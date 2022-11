Karanka: "Estamos en el buen camino, pero hay mucho que mejorar"

El entrenador del Granada, Aitor Karanka, ha analizado el encuentro de este jueves, frente al Levante, en su comparecencia previa al duelo. El técnico rojiblanco ha sostenido que "se está viendo que, después de los últimos partidos, aun con el bache de Tenerife, el equipo va cogiendo esa confianza" y ha destacado que la recuperación progresiva de efectivos le otorga "más alternativas, incluso para hacer rotaciones en esta semana con tres encuentros". No obstante, es prudente y exigente. "Aunque estamos en el buen camino, esperemos que sigamos mejorando, porque hay mucho que mejorar todavía y soy el primero que es consciente de ello", ha puntualizado.

El preparador nazarí ha descartado la participación de Jonathan Silva, Rochina y Sergio Ruiz contra el Levante, mientras que aguarda a comprobar el desarrollo de las dolencias de otros futbolistas de su plantilla para el duelo. "Petrovic y Yann Bodiger están cargados, pero, en principio, no hay problema en que jueguen. Habrá que ver cómo evoluciona Víctor Díaz y si Quini, por lo menos, puede estar para ayudar en algún momento desde el banquillo. Si no, para el domingo", ha concretado, antes de señalar que "del resto, en principio, están todos".

Permanece también pendiente de Carlos Neva, que este domingo jugó por primera vez tras superar su lesión. "Es el mejor ejemplo de lo que es este club, de lo que es esta afición. Tenerlo conmigo para jugar es toda una alegría. Sabiendo que no está al 100%, solo su forma de entrenar y su carácter contagian a todo el mundo. Habrá que ver cómo está para mañana y si puede dar ese paso para empezar el partido", ha expuesto, antes de matizar que se trata de un caso distinto del proceso de recuperación de Torrente. "Todavía no está entrenando con el equipo. Hasta que Carlos ha jugado su primer partido, ha estado tres semanas entrenando con nosotros. En el momento en el que esté y se sume, las mismas palabras que puedo tener de Carlos son para Raúl", ha aseverado.

Más adelante, se ha sumado al "debate" sobre el rol de Bryan Zaragoza. "Es un chico que, desde el primer día que empezó a entrenar con nosotros, es esa frescura, esa alegría. Estoy en ese proceso de buscar lo que sea mejor para él y para el equipo. Habrá momentos, como el día del Huesca, en los que empiece y otros, como en Cartagena, en los que salga del campo y aporte", ha señalado.

Espera a un rival, el cuadro granota, que "hasta cierto punto, se asemeja" al conjunto granadino, a juicio de Karanka. "Ha tenido una pretemporada con muchas incertidumbres, jugadores que, por lo que se oía de fuera, pensaban en salir… La única diferencia que tuvimos con ellos fue ganar esos tres partidos seguidos. Nos ha dado esa confianza para seguir prácticamente toda la temporada en los puestos de arriba", ha escrutado el técnico vitoriano, quien ha afirmado que "la mayoría de sus jugadores, por no decir todos ellos, son de Primera". "Ahora está dando el nivel que todo el mundo esperaba", ha sentenciado.

En esta línea, acerca del cambio en el banquillo que sufrió el Levante, ha explicado que "cuesta" llevar una situación como la que se encontró Nafti y ha insistido en que "la diferencia es que ellos -los granotas- no pudieron sumar puntos cuando no estaban bien". "Nosotros fuimos capaces de sumar nueve puntos. Se está viendo el Granada que se tiene que ver, con cosas que mejorar, y se está viendo el Levante que todo el mundo esperaba", ha insistido. No obstante, no ha querido dar más relevancia a este duelo que a otros. "Todos los rivales son de entidad. Si no preparo los partidos de la misma manera, los jugadores, que son inteligentes, se dan cuenta de que un entrenador le da más importancia a uno o a otro. Lo estamos preparando de la misma manera que prepararemos el del Yeclano", ha hecho hincapié.

"Mañana es un partido importante porque es el siguiente, porque lo jugamos en casa y si queremos seguir transmitiendo las buenas sensaciones que va transmitiendo el equipo partido tras partido, tenemos que dar ese paso hacia adelante. El rival es el Levante, como si hubiera sido otro", ha abundado en este sentido, antes de reconocer que el día de descanso más que tendrá con respecto a su rival de este jueves "siempre se nota". "Son esas 24 horas menos que vamos a tener para el partido del Oviedo", ha advertido.