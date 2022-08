Ignasi Miquel: "Tenemos que ganar al Racing para seguir con buenas sensaciones"

Tras la victoria ante el Ibiza en la jornada pasada y con la mente ya puesta en el próximo duelo liguero, el Granada CF ha comenzado su preparación para dicho encuentro ante el Racing de Santander. Ignasi Miquel, en la previa a este partido, ha valorado el triunfo en tierras baleares como "positiva", destacando que el equipo "supo defender y ser solidario". A su vez, se ha mostrado bastante gratificado por la implicación del grupo desde el banquillo y por la revolución que dieron los cambios: "Todos los que entraron dieron buenas sensaciones y ayudaron a los que llevábamos más tiempo en el campo. Se escuchó mucho a los compañeros desde el banquillo".

Centrado en el primer duelo oficial en casa ante el club sardinero, el barcelonés quiso ser humilde y ha alertado que "todo los rivales de esta categoría van a ser complicadísimos". Con experiencia en Segunda, Ignasi ha confesado que "los clubes que parece que no van a luchar o no van a tener posibilidades son difíciles de batir en su casa", por lo que no hay que pensar "que por el escudo vamos a ganar, porque vamos a estar muy confundidos".

"Desde el vestuario vemos que la gente se está sumando. Eso ilusiona mucho. Queremos empezar con buen pie. El Racing es un recién ascendido. El partido va a ser complicado desde el primer momento. Va a ser muy trabado. Tenemos que ganar al Racing para tener tres puntos más y seguir con buenas sensaciones. El trabajo que hay detrás es positivo. Hay que seguir trabajando. Tenemos que ir pasito a pasito", ha afirmado el jugador.

Cuestionado por su solidez defensiva y por la titularidad junto con Miguel Rubio, el defensor ha expresado que su pareja de zaga "tiene energía y es fuerte". "Me gusta tenerlo a mi lado. Tuve la suerte de jugar con él. La competitividad es clave. De Miguel solo tengo buenas palabras. Me parece un grandioso central", ha manifestado.

El vestuario ha hecho saber que es una piña: "La gente se adapta al vestuario. Eso es lo principal. Vienen con ilusión. Nosotros estamos encantados con los que somos. Me gustar ver el grupo y la ambición de mejorar día a día".

El central sabe que todavía no está en su punto óptimo, y así lo ha hecho saber: "En el campo me sentí a gusto. Ellos apretaron durante un tramo y es verdad que sufrí físicamente. Estoy intentando mejorar los puntos que nos faltan. Cuando veías que ibas un poco más justo había cuatro compañeros que ayudaban. Todavía me falta mucha mejoría para rendir a un buen nivel".

"No hemos estudiado todavía al rival. Puede ser que venga un equipo que no quiera asumir riesgos y espera aprovechar alguna oportunidad nuestra. Tenemos que tener personalidad. Sobre todo para hacer feliz a la gente que viene a vernos", ha sentenciado.