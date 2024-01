'Salud a todo Twitch' aborda la importancia de las enfermeras y los cuidados

‘Salud a todo Twitch’ ha analizado este miércoles el pasado, presente y futuro de las enfermeras en España. El programa, presentado por Joan Carles March, ha contado con la participación de varias profesionales que han contado sus experiencias. El contenido del programa puede volver a verse en el canal de YouTube de Granada Digital, en Facebook y en el Twitch de GranadaDigital.

Joan Carles March ha empezado la charla con Mari Paz Mompart, recién doctora honoris causa de la Académica de honor, exdirectora de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Castilla-La Mancha e impulsora y artífice de la entrada de los estudios de Enfermería en la universidad. También con Rosa María Alberdi, que es la primera enfermera española investida doctora honoris causa en la Universidad de Murcia y profesora de Enfermería de la Universidad de las Islas Baleares, y con José Ramón Martínez, profesor en el Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia de la Universidad de Alicante, que ha sido miembro y tesorero de la Asociación Española de Enfermería Docente (AEED), miembro fundador de la Sociedad Española de Licenciado de Enfermería (SCELE), miembro fundador y actualmente vocal de relaciones institucionales e internacionales de la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC). Todos ellos han hablado de su experiencia, de la situación de las enfermeras en la actualidad y también en el pasado.

Rosa María Alberdi ha hecho hincapié en que el sistema sanitario “desprecia el cuidado” y Mari Paz Mompart ha hablado de la importancia que tiene el cuidado y de las reivindicaciones de las enfermeras, porque son “útiles”. “Las propias enfermeras se tienen que convencer de que son muy importantes”, ha resaltado. José Ramón Martínez ha señalado también que la estrategia de cuidados que en su momento se inició en el Ministerio “se quedó estancada”. Martínez ha destacado que un hospital “tiene su razón de ser porque las personas que están necesitan cuidados”. Y ha lamentado que tras la pandemia se haya dejado de dar tanta importancia a los cuidados.

Estos tres profesionales también han abordado los problemas que tienen las enfermeras actualmente y cómo en el pasado la transformación de los estudios ha permitido a las enfermeras mejorar su labor. Además, Mari Paz Mompart, Rosa María Alberdi y José Ramón Martínez han tratado cómo ven el futuro de las enfermeras.

En ‘Salud a todo Twitch’ también ha participado Carmen Ferrer Arnedo, enfermera gestora y jefa del Servicio de Atención al Paciente del Hospital Central Cruz Roja, que es una de las 100 enfermeras más influyentes del mundo. Ha sido directora enfermera y gerente en AP y gerente de hospital. Ha codirigido el manual 'Liderazgo Enfermero: Pinceladas de experiencia' y ha sido candidata a presidir el Consejo General de Colegios de Enfermería. Carmen Ferrer también ha resaltado que el problema es que no se le da mucho valor al cuidado. Y ha valorado las mejoras que ha habido para las enfermeras desde que ella terminó sus estudios hasta ahora.

En el último bloque de ‘Salud a todo Twitch’ ha intervenido Rosa Pérez Hernández, que ha sido enfermera en el Servicio Andaluz de Salud y directora regional de Desarrollo e Innovación en Cuidados en la Dirección General de Asistencia Sanitaria. Rosa Pérez ha contado cómo está la profesión actualmente, ya que “no tienen una estabilidad laboral”. “El sistema nos trata mal y las condiciones laborales son malas. No hay respeto por los turnos, no te dan la programación, no te sustituyen… Las enfermeras no saben qué se van a encontrar”, ha relatado. Pérez ha comentado durante su intervención que ella ha conocido otro momento de la enfermería y ha lamentado que ahora falta “apoyo institucional”.