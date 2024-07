Snus sintético: la droga que engancha a los jóvenes y desata inquietud en los expertos

Las alternativas al tabaco cada vez son mayores en el mercado. Como si de modas se tratase, los cigarros electrónicos y vapers llegaron para quedarse, pudiéndose ver como una opción para fumadores o personas que quieren dejar aparcado el tabaco.

En estos últimos meses se ha extendido por España una nueva sustancia denominada snus sintético. Un producto, constituido por bolsitas de administración oral, que contienen sales de nicotina junto con otras sustancias, entre las que se destacan aromatizantes y saborizantes, y que le hacen ser un derivado del snus clásico.

Estos elementos, que se depositan en la boca, entre la encía y el labio superior, hacen que la nicotina que contiene se libere y sea absorbida por la mucosa oral hacia la sangre, teniendo la satisfacción y adicción que deja el tabaco pero sin tener que inhalar el humo de los cigarros.

El snus, que fue notificado por primera vez en Suecia, tiene un consumo muy extendido, pero en el resto de la Unión Europea está prohibido. Sin embargo, con la nueva versión de estos productos, sustituyendo el tabaco por nicotina de síntesis, hace que los nicotine pouches tengan una situación legal distinta al snus clásico debido a que la comercialización de este no está regulada ni sometida a control sanitario en España, por lo que hay carta blanca para su uso y venta.

España y los jóvenes: uno de los focos con peligro

Los últimos análisis informan de que su protagonismo en España es cada vez mayor. La forma de consumo de tabaco y de administración de nicotina produce una liberación rápida de la misma con los consiguientes efectos de recompensa inmediata que ello implica.

La gran variedad de bolsas de nicotina que hay en el mercado, sumado a los diferentes sabores que presenta, precios económicos y facilidad de compra, tanto en propios estancos, locales de venta de cachimbas y mercado online, hace que, para gente menor de edad, sea un foco de atracción potente, sobre todo a través de redes sociales, donde influencers de todo tipo publicitan esta droga.

La doctora Alicia Conde Valero, neumóloga del Hospital Universitario Clínico San Cecilio, atiende a GranadaDigital para tratar este tema, advirtiendo de que la nicotina "es una droga altamente adictiva que conlleva la aparición de síndrome de abstinencia cuando bajan los niveles en sangre, determinando la necesidad de volverla a consumir (craving)".

"A todo ello hay que unir la afición de los jóvenes por todo lo novedoso y lo prohibido, la facilidad para acceder a su compra y la influencia de determinados personajes públicos (incluidos deportistas) que publicitan estas presentaciones y son referentes para las generaciones actuales tan jóvenes", expresa la experta, que reconoció dicha creciente en España.

Como bien subraya la neumóloga, el hecho de que las influencias de los jóvenes consuman este tipo de sustancias hace que las ganas de estos por probarlas aumenten. De hecho, en la liga profesional de fútbol de Reino Unido (Premier League) tuvieron un serio debate entre directivos y entrenadores con tal de mostrar su preocupación e intentar prohibir el consumo de este en las plantillas de jugadores.

Figuras como Karim Benzema, Jack Grealish o Jamie Vardy, entre otros, son algunos de los deportistas a los que públicamente se les ha visto consumiendo esta sustancia. Para estas personas de élite, la aceleración del metabolismo, sumado al incremento del estado de alerta, atención y capacidad de efecto quemagrasa, hace que sean algunos de los motivos por los que se consuma.

Personas de riesgo y consecuencias

El consumo del snus sintético es bastante perjudicial de por sí, pero con una relevancia mayor en tres grupos concretos: embarazadas, niños y no fumadores. Para las personas que no han consumido nicotina anteriormente, cualquier forma de probarla representa un mayor riesgo para su salud. La capacidad de adicción es incluso mayor que la del tabaco, por lo que es más incitante para estos.

La doctora Conde apunta que los efectos de los nicotine pouches son perjudiciales en todos los sentidos. Si bien es cierto que el propio consumo de este tóxico puede "dañar las partes del cerebro que controlan la atención, el aprendizaje, el humor y los impulsos".

También puede aumentar el riesgo de adicciones futuras a otras drogas, generando efectos concretos como "gingivitis, hinchazón, enrojecimiento de las encías, retracción de las mismas, pérdida de huesos cercano a los dientes, mal aliento, manchas en los dientes, lesiones precancerosas como la leucoplasia oral, riesgo de parto, muerte fetal, presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, producción de espasmos coronarios, incremento de las cifras de colesterol malo y descenso de las cifras del bueno o formación de placas de ateroma".

Asimismo, se ha documentado la asociación entre el consumo de snus sintético y el riesgo de infarto de miocardio e ictus. Además, su uso provoca "mayor posibilidad de sufrir diabetes mellitus tipo II y resistencia a la insulina e incluso pudiendo causar cáncer como el de boca, lengua, mejillas, encías, de esófago y páncreas", explica la especialista.

Pese a ello, un estudio realizado en España ha detallado que los consumidores de esta nueva tendencia no tienen más probabilidades de empezar a fumar tabaco. No obstante, como se evidencia, sus riesgos pueden ser incluso peores que los de los cigarros por la cantidad de sustancias químicas que lleva y los perjudiciales efectos que puede generar. Una fama que no debería tener gran impacto en la sociedad por el bien de esta y el de las próximas generaciones.