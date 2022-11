Granadinistas en Catar: "Cuando supe que venía, tuve claro que pasearía la bandera de mi ciudad"

El estadio Al Bayt era el epicentro del mundo, el lugar que concentraba todas las miradas del planeta fútbol este domingo. La selección anfitriona, Catar, se enfrentaba a Ecuador para inaugurar el Mundial de 2022, tan esperado como particular y controvertido. Entonces, apareció, delante de miles de millones de espectadores que, desde casa, vieron un trozo de tela de color rojo y blanco emerger en la grada. Algunas decenas de miles, atónitas frente al televisor, lo identificaron de inmediato: era el estandarte del Granada, que situaba el escudo de la bala y el balón a 7.500 kilómetros de Los Cármenes. "Cuando supe que venía, tuve claro que tenía que pasear la bandera de mi ciudad por estas tierras tan lejanas", sentencia el joven que la sostenía, Javier Illescas, desde la que durante un mes se convierte en la capital del balompié internacional. Allí, con invitación de la FIFA, exhibe junto con otros cuatro granadinos y un almeriense los colores de su equipo.

Él es de La Zubia, como Antonio Pérez y Alejandro Alguacil. Tal vez este último nombre resulte familiar a quien lea estas líneas, pues es jugador profesional de eSports del Bayern de Múnich. Andrea Barrón, pareja del primero de ellos, es de Monachil; Nacho ‘Popcha Fajardo, de Granada, y José Antonio Sánchez, de Vélez Rubio. Cinco granadinos y un almeriense que conforman el cupo de andaluces que se han colado entre los 50 españoles premiados por la agencia de fans de la FIFA, una iniciativa del organismo internacional que pretende crear en torno a la Copa del Mundo un punto de encuentro entre aficionados de todo el globo. "El tema surge en septiembre. Se abre una posibilidad de ir con la agencia, en la que nos apuntamos y nos aceptaron", detalla Illescas.

"El viaje fue muy bien. Salimos de Granada el día 17 temprano e hicimos escala en Madrid, y, luego, ya fuimos a Doha, donde llegamos de madrugada", precisa. La organización costea la estancia, los vuelos y el acceso al partido inaugural, mientras que de su bolsillo corren los gastos en comida y los demás encuentros que deseen ver. En su caso, presenciarán otros dos partidos, el estreno de España frente a Costa Rica y el que enfrentará a la Selección de Luis Enrique con Alemania en la segunda jornada de la fase de grupos. Serán para Javier Illescas los dos primeros compromisos de La Roja que puede ver en vivo.

Ambiente "futbolero" e infraestructuras "impresionantes"

En Catar, han encontrado un ambiente "muy futbolero". "La gente está muy abierta a conocerte, te hablan y te preguntan de dónde eres", expone Illescas, quien traslada que, pese a la controversia que envuelve a este Mundial, se respira cierta normalidad. "Mujeres había muchas en el estadio y no se ve ninguna apariencia mala ni nada. A mí, personalmente, el alcohol no me importa porque no bebo, pero sí que las bebidas están más caras de lo normal y hay restricciones de beber en los estadios", precisa.

"Lo que más me llama la atención son las infraestructuras que tienen, impresionantes, y la comida, que hay de todos los precios, pero se puede comer muy bien por muy poco", afirma. Reconoce que no se olvida de su Granada pese al viaje y asegura ser "muy optimista" con La Roja. "Yo a España siempre la veo con opciones, siempre voy a pensar que gana", confía.