veo tan al límite como se pinta, pero claro, es una zona que está sin industria, entonces, afecta muchísimo a la economía, a los trabajos. No sé cómo decir, pero trabajos de calidad no hay, allí los trabajos son eventuales, son temporadas y, claro, entonces eso, al final, no es un futuro ni es una buena economía para ninguna familia. Pero bueno, a ver si conseguimos que las empresas se vayan instalando en la zona.

P. Y a nivel cultural, Iznalloz celebra cada verano desde 1989 el Festival Iznarock, que es gratuito, y que se ha ido consolidando como una cita importante en el municipio, ¿no?

R: Sí, Iznarock lleva una trayectoria larguísima, y sigue teniendo su fama, su aceptación. Es un evento que yo, particularmente, lo sigo desde que era pequeño. Voy y me gusta mucho. Tengo amigos, muy buenos amigos, que son los que lo organizan, y vamos a seguir llevándolo para adelante.

P. ¿Y qué otros eventos culturales celebran en Iznalloz?

R: Tenemos fiestas, tenemos la romería de San Isidro, que también tiene su aceptación, sobre todo cuando coincide que cae en fin de semana, ya que puede asistir gente de otros municipios. Es una tradición San Isidro, es una de las romerías más importantes de la zona.

P. La Cueva del Agua es uno de los principales atractivos turísticos de Iznalloz, ¿hay en marcha algunos proyectos relacionados con la cueva o para mejorar los accesos?

R: Se está reparando el camino que va desde el Sotillo hasta la Cueva del Agua. En principio, el acceso lo tenemos pensado hacer con autobuses que hay adaptados a todo terreno y empezar por ahí, a ver qué aceptación tiene la cueva y qué forma tenemos de explotación que sea rentable. Pero, en principio, va a ser con autobuses. Había un proyecto de un telecabina, un teleférico, pero son proyectos muy caros y, claro, qué menos que empezar a poner algo en marcha y según veas cómo va funcionando pues vamos para adelante con un proyecto o con otro, porque lo del tema del teleférico era un proyecto bastante caro.

P. ¿Qué otros atractivos turísticos destacaría de Iznalloz?

R: El municipio y la sierra, que es impresionante. Es una de las sierras más bonitas que he visto aquí en toda la zona. Y el pueblo en sí. El pueblo tiene sus monumentos, tiene su iglesia, su puente romano. Tenemos una variedad de visitas y luego también el tema gastronómico. Tenemos restaurantes muy buenos que dan un buen servicio. Cuando tengamos las instalaciones abiertas en la sierra, es un sitio para ir un fin de semana y pasarlo estupendamente.

P. ¿Qué proyectos a largo plazo tiene para Iznalloz?

R: A largo plazo no me gusta ver ni decir nada, porque, sobre todo en lo público, lo que yo estoy aprendiendo a día de hoy es que, ahora mismo, no confío mucho en los grandes proyectos. Creo que nuestro municipio si tiene algún problema, ha sido ese, que es creer en grandes proyectos que luego no puede llevar a cabo. Creo que hay que ir paso a paso, hay que ir haciendo las cosas que se pueden abarcar, que se pueden hacer y, a partir de ahí, se va creciendo, pero grandes proyectos, yo no creo en ellos.

P. Por último, ¿con qué rincón de Iznalloz se quedaría y qué ventajas diría que tiene vivir en el municipio?

R: La ventaja que le veo a mi pueblo es la situación geográfica que tiene. Para trabajar estamos a 40 minutos de Jaén, a 30 minutos o menos de Granada y a una hora de Almería. Entonces, para desplazarte para trabajar a cualquier sitio es un punto estratégico. Y el rincón, por supuesto, es mi sierra. Desde pequeño me he criado allí. Mi padre siempre ha trabajado allí y yo me he criado en la sierra y le tengo un especial cariño.