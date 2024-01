El guardameta Marc Martínez se ha despedido este sábado del Cartagena para firmar con el Granada. En una rueda de prensa extraordinaria tras el encuentro entre el conjunto de la Región y el Amorebieta, en el que no ha jugado, el propio futbolista, el director deportivo del club y su presidente han anunciado la marcha del portero "a un club de Primera División". Nadie ha mencionado a la entidad rojiblanca para no adelantar la oficialidad del fichaje, que será comunicado por ambas partes en las próximas horas.

"No es que me quiera ir, es que me voy a cumplir un sueño", ha matizado el propio portero sobre lo que será su llegada a Primera División, ya mentalizado en "cumplir el objetivo a donde voy". Entre lágrimas, ha dado las gracias a toda la directiva del Cartagena por las facilidades que, asegura, ha puesto tras comunicar su deseo de marcharse al Granada. "Quiero dar las gracias a toda la comisión por entenderme, respetarme y permitirme cumplir un sueño. El único que fue a hablar con la comisión fui yo", ha insistido.

Seguidamente, el portero, ante las preguntas de los medios locales, ha precisado cómo se ha producido su fichaje. "Hará diez o doce días que tuve una pequeña información de que podía darse, que era lejano. El viernes, antes de viajar a Santander, sé que puede existir esa posibilidad real. Esta semana es realmente cuando se hace todo", ha aclarado, para añadir que, aunque se va del club, en él hay "un aficionado del Cartagena para toda la vida". "Me da mucho coraje no conseguir el objetivo junto a mis guerreros, pero voy a seguir apoyando a kilómetros", ha afirmado.

"Comparecemos de manera extraordinaria para hablar del tema de Marc Martínez, para informar de que en las próximas horas se hará oficial su traspaso a un equipo de Primera División", ha detallado Paco Belmonte, presidente del Cartagena, quien ha definido al guardameta como "un tipo especial para el club, para la entidad, para los directivos, para el cuerpo técnico, los compañeros y la afición". "Se va porque lo ha pedido él y de acuerdo con nosotros", ha incidido, antes de dirigirse directamente al jugador. "Te vas con el cariño de todo el mundo. Es difícil sustituirte. Este equipo no será lo mismo sin ti, pero te tenemos a unos kilómetros de distancia", ha sugerido.

Marc Martínez, de 33 años, se formó en la cantera del Barça y comenzó su carrera profesional en las categorías inferiores del Racing de Santander, tras lo que se vinculó con el Deportivo de La Coruña, también para actuar en su filial. Pasó un curso cedido en el Elche Ilicitano antes de recalar como agente libre en el Logroñés en 2014. En el club riojano no tuvo protagonismo, por lo que fichó por el Somozas, donde su trayectoria dio un giro.

Fichó por el Alcoyano en la campaña 2015/2016, titular en la búsqueda del ascenso a Segunda División, y dos cursos más tarde se incorporó al Recreativo de Huelva. Pasó otro par de temporadas en el Decano, fijo también bajo los palos, si bien fue en la 2019/2020 cuando logró saltar. Fichó por el Cartagena, ascendió y se asentó en la meta de Cartagonova, solamente cuestionado el ejercicio pasado, en la que compitió con Aarón Escandell. Aun así, fue fundamental para la salvación albinegra. En lo que va de la 2023/2024, ha jugado 21 encuentros, todos como titular, en los que ha encajado 30 goles.

Salida de André Ferreira

Su incorporación al Granada implicará el abono de una cantidad que ronda los 100.000 euros, como avanzó el diario Ideal. Precipitará la salida de André Ferreira, cerca de recalar en el Valladolid. El luso no entra en los planes del Cacique Medina y por ello el club ha reforzado la meta con dos efectivos. Presumiblemente, su salida también se ejecutará pronto.