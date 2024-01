André Ferreira también dice adiós y pone rumbo a Valladolid

La marcha de André Ferreira al Valladolid, al igual que la incorporación de Marc Martínez al Granada, será oficial en las próximas horas. El entrenador de porteros del primer equipo rojiblanco, José Sambade, ha avanzado en redes sociales la salida del portugués, con una publicación en la que se despide del guardameta. El cancerbero ha correspondido en respuesta a través del mismo canal.

"Toda la suerte del mundo en tu nueva etapa. Ejemplo de comportamiento y profesionalidad. Ha sido corto, pero muy gratificante tener la oportunidad de compartir entrenamientos contigo. ¡Mil gracias, André!", se ha despedido Sambade a través de su perfil oficial en Instagram. "¡El placer ha sido mío! Ha sido corto, pero aprovechamos cada día para mejorar. ¡Tienes aquí un amigo, ya sabes!", ha respondido André Ferreira a través de la misma red social. Su salida se ve precipitada por la llegada de Marc Martínez, que también se ha despedido este sábado del Cartagena.

André Ferreira fichó por el Granada en el verano de 2022 como apuesta de la dirección deportiva rojiblanca, entonces encabezada por Nico Rodríguez, para defender la meta nazarí en Segunda División. Comenzó siendo titular bajo los palos, pero una grave lesión en Las Palmas cedió el sitio a Raúl Fernández. El bilbaíno se asentó a base de buenas actuaciones, por lo que a la recuperación del luso mantuvo la condición de arquero principal -de hecho, acabó el Zamora de la categoría-. Sin embargo, una lesión del experimentado cancerbero devolvió al portugués a las alineaciones hasta el final de la campaña, fundamental en el ascenso con con la vital parada de un penalti en Mendizorroza.

Ya en Primera División, sin incorporaciones en la portería, se postulaba como portero titular, pero tras dos encuentros acabó en el banco, de nuevo relevado por Raúl Fernández. Una lesión del bilbaíno, no obstante, volvió a situarle bajo los palos, sin oposición pese a transmitir inseguridad en sus actuaciones y firmar algunos errores graves. La llegada de Alexander Medina coincidió con la recuperación del meta español, aunque en su vuelta a los terrenos de juego, de inicio en el Bernabéu, apenas duró 11 minutos.

De nuevo sin alternativas, Medina volvió a alinear a André Ferreira en los tres últimos compromisos del 2023, aunque ya había dejado claro que no el portugués no goza de su confianza. El club por ello se movió en el mercado para incorporar a Augusto Batalla, indiscutible desde su fichaje. Ahora, Marc Martínez cierra la puerta al luso. En su primera campaña, el portugués disputó once partidos, todos como titular, y encajó nueve goles. En la presente, ha jugado 15 encuentros, 14 desde el inicio, en los que ha recibido 29 tantos.

Recalará en las próximas horas en el Valladolid, de vuelta a Segunda División para pelear por el ascenso. El propio director deportivo pucelano, Domingo Cantoira, desveló este viernes que existía ya acuerdo con el jugador y que tan solo quedaba "cerrar algunos flecos" con el Granada. Allí se reencontrará con Víctor Meseguer, que juega en Pucela cedido por el Granada. Competirá por la meta con Jordi Masip.