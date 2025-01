Escribá: "Le dije a Uzuni que me he llevado una gran decepción"

Fran Escribá asumió el cierre del caso Myrto Uzuni hace tiempo. "Nosotros lo dimos ya por zanjado. La semana pasada di la explicación de que el jugador se había negado a entrenar con el grupo. El director general explicó las razones por las que el jugador se negó, que son más bien económicas", ha resuelto el técnico del Granada en su rueda de prensa previa a la visita al Levante, en la que se ha expresado "decepcionado". "La única vez que hablé con él del tema le dije que me había llevado una gran decepción. Creo que no son formas", ha expresado el entrenador rojiblanco.

"Cualquiera de los que estamos aquí puede pensar que no está valorado y pedir a su empresa que le mejore. Estamos hablando de una persona a la que ya se le había mejorado dos veces por su rendimiento. Me parece lícito que él quiera eso, pero mientras tanto, tienes que seguir. Si te hubieras lesionado, el club te hubiera seguido pagando. Él podría haber hecho lo mismo que está haciendo pero entrenando con sus compañeros y jugando hasta el último día", ha ahondado en esta línea, para seguidamente subrayar que "cualquier trabajador tiene que hacer eso". "No entiendo al que lo justifica", se ha encogido, para añadir que "hay jugadores, fisios, cocineras, mantenimiento, gente que se deja la vida por este club, trabaja un montón y seguramente merezcan ganar más, pero no dejan de trabajar". "La decepción ha sido grande", ha sentenciado.

El conjunto rojiblanco sigue hacia adelante sin el delantero, a pesar de que "se va un jugador que aportaba goles". "Nosotros, antes de esta situación, ya estábamos viendo el mercado de invierno para reforzar el equipo. Cuando acabe, veremos si nos hemos reforzado con más jugadores. Esa es la idea, y más, si sale otro. Nuestro objetivo va a seguir siendo ganar el siguiente partido. Esa ambición no nos la van a quitar. Que se vaya un jugador o dos no nos va a cambiar la ambición", ha incidido Escribá, comprensivo con el interés en la marcha de Uzuni pese a la relevancia del choque de este sábado. "Entiendo que es la noticia. Uno tiene que entender que la gente, los socios, nuestros aficionados, quieren saber sobre eso. Para mí, es un tema secundario. El partido del Levante es lo único que tenemos en la cabeza", ha apuntado, antes de advertir que contra el Burgos echó "más en falta a Brau y Rodelas, esos jugadores en banda". "El vestuario no ha pensado en otra cosa que no sea el partido", ha insistido.

El partido contra el Levante

En lo que respecta exclusivamente a la cita contra el Levante, Escribá ha aseverado que "el equipo ha trabajado fenomenal". "Lo afrontamos como cualquier otro partido. Hemos trabajado mucho y bien sobre el partido de mañana. Es un rival muy difícil, que encaja poco. Tiene algo que hizo aquí y que hace muy bien, que es que transita muy bein. Sabemos que es un rival directo para las posiciones que queremos ocupar", ha analizado, después de precisar las bajas rojiblancas. No estarán Siren Diao ni Rodelas, al igual que Carlos Neva y Pablo Insua, si bien estos dos últimos perfilan su reincorporación. El lateral "está muy bien, pero no tiene el alta competitiva", ha explicado. "La semana que viene, en condiciones normales, estará para competir, para jugar", ha avanzado, en un momento de su recuperación similar al del central. "También está muy bien, pero no vamos a correr riesgos teniendo esa posición cubierta", ha matizado.

Entre ellos, Lucas Boyé y Shon Weissman, sobre quienes recae la responsabilidad ofensiva sin Uzuni. El argentino, al parecer de Escribá, "estuvo muy bien el otro día y con la semana de entrenamiento va a estar mejor". "Conmigo hizo una gran temporada a nivel de goles en Primera División. Estoy convencido de que va a hacer una gran segunda vuelta", ha reiterado, mientras que el israelí "es un jugador que otras temporadas hizo grandes números en otros equipos". En cualquier caso, el Granada trabaja en reforzar la delantera. "No voy a decir nombres, pero cuando se te va el goleador, lo que buscas es ese perfil de delantero, no tiene sentido buscar un perfil diferente", ha admitido. "La idea es firmar jugadores que suplan esas carencia de gol que podemos tener ahora", ha alargado.

Quien ya es jugador rojiblanco es Abde Rebbach. "Estoy muy contento porque necesitamos otro jugador en banda, y más con la salida de Corbeanu. Es un jugador distinto, con muy buen uno contra uno y un nivel de intensidad muy alto, con experiencia. Era la primera opción. Pensábamos que igual no iba a ser, porque estaba teniendo participación", ha detallado Fran Escribá. "En condiciones normales, el lunes se incorporará y ya le tendremos disponible para el próximo partido", ha concluido.

