José Antonio García: “Quiero que cuando la gente escucha mis canciones sienta algo”

José Antonio García es una leyenda activa de la música. Empezó su carrera con 'TNT' donde se lanzó al panorama musical y de ahí pasó a formar el grupo '091', convirtiéndose en un todo un icono del rock español. Más tarde, empezó su carrera en solitario con la que suma ya tres proyectos en solitario, este mismo viernes ha visto la luz el último de ellos titulado 'Fuera de Control'. Un disco formado por ocho canciones que deja comprobar una vez más su estilo tan auténtico y definido. El artista granadino habla sobre sus futuros proyectos y sobre su amplia carrera artística.

Pregunta: ¿Cómo se siente al ver el resultado de su tercer proyecto en solitario 'Fuera de Control'?

(Respuesta): Bueno la verdad es que estoy bastante contento con este disco porque nunca espera uno que va a volver a hacer otro. El proyecto se ha gestado justo durante la pandemia y yo creo que al final hemos sacado buenas canciones y ha dado un buen resultado.

P: Bueno, ¿qué expectativas tiene de cara al lanzamiento de dicho proyecto que vio la luz este viernes 25?

R: Yo lo que espero es que a la gente le gusten las canciones. Una cosa que miro mucho es que cuando la gente escucha las canciones que he grabado sienta algo. Que tengan algún sentimiento, lo que sea, pero que lo sientan. Si consigo eso me doy por satisfecho. Cuando yo oigo un disco lo que me gusta es eso, sentir algo y que no me sea indiferente.

P: También pudimos ver el primer adelanto con su single 'Colgado de los pies' que salió el día 11. ¿Qué acogida ha tenido por parte de la gente este primer sencillo?

R: En general, todo lo que me ha llegado es positivo. No lo sé aún porque es pronto pero bueno, de primeras parece que tanto a la gente como a la prensa les ha gustado.

P: Un buen comienzo siempre es importante.

R: Siempre es complicado elegir un primer single porque cuando haces el disco todas te gustan. Cada una tiene una historia concreta y entonces decidir cuesta. Yo siempre intento escoger una que le pueda gustar al mayor número de gente posible.

P: Personalmente ¿'Colgado de los pies' es su favorita o hay algún motivo más por el que ha sido la primera en salir?

R: Ya te digo que las canciones son como 'hijos', entonces las quieres a todas por igual, no puedes quedarte solo con una. Todas tienen algo, todo el proceso de creación lo vives y a mi es una cosa que me encanta, todo el proceso desde que empiezas a hacerla y hasta que llegas a grabarla. Me parece que todas están bien pero no tengo ninguna predilección.

P: Y a parte de todo esto, ¿tiene algún proyecto entre manos?

R: Parece mentira pero tengo bastantes. Digo que parece mentira porque cada vez que pasa el tiempo uno suele tener menos ganas de hacer cosas, y a mi me ocurre justo lo contrario cada vez tengo más ganas y no quiero dejar nada en el tintero. Tengo ahora un proyecto con el Coro de Cámara de Granada a raíz de una canción que grabé, el 'Zorongo Gitano' de Federico García Lorca, que fue como el pistoletazo de que este proyecto empiece a crearse. Yo siempre he querido hacer cosas sobre Lorca, pero nunca me había puesto a ello. Grabé con 'TNT' alguna cosa pero no salió a la luz nunca. Entonces a partir de grabar con los niños de Fuentevaqueros ha sido como 'la chispa que prende la mecha', y estamos haciendo un proyecto para mezclar a Lorca con rock. Llevamos ya varias canciones más o menos hechas y hay que seguir, aunque será para más adelante.

P: Es como conmemorar a Federico García Lorca mezclándolo con su música y su estilo ¿no?

R: Sí. A mi Lorca me ha apasionado siempre, me parece que es el más grande de los poetas, así lo digo, sin tapujos. Siempre nos pasa a la gente de Granada que a lo de aquí no le prestamos mucha atención, o no le damos el valor que tiene. Lorca me pertenece a mí y a todos, creo que será un proyecto muy atrevido y con muy buenos resultados. La prueba la tuvimos hace poco en un primer contacto con el coro en la peña 'La Platería' y resulta que fue muy gracioso. Yo respeto mucho el mundo del flamenco y los temas que tenemos preparados tienen ramalazos flamencos, y como decía fue gracioso porque el presidente de la peña nos dijo que normalmente cuando la gente va allí a espectáculos no suelen levantarse, y yo veía que cada canción que hacíamos la gente se ponía en pie y aplaudía. Eso la verdad da más confianza aún para seguir con el proyecto adelante.

P: Pues esperemos verlo pronto y con buenos resultados.

R: Hay otro proyecto que tengo en mente que estamos sacando en paralelo a mi disco. Mi primera banda fue 'TNT' y queríamos regrabar el primer disco de la banda ahora, porque claro, aquel primer disco no sonaba como queríamos en su momento. Empezamos en el estudio de Ángel Doblas a grabar temas de ese disco pero resulta que se fue dejando, y con la mala suerte que Jesús Arias que era el guitarrista falleció y se quedó ahí. Entonces queremos recuperar todas las canciones de Jesús y sacarlas en un vinilo para así hacerle un homenaje y hacerle un recuerdo a él.

P: Hablando de 'TNT' y los grupos, desde hace relativamente poco cuenta junto con sus compañeros de '091' con un hueco en el callejero granadino. ¿Cómo recibió esa noticia?

R: Pues la verdad es que que te pongan un a plaza estando vivo es algo muy difícil, porque eso suele ser cuando ya no estás aquí. Fue muy emocionante que nos gratifiquen con ese honor, ha sido algo extraordinario.

P: Dice mucho eso de la acogida y la forma en que os recuerda vuestra ciudad.

R: Tengo un amigo, Nicolás Hernández, que dice 'en Granada están la Virgen de las Angustias, la Alhambra y los 091'. Hemos quedado como referentes de la ciudad, somos una cosa muy de Granada, la hemos llevado por todos lados y estamos orgullosos de ser de aquí nunca hemos renegado. Nunca nos quisimos ir de Granada.

P: ¿Es complicado serle fiel a sus principios musicales sin caer en las nuevas tendencias comerciales de la industria?

R: Nunca me he planteado hacer nada comercial, siempre he hecho lo que me ha gustado. Lo mismo con 'TNT' que '091' siempre hemos ido de esa forma, nunca hemos querido cambiar, siempre ser auténticos. Yo entiendo que exista otro tipo de música y que la gente la haga, pero yo hago lo que se hacer y sería una tontería hacer algo por moda. No podría ser otra persona, cuando me ves en directo actuando, yo soy tal cual, no podría cantar 'hip-hop' o 'reggaeton' porque no me define, me vería ridículo, yo tengo otro tipo de energía.

P: ¿Hay algún artista con el que haya pensado en hacer una colaboración?

R: No es algo que piense, tiene que surgir. He hecho varias, pero no es algo con lo que esté obsesionado. Muchas veces me dicen que con toda la gente que conozco invite a otros artistas a mis discos, pero no sale de mí. Son mis discos y bueno, mientras que pueda no necesito eso. Si la tengo que hacer no tengo problema, pero siempre y cuando haya algo bueno de por medio.

P: Y por parte de los seguidores ¿recibe mucho apoyo?

R: Sí la verdad que sí, me reconocen hasta cuando voy al médico, siempre que me atienden me dicen 'Ah pero si tu eres José Antonio García de los 091'. Me reconoce mucho la gente pero aquí en Granada se puede vivir con ese tipo de reconocimiento, porque la gente casi siempre es muy respetuosa, yo nunca tengo problema en hacerme fotos o cualquier cosa. Mi público es muy fiel y en la 'resurrección' del grupo han demostrado que nos han estado esperando muchos años. Van a todo, compran todo lo que saco... están siempre ahí.

P: Para terminar, ¿qué consejos daría a alguien que quiera comenzar en el mundo de la música?

R: Lo primero que te tiene que gustar mucho, partiendo de esa base solo que sea persistente. Esto es un camino de muchos baches pero si realmente te gusta tienes que seguir y ser insistente. Ser él o ella mismo, que nunca intente copiar. Hay que tener influencias y referentes pero los tienes que transformar en lo tuyo, en tu forma de hacer las cosas, en ser alguien auténtico.