Marta Carrasco (Alanís, 1994) no quiere ni oír hablar de la posibilidad de que el Granada Femenino no se salve. "Ni lo he pensado, porque creo que vamos a conseguirlo", confía. Integra un grupo de jugadoras que, incorporadas al conjunto rojiblanco en Segunda División, permanecieron en el club pese a encadenar tropiezos durante varias campañas, siempre con el ascenso entre ceja y ceja, hasta finalmente lograrlo el curso pasado. "Lo hablaba muchas veces con mi padre, había que subir como fuera", recuerda, perenne la mueca alegre en su entrevista con GranadaDigital. En el camino, ha vivido el crecimiento de la sección femenil en la entidad granadinista, sin olvidar sus aspiraciones de ser profesora de Educación Física. Ahora, convertida en un baluarte en el eje de la zaga nazarí, subraya que el cuadro dirigido por Roger Lamesa "está en un buen momento" tras un inicio complejo. "Estamos demostrando que tenemos la capacidad y la calidad para estar en esta categoría", sostiene.

Pregunta: El parón se lleva mejor después de ganar como ante el Madrid CF, ¿no?

Respuesta: Sí, la verdad es que siempre que viene un parón es muy importante irte con buenas sensaciones, porque son días de descanso, pero en los que la cabeza sigue funcionando. Te vas con mucha más tranquilidad habiendo ganado el partido, además después de haberlo hecho por 3-0. Fue un buen resultado y nos fuimos contentas al parón.

P.: Da la sensación de que han encontrado el camino hacia la permanencia.

R.: Sí. A ver, yo creo que desde el principio de temporada estábamos haciendo el juego que queríamos. Es verdad que nos costó adaptarlo a la competición. Había algunos errores, sobre todo, en las dos áreas, que era lo que nos estaba contando los partidos. Ahora, el equipo está sabiendo competir mejor y eso nos está haciendo también ganar más puntos.

P.: ¿A qué se debe este cambio de dinámica en lo que va de 2024?

R.: Yo creo que son dinámicas. Hemos perdido muchos puntos siendo mejores, teniendo mejor juego que el rival y creando más ocasiones. En el minuto 89 o en el minuto 85 nos metían el gol y acababa el partido. En un partido cambiamos la dinámica, conseguimos ganarlo, y a raíz de ahí, no te digo que el equipo empezó a creer, porque este equipo ha creído y ha luchado desde el primer día, pero sí que te cambia un poco la dinámica. Una victoria te da confianza, te hace mejorar en todos los aspectos. Sobre todo, lo que ha cambiado es que en las dos áreas competimos mejor, sabemos decidir mejor arriba y abajo somos un bloque más fuerte que antes.

P.: ¿Cómo se siente el grupo ahora mismo?

R.: El equipo ahora está en un buen momento. Confiamos mucho en todas, en todo el equipo, y cada una de nosotras también estamos a un buen nivel, con confianza. Los resultados son muy importantes y cuando son positivos, todo cambia para mejor.

P.: Está todo bastante apretado en la lucha por la permanencia.

R.: Sabemos que pierdes un partido y te metes abajo; ganas un partido y a lo mejor subes dos puestos. Quedan todavía muchos partidos, hay muchos en donde nos lo vamos a jugar prácticamente todo. Ahora mismo no pensamos en nada más que el siguiente partido, en el Real Madrid, en intentar sacar algún punto. Ya pensaremos en lo siguiente.

P.: Precisamente, el domingo, visita al Real Madrid, uno de los grandes de la categoría.

R.: Sabemos que va a ser un partido muy complicado, que es el segundo mejor equipo de la liga, pero iremos como a todos los partidos. Nos hemos enfrentado a grandes equipos y hemos sabido competirles, hemos sabido buscar nuestras armas e intentar anular un poco las suyas. Ese es el camino, intentar hacerle daño y defendernos muy bien atrás.

P.: En esta progresión del equipo parece clave que el club, a pesar de los resultados, mantuvo la confianza en Roger Lamesa y el proyecto, como ya hizo tras un intento fallido de ascenso anteriormente.

R.: Sí. Nosotras, desde dentro, no hemos sentido que lo que hacía falta era un cambio técnico. Era cambiar esos pequeños detalles que nos hacían perder los partidos, porque las sensaciones dentro del campo en cada partido eran buenas, los entrenamientos eran buenos y la gente estaba enchufada, estaba contenta con el trabajo. Los resultados son los que mandan y eso era lo que no nos estaba saliendo, pero en cuanto a juego a crear oportunidades, el equipo estaba respondiendo bien. Veo bien que el club confiara en todas nosotras y en el staff, porque no nos estaban saliendo las cosas por pequeños detalles que ahora hemos podido solucionar.

P.: Cumple su quinta temporada en el club, al que llegó procedente del Sevilla, donde jugaba en Primera. Fue una apuesta arriesgada, ¿no?

R.: Bueno sí, pero por mi etapa en el segundo equipo del Sevilla sabía que venía a un club que tenía muy buen vestuario, que siempre estaba ahí luchando por ascender. Fue una forma de verlo, de tener ese objetivo de llegar a un club e intentar ayudarle a ascender, volver también a sentirme importante como jugadora. Al principio, sí fue arriesgado, pero no me arrepiento para nada y pienso que fue una buena decisión, porque me he sentido partícipe del ascenso de este equipo que tanto lo merecía y ahora de estar disfrutando de la Liga F.

P.: Es una de las jugadoras de la plantilla que llegaron en Segunda y, a pesar de varios fracasos deportivos, han permanecido en el club hasta formar un núcleo duro, como Alicia Redondo o Cristina Postigo.

R.: Ese es el éxito de este equipo. Cuando yo llegué, desde el primer día me trataron como a una más, como si llevara aquí diez años. Somos un grupo muy fuerte y unido. Hay compañeras que no son tal, sino que son amigas y nos llevamos muy bien. Luchar tanto por un objetivo juntas nos ha unido mucho. Intentamos que las que vienen se sientan cómodas y unirlas a esta familia.

P.: ¿Qué tiene Granada que consigue enganchar tanto a las futbolistas?

R.: Diría que eso, que el grupo. Nos identificamos también mucho con la manera de jugar y entender este deporte. Hemos conseguido ser una familia, ser muy amigas la mayoría, tener ese sentimiento de la eterna lucha por la que tenemos al lado. Muchos años desde que llegué quedándonos a las puertas de un ascenso. Eso, a lo mejor, puede desunir, pero ha sido al revés. Ya teníamos que ascender por nosotras, por la que estaba al lado y por las que llevan 20 años en el club, como Ana Belizón, que ahora es delegada, o Raky, que también fue jugadora. Yo siento que había muchísima gente detrás de todo esto y que ha luchado para que este equipo esté en Primera División. Todas, sabiendo eso, lo hemos conseguido por nosotras y por las que venían detrás.

P.: ¿Tuvo oportunidades de salir del club?

R.: Pues sí, siempre ha habido alguna. Sobre todo en los dos primeros años que estuve aquí, pero desde el principio me he sentido muy unida al equipo, al club y a la idea. Lo hablaba muchas veces con mi padre, había que subir como fuera. Siempre te quedabas a las puertas y lo merecíamos. El año pasado por fin lo conseguimos.

P.: ¿Cómo se siente en este regreso a Primera?

R.: La verdad es que estoy muy contenta y me siento muy bien. Hacía años que no jugaba en Primera y siempre tienes la duda de si rendirás o de si el equipo estará al nivel de la competición. Con el paso de las jornadas, tanto yo, personalmente, como el equipo estamos demostrando que tenemos la capacidad y la calidad para estar en esta categoría, así que estoy muy contenta.

P.: ¿Ha cambiado mucho la categoría?

R.: Sí. Ya éramos profesionales cuando yo jugaba en Primera, pero no era el profesionalismo que hay ahora. Muchos de los campos eran de césped artificial, las condiciones y las instalaciones que teníamos no eran las mismas que ahora. La profesionalización hace que el nivel suba, tanto en el ritmo de juego como en la calidad de las jugadoras de todos los equipos. Antes, había equipos profesionales y equipos que no lo eran tanto. Ahora todos lo son y se nota.

P.: Ha formado parte del crecimiento del Granada Femenino y ha derribado con el equipo puertas que parecían cerradas para siempre, como las de Los Cármenes.

R.: El primer año que estuve aquí entrenábamos en el Estadio de la Juventud y ahora, en la Ciudad Deportiva, con todas las instalaciones que tenemos aquí. El cambio en cinco años ha sido muy grande. Imagino que para las que llevan diez, todavía ha sido mayor -ríe-. Yo diría que lo ha conseguido el equipo, porque ha estado ahí, ha intentado luchar por el ascenso. Lo hemos conseguido y el club tiene que darnos por lo que hacemos, por lo que trabajamos. Cada vez apuesta más por nosotras, que todavía queda mucho crecimiento del fútbol femenino con respecto al masculino, pero estamos en el camino. Yo me siento orgullosa, al igual que mis compañeras, de ir tirando barreras, abriendo puertas. Hemos jugado en Los Cármenes seis o siete veces; hace cinco años, ni imaginábamos poder hacerlo. Hay que quedarse con esos cambios y seguir luchando para lo que queda.

P.: Lo último ha sido precisamente un récord histórico de asistencia al estadio.

R.: La verdad es que fue un partido muy bonito. Se notó el ambiente dentro del campo. No pudimos conseguir la victoria, que era lo que todas queríamos, pero fue muy bonito. Es especial, te hace sentirte bien y orgullosa de que se consiga el récord de asistencia en Los Cármenes. El año pasado ya lo hicimos y este se ha vuelto a superar. Eso es también un avance.

P.: El club progresa de la mano también de un crecimiento del fútbol femenino nacional que tiene sus máximos exponentes en el Mundial y la Liga de Naciones.

R.: El fútbol femenino español está creciendo a pasos agigantados. El Barça ha sido campeón de Champions, se ha conseguido el Mundial femenino… Eso hace que todo el mundo conozca más el fútbol femenino, se potencie más y los clubes apuesten más por nosotras.

P.: Hablando del Barça, en Liga F, sin embargo, parece que cuesta un poquito más homogeneizar ese crecimiento.

R.: Es una apuesta. El Barcelona lleva apostando por el femenino muchos años. Es un crecimiento que ha conseguido en 30 años y hay clubes que llevan cinco o diez. El camino que hay que seguir es el del Barça. Para mí, son un ejemplo en todo lo que tiene que ver con el femenino. Le dan todo para que ellas sean, como son, las mejores del mundo. Se nota el nivel, pero porque llevan mucho tiempo apostando por ello.

P.: ¿Qué queda por mejorar?

R.: Diría que muchas cosas. Se dan pasitos, pero queda mucho en todos los aspectos. En instalaciones, seguro que hay muchos clubes que tienen que mejorar, en los horarios de entrenamiento… La competición en sí tiene que mejorar. Las gradas de los aficionados… Todo lo que conlleva el fútbol. Nosotras ya tenemos, por ejemplo, nutricionista y fisio para el equipo, que hace años no había, y se nota mucho en el rendimiento. También en televisión. Este año se ha dado un paso muy importante, se emiten todos los partidos por DAZN, pero somos un producto y, si no se hace publicidad ni se ofrece, la gente no lo ve. Cada vez que se ha trabajado para que un partido se vea, la gente ha respondido. Hace falta más trabajo, que todo el mundo se esfuerce para que esto siga adelante.

P.: Su contrato acaba esta temporada.

R.: De momento, no tengo noticias, pero tampoco lo pienso mucho. Quedan muchos partidos y no sabemos lo que va a pasar. Estoy tranquila y contenta aquí.

P.: ¿Se imagina salir del Granada?

R.: La verdad es que no. Ahora mismo, no me lo planteo porque estoy a gusto.

P.: ¿Incluso si finalmente no consiguieran la permanencia?

R.: Eso ni lo he pensado, porque creo que este equipo está capacitado y que vamos a conseguirlo.