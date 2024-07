Qué son las medusas 'huevo frito' y cómo actuar ante ellas

Con el aumento de las temperaturas, está incrementando también el número de medusas que llegan a nuestras costas. Aunque este invertebrado era un habitual en las playas de España, las plagas se están volviendo cada vez más comunes.

Esta semana, en particular, ha causado mucha alarma la llegada en grandes bancos de la medusa 'huevo frito' que se ha podido ver en algunas playas del Mediterráneo. Esta especie, cuyo nombre científico es Cotylorhiza tuberculata y que vive en el Mediterráneo, destaca por su peculiar forma cuando se la observa desde arriba. Se caracteriza por su gran umbrela, que puede llegar a medir 40 centímetros de diámetro, asemejándose más a un huevo de avestruz que de gallina. Además, su boca está situada en la cara inferior de la umbrela.

Estas medusas pueden nadar tanto verticalmente, contrayendo y expandiendo su cuerpo, como horizontalmente, girando fácilmente para desplazarse por el mar. Esto se debe a su musculatura umbral. ¿Cómo diferenciarla de otras especies? Es muy sencillo, ya que cuenta con ocho brazos cubiertos de pequeñas protuberancias en forma de botón, con una coloración que varía entre blanco, azul y violeta. Aparte de su forma tan característica que se asemeja a un huevo frito.

La pregunta que surge es si la picadura de la medusa 'huevo frito' es venenosa y qué hacer si te encuentras con una en la playa. Esta medusa, es inofensiva para el ser humano: no produce urticaria alguna, por lo que incluso si se roza accidentalmente, no causará daño alguno. Cabe destacar que se trata de una especie que no suele sumergirse demasiado. Esto provoca que, además de permanecer siempre cerca de la superficie, sucumba con facilidad ante las mareas.

Hasta ahora, no se ha registrado la presencia de estas intrusas en las playas de la costa granadina. Sin embargo, siempre es útil conocer las diferentes especies y saber si son inofensivas o no.