Rafa Nadal anuncia su retirada del tenis profesional

La noticia que nadie quería escuchar, pero que todo el mundo sabía que tardaría poco en llegar se ha confirmado este jueves 10 de octubre. Rafa Nadal se retira a sus 38 años oficialmente del tenis profesional. El de Manacor ha anunciado esta decisión a través de un emotivo vídeo en sus redes sociales.

Nadal confiesa en su vídeo que "han sido unos años difíciles", en los que asegura que "no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil que ha llevado tiempo tomarla, pero todo en esta vida tiene un principio y un final. Creo que es el momento adecuado para poner el punto y final".

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024