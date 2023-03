Ellas son las manos por las que pasará una eliminatoria de cuartos histórica por muchos motivos: por mantener vivo el sueño de la Copa dejando en el camino a tres Primeras, por la entidad del rival y por hacerlo en una fecha tan señalada como el Día de la Mujer. Andrea Romero o Sandra Estévez serán a las 21:00 horas el último seguro de vida del Granada Femenino para sujetar a las suyas y frenar una artillería rival repleta de nombres como los de Ludmila, Ajibade, Marta Cardona, etcétera. Sin embargo, están tranquilas, porque la confianza en su equipo es plena y saben que, cuando toque defender, serán once para hacerlo. O doce, porque Los Cármenes, al igual que frente al Betis y el Alavés, será uno más nuevamente en un estadio que se ha acostumbrado a vibrar también con su equipo femenino. "Va a ser especial para la ciudad y para toda la gente que lleva mucho tiempo detrás del femenino", sostiene Andrea.

Un día histórico para coger fuerzas en la lucha por el ascenso

El Granada CF Femenino está preparado para hacer frente al Atlético de Madrid por una plaza en la Final Four de la Copa de la Reina. Al igual que Pamela y Naima contra el Betis o Gaste y Nerea Agüero en la previa frente al Alavés, Andrea y Sandra lo hacen "sin ninguna presión", con la seguridad que da que, por ellas, no va a quedar: "Vamos a salir a por todas, es nuestra mentalidad", afirma Andrea. Paso a paso y objetivo a objetivo, sin hacer ruido, las de Roger Lamesa han sido una de las sorpresas positivas de esta edición de la Copa y, aunque saben que la competición doméstica es su gran objetivo, no renuncian a soñar, como admite Sandra: "Sería muy bonito llegar a una Final Four, pero es verdad que tenemos más en mente la fase de ascenso". Estar en esa disputa por una plaza el próximo año en la máxima categoría del fútbol femenino es el principal objetivo, sobre todo, para las dos guardametas, que lo harían "con el equipo de nuestra ciudad".

Este miércoles, sin embargo, las granadinistas aparcarán esa batalla en la Primera RFEF Femenina por meterse en el play off por una buena causa, "disfrutar de un día histórico", tal y como lo califican ambas futbolistas. Lo hacen para recibir a un Primera más que, en esta ocasión, es uno de los que componen la parte alta de la clasificación de la Liga F. Un duelo donde la experiencia de apear del camino a Levante Las Planas, Betis y Alavés, puede ayudar, pero no es infalible porque, como comenta Sandra, "cada partido es un mundo". Precisamente, cada duelo de Copa ha permitido comprobar lo que afirma con palabras Andrea, que son "muy camaleónicas" y "se adaptan muy bien a cada rival". Ante las béticas se pudo ver la cara más ofensiva de un equipo que, sin renunciar a la posesión, explotó la velocidad a la espalda de la zaga rival para hacer daño, mientras que ante el conjunto babazorro, sobre todo en el segundo parcial, demostró saber esperar y encontrar sus oportunidades al contragolpe.

Andrea y Sandra, el seguro de vida del Granada Femenino

Sea como fuere, el Granada Femenino intentará "marcar" su "identidad" en el partido. En definitiva, llevar el partido a su terreno. En él, guardando las espaldas de su equipo en Los Cármenes estará una de las dos porteras, que han demostrado ser una garantía para las granadinistas y contar con la total confianza del técnico. Tanto es así que las rojiblancas no tienen una guardameta para la Copa y otra para la Liga, sino que la alternancia de ambas en las dos competiciones se ha convertido en una máxima que funciona. Sandra revela cuál es el procedimiento habitual que emplea Roger Lamesa para informar de cuál es la titular en cada partido: "Nos lo comunica antes de empezar el partido, o sea, que las dos vamos mentalizadas en que quien juegue lo va a hacer bien". Llevan bien esa rotación ambas jugadoras porque para Andrea "tener esta rivalidad sana nos hace crecer tanto a ella como a mí" y que el equipo saque partido de ese crecimiento individual. También es de la misma opinión Sandra, quien suma que comparte portería con una de sus "'ídolas' desde chiquitita".

Las batallas que le quedan por librar al fútbol femenino

A las 21:00 horas de este 8M una de las dos estará bajo palos y a la que no le toque hacerlo "apoyará a la otra", como a cada partido. Sobre el campo, los dos conjuntos rojiblancos pelearán por ese billete a la Final Four, pero fuera de él, el fútbol femenino, como la mujer en los distintos ámbitos de la sociedad, seguirá librando su batalla. Por eso, Andrea confía en que sea "un partido para invitar a la gente a que se sume al carro del femenino" y emplaza a la afición "a que lo viva con ilusión y alegría y lo transmitan, sobre todo, a los niños pequeños, que puedan sentir que el equipo femenino de Granada también es el equipo de la ciudad y que haya esa igualdad en todos los sentidos". "Dejar el listón alto", como comenta Sandra, puede ser la clave para reflejar que detrás de los resultados se esconden "muchísimas horas en los entrenamientos, de cuidarnos, de analizar y de mejorar como equipo".

Esta será la tercera ocasión en esta edición de la Copa en la que el Granada abra las puertas de Los Cármenes a su equipo femenino. Tanto contra el Betis como en octavos frente al Alavés se pudo ver la comunión de la grada con las suyas, y Andrea espera que ese "buen sabor de boca" sea lo que quede entre la gente que se acerque al coliseo rojiblanco a presenciar el partido. Precisamente, la larga trayectoria de esta guardameta vistiendo la elástica del Granada le convierte en una de las voces más autorizadas para mirar hacia el presente de la sección con orgullo. "Desde hace años atrás a ahora ha habido un cambio abismal", afirma, y el más claro ejemplo es que tiempo atrás nunca habría pensado que pudieran llegar a jugar un encuentro como este de cuartos de Copa de la Reina en Los Cármenes.

Estos progresos les refuerzan para continuar haciendo lo que es su "pasión", tal y como define Sandra el poder dedicarse al fútbol. El camino no es sencillo y es que tanto ella como su compañera relatan los sacrificios diarios que tienen que realizar para poder compaginar el deporte que aman con el trabajo o el estudio. Andrea ‘se quita’ los guantes de la portería para ejercer de fisioterapeuta en su clínica y confiesa que "muchas veces tienes que hacer encaje de bolillos para temas de horarios, descansar, entrenar, cuidarte…". Mientras, Sandra hace lo propio con los libros donde también afirma ser complicado cuadrar teniendo que "justificar las faltas" cuando no le es posible atender las obligaciones académicas. Pese a que compatibilizar no resulta en ocasiones tarea sencilla, ambas admiten sentirse "muy afortunadas" y resaltan que "siempre hay tiempo para todo". Hacer sacrificios por su pasión, el fútbol, tiene premio y se manifiesta en forma de partidos como este contra el Atlético de Madrid. Por eso, el 8M a las 21:00 horas sobre el campo habrá 22 historias de una lucha, la del fútbol femenino, que como la de la mujer continúa con la esperanza de que sea una menos para alcanzar la igualdad.