Paco López: "No estamos contentos con el resultado, necesitamos ganar"

"No estamos contentos con el resultado, necesitamos ganar", ha subrayado el entrenador del Granada, Paco López, tras empatar ante el Getafe. "Empezar otra vez encajando un gol como el que encajas es increíble. Otra vez a remar a contracorriente, otra vez tener que empujar y, pese a todo, otra vez, el equipo da la cara", ha suspirado el técnico rojiblanco, quien ha defendido que el conjunto nazarí "ha merecido muchísimo más". "Hemos generado bastante ocasiones", ha argumentado el preparador granadinista, que abandona Los Cármenes este ´sabado "fastidiado por el marcador final, pero muy esperanzado en que este equipo está unido". "Tenemos que ser muy optimistas", ha sostenido.

El entrenador rojiblanco ha lamentado las oportunidades que su equipo no ha encauzado. "En la primera parte he contabilizado seis ocasiones bastante claras. También el penaltito a Melendo, que la semana pasada también lo fue y sí nos lo pitaron", ha comenzado el técnico, quien ha reconocido que "el juego en el segundo tiempo ha sido menos fluido". "Aun así, tienes un mano a mano de Myrto Uzuni con David Soria, otro de Neva y otro de Puertas en la última jugada, más el remate de cabeza de Gonzalo Villar, que estaba solísimo y si hubiera ido a cualquier lado de la portería era gol. Por ocasiones, creo que el equipo ha merecido muchísimo más", ha proseguido, "contento por la actitud que tiene" su plantel y "por cómo da la cara". "Toca seguir, como decían los jugadores en el vestuario. Lo vamos a sacar. Hay convencimiento total. Hay que seguir currando", ha agregado.

"Cuando no ganas, te vas fastidiado, cabreado. No tienes ganas de nada. Por otro lado, con muchísima fuerza. Cuando ves a la gente que sigue creyendo en lo que hacemos, más allá de lo que luego puedan decidir, para mí es muy importante", ha expresado, antes de afirmar notar "el convencimiento que tienen -los jugadores- de que se va a sacar esto". "Cuando yo note que no se cree en lo que se trabaja, estaré dispuesto a dar un paso al lado, pero no lo percibo. Lo están dando todo, es increíble", ha asegurado.

A juicio de Paco López, "es una pena" que al Granada le estén "penalizando las áreas, la propia y, en este caso, la contraria". "El Getafe se entretiene bien poco en zonas de inicio, te mete balones muy largos a la espalda de tu línea defensiva. No es fácil salir de esas acciones", ha puntualizado el técnico rojiblanco, quien considera que sus pupilos han "estado bien incluso en duelos". Este es, precisamente, el motivo por el que, según ha indicado, ha apostado por Manafá en lugar de Ricard en esta jornada. "Entendíamos que en el duelo podía darnos más. Llegó sin pretemporada, sin un nivel condicional óptimo para jugar al fútbol. Llevamos varias semanas que le vemos bien. El que trabaja y se lo curra, al final, tiene su recompensa", ha ahondado sobre el lateral portugués.

También ha explicado la sustitución de Lucas Boyé en el segundo acto. "Se ha acercado dos veces a la banda con problemas físicos. Aparte, me daba miedo una segunda amarilla. Necesitábamos más frescura ahí y Famara nos la ha dado", ha expuesto, antes de incidir en el margen de progreso de Bryan Zaragoza, sancionado para la próxima jornada al ver su quinta cartulina del curso. "Yo he insistido mucho desde que estoy aquí. Mi función con Bryan, al detectar el talento que tenía, era hacerle ver y trabajar otras muchas cosas que, seguramente, desde fuera muchos no ven. Con él hay que seguir insistiendo en el trabajo, en su mejora. Él lo sabe. Está muy agradecido, pero todavía tiene un margen de mejora. Entre ello, la regularidad en los partidos. Con él seguimos invirtiendo tiempo y lo seguiremos haciendo, porque es un jugador con talento y que merece, pero tiene que seguir mejorando", ha indicado.

En la misma línea, ha analizado el crecimiento de Gonzalo Villar, autor del gol del empate ante el Getafe. "Está mejorando. La calidad y el talento que tiene están clarísimos. En las últimas tres temporadas viene sin apenas jugar nada con ningún entrenador. Yo, sin embargo, desde que hubo la posibilidad de firmarlo, confío mucho en él. Hay que trabajar muchas más cosas, él lo sabe y lo está haciendo", ha puntualizado el preparador, quien considera que "cuando tiene la pelota, es un jugador de un nivel superior". "Ahora estamos viéndole a un nivel acorde a su calidad. Le está costando porque, como otros, llegó tarde, sin pretemporada ni condición física. Afortunadamente, le tenemos ayudando al equipo desde lo que es él y estamos muy contentos con su rendimiento", ha zanjado.

Por último, cuestionado sobre el parón liguero, Paco López ha señalado que lo aprovechará para "insistir en el trabajo". "También tendremos algún día de desconexión, que viene bien, pero seguiremos insistiendo, persistiendo en nuestra idea, nuestra mejora. A ver si conseguimos tener ese equilibrio y regularidad en las dos áreas. Estamos convencidos de que tiene que llegar. Estábamos convencidos de que iba a ser hoy. El equipo está vivo, quiere, propone, llega y pelea", ha concluido.

Bordalás

Por su parte, José Bordalás, entrenador del Getafe, ha descrito el choque como "muy disputado". "En líneas generales, estoy muy contento", ha exteriorizado, pues, a su modo de ver, el Getafe "ha hecho un gran partido, sobre todo en el primer tiempo". "Salió decidido a por la victoria. Es una pena no haber hecho el segundo gol, porque el transcurrir del partido habría sido otro. No estábamos teniendo problemas, pero en una jugada a la espalda, con centro de Carlos Neva y que define muy bien Gonzalo, nos han empatado. Ha estado más igualado en la segunda parte. Los dos equipos han querido conseguir la victoria. Sabíamos que iba a ser un partido complicado", ha analizado el preparador.