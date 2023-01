Gaste y Nerea Agüero ante su partido más especial: "Que sea contra el Alavés para nosotras es un plus"

El cartel del encuentro de este martes 10 de enero a las 18:45 horas habla por sí solo y es que el Granada Femenino regresa a Los Cármenes para disputar los octavos de final de Copa de la Reina frente al Alavés. No son pocos los alicientes en un duelo que adquirirá una dimensión aún más grande para algunas de las futbolistas de la plantilla del Granada. Y, entre esos nombres, están los de Gaste y Nerea Agüero que sumarán al hecho de jugar en casa, en el feudo granadinista, ante su afición una nueva eliminatoria copera, el hacerlo contra uno de sus exequipos o, dicho de otro modo, frente a los sentimientos lógicos de uno de los conjuntos sin el que no se podría entender las Gaste y Nerea Agüero de hoy.

Los caminos de ambas jugadoras convergían en el Granada esta misma temporada cuando Gaste cambiaba los colores azul y blanco del Alavés por los rojiblancos del conjunto nazarí. Sin embargo, sus historias en el club vitoriano iban a ser divergentes. La andadura de Gaste en el conjunto de Las Gloriosas se podría calificar de 'montaña rusa'. Vivió un ascenso, compartiendo vestuario con la que hoy es también su compañera de equipo Naima, que recuerda como "una experiencia muy bonita que se te queda para siempre" y comenzó siendo una pieza fundamental en sus primeras temporadas en el equipo babazorro para terminar pasando de puntillas en su última campaña, en la que apenas pudo disputar ocho encuentros. Precisamente esa situación le llevó a coger el puente aéreo y cambiar el País Vasco por Granada: "Tomé la decisión de salir de allí también porque creo que necesitaba un cambio y creo que ha quedado demostrado que ha sido para bien".

Nerea Agüero, con ilusiones renovadas tras regresar de la lesión

Menos duradera fue la historia de Nerea Agüero con el Alavés, que duró apenas una temporada. Nerea cumple con esta cuatro campañas en el club nazarí, una ciudad que afirma sentir como su "casa", donde iba a tener que reponerse a uno de los golpes más duros que puede recibir un futbolista, y especialmente ellas, las futbolistas, que lo sufren con una mayor frecuencia: la rotura del ligamento cruzado anterior (LCA). Ello ha ocasionado que Nerea, pese a sentarse en el banquillo en la ronda previa frente al Betis, no pudiera disponer de minutos en el regreso del equipo femenino a Los Cármenes. Por ello, la '5' rojiblanca aguarda con más ilusión si cabe este duelo: "Desde el último partido de Liga contra el Villarreal, que fue el primero que jugamos en Los Cármenes, no he podido volver a disfrutar de este escenario, porque vino la lesión, y la verdad es que poder volver aquí, con la gente y, sobre todo, contra el Deportivo Alavés se hace todavía más especial y ojalá pueda disfrutar de algunos minutos".

Nerea Agüero espera poder seguir sumando minutos de juego a su casillero frente al Alavés después de ir recuperando sensaciones frente al Oviedo y, sobre todo, ante Osasuna y el pasado fin de semana en el primer encuentro del año frente al Athletic B. El regreso tras una lesión de máxima gravedad como la de LCA nunca es fácil, pero la futbolista se está sintiendo bien sobre el verde y tiene claro cuál ha podido ser la clave: "Hay momentos que parece como si no me hubiese ido nunca y creo que es un poco gracias a la recuperación que he tenido con Raky - la fisioterapeuta- y con Antonio -el preparador físico-". Además, subraya en este largo proceso la importancia de no haberse sentido nunca sola: "También gran parte es gracias a mis compañeras".

Gaste: "El año pasado fue bastante duro para mí en el club y quiero demostrar un poco también cómo está Gaste en el Granada"

Mientras, para Gaste será una oportunidad de oro para reivindicarse después de la manera en la que se produjo su salida del Alavés: "El año pasado fue bastante duro para mí en el club y quiero demostrar un poco también cómo está Gaste en el Granada. Que vean ellos cómo estoy, cómo me han acogido aquí y enseñarles dónde estoy ahora".

La Copa para recuperar la senda de la victoria

También será una buena ocasión para el propio conjunto nazarí de pasar página del tropiezo en el primer partido del año con el filial del Athletic Club, que rompía una racha de seis partidos sin conocer la derrota. El 2023 no ha comenzado de la mejor manera para el Granada Femenino, pero contar con tres partidos en apenas una semana ofrece a las granadinistas una "nueva oportunidad" de resarcirse, tal y como apuntaba Nerea Agüero. La última derrota frente al Athletic es, por el momento, un lunar en una dinámica positiva de las de Roger Lamesa y para Gaste la clave es ponerse "objetivos pequeños" o, lo que es lo mismo, "ir partido a partido" y "centrarse cada fin de semana en cómo afrontar ese partido".

Ahora es turno de la Copa y, tras dejar en el camino a dos Primeras, el Granada quiere seguir haciéndose un nombre en el torneo del KO, haciendo un tres de tres con una victoria frente al Alavés: "Queremos demostrar que un equipo de Segunda puede avanzar en esta ronda y lo hemos demostrado eliminando a dos equipos de Primera y queremos seguir con el tercero". Enfrente estará un Deportivo Alavés que llega con la dinámica inversa a las locales. No está siendo la mejor temporada del equipo vitoriano que, sin embargo, parece haber comenzado el año con ganas de revertir esa racha negativa que acompañó al equipo desde el inicio de esta temporada. De hecho, la llegada del que hoy es el inquilino del banquillo babazorro, Íñigo Juaristi, está sentando bien a un equipo que llegaba al primer partido del año en puestos de descenso de la Liga F y empieza con este duelo copero fuera de la zona de peligro en la competición doméstica.

Tras tres temporadas enrolada en sus filas, Gaste conoce bien el Alavés y sabe que, pese a que los objetivos en competición en doméstica para ellas han cambiado a raíz de ese ascenso, no dejan de enfrentarse a todo "un Deportivo Alavés" y que si quieren pasar de ronda, no podrán confiarse. "Es un partido diferente", afirmaba la lateral diestra y lo cierto es que será especial para ambos conjuntos. Así lo confirmaba Gaste que comentabaque en su convocatoria con la Selección de estas navidades ha coincidido con alguna jugadora del Alavés y han hablado del partido. Reencuentros aparte, con el pitido inicial, a buen seguro los recuerdos quedarán atrás para jugadoras con pasado babazorro como Nerea Agüero, Gaste o Naima. Solo puede quedar uno y Los Cármenes será de nuevo el encargado de dictar sentencia.