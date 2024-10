Los ojos de Pilar Ruiz gritan con desesperación. "Hasta que esto no cueste una muerte y un disgusto gordo, nadie se va a dar cuenta", casi solloza. La arropan más de medio centenar de vecinos que, como ella, se han echado a la calle con indignación. "Desde el 21 de agosto al 6 de octubre, Endesa nos ha robado 120 horas. ¡Basta ya! Exigimos lo que pagamos", reza una pancarta. Los residentes de los bloques de edificios del número 2 de la calle Julio Moreno Dávila, respaldados por la Plataforma contra los Cortes de Luz y representantes de las asociaciones de otros barrios de la zona Norte, se han plantado este jueves a las puertas del hogar que, con intermitencias, les sume en la oscuridad. Juan Espigares, que vive en el décimo piso, no se reprime: "No me atrevo a salir a la calle por temor a quedarme atrapado o no poder subir cuando vuelva. No sé si ahora podré hacerlo. Lo que están haciendo con nosotros es un crimen".

Como ya hicieron en 2022, los residentes se han concentrado frente a su vivienda para clamar contra una cruda tesitura que, con alternancia de zonas, se prolonga desde hace más de 15 años. Entonces, las familias soportaban más de 65 horas de interrupción eléctricas de enero a diciembre. "Sin embargo, en estos últimos 50 días, solo en estos dos edificios, hemos sumado más de 122 horas sin suministro", pone Mari Carmen Reyes voz a todos sus vecinos. "A día de hoy, no vemos avances significativos que supongan un cambio en la situación de todas las personas afectadas", se encoge, antes de acentuar la gravedad del asunto al recordar que hay quienes "dependen de la electricidad para vivir".

Es el caso de Loli Gutiérrez, presidenta de la asociación de vecinos del bloque. "Ayer estuve hasta las 23:00 horas sin luz, ya desesperada. Llamé cuatro veces. Soy electrodependiente y me surge tener que estar bajando y subiendo. Ya ha venido dos veces la ambulancia a mi casa, a oscuras, de noche, ha venido a recogerme. Tengo insuficiencia cardiaca y no puedo estar de esta forma", relata. A su espalda, Jezabel Luque agarra de la mano a su madre, Mari Pepa Santos. "El día 30 estuve con mi padre en el portal tres horas sin poder llevarlo a casa", detalla. El hombre vive en un octavo y, como precisa su esposa, no puede caminar por su propio pie. "Fuimos a que le arreglaran los dientes. Cuando volvimos, a las 14:00 horas, no funcionaban los ascensores. Una persona con la silla de ruedas y, empujando, mi hijo, ¡con un ictus que tiene!", plañe.

"Sufrimos las consecuencias de una guerra"

Sus ojos denotan más pesadumbre por la intermitencia eléctrica que por la edad, harta de pasar noches a la luz de la vela. "Estamos sufriendo las consecuencias de una guerra. No nos están matando, pero son las mismas consecuencias porque no tenemos luz, que es lo fundamental para vivir", compara con extenuación. Pilar Ruiz, cuya madre se encuentra en cama articulada y necesita recibir oxígeno para poder respirar, siente la misma angustia. "No es justo ni humano, porque pagamos nuestra luz", rebusca en la lógica, mientras uno de los residentes del edificio, emocionado y exaltado, sufre un desvanecimiento.

"Solamente tenemos conocimiento en esta zona de que haya cortes en este bloque y este aledaño. Es algo extraordinario", ironiza Celia del Castillo, portavoz de la Plataforma contra los Cortes de Luz. "Ningún otro edificio está damnificado. Es algo que nadie nos ha sabido explicar. Ayer, desde las 17:15 hasta las 22:25 horas estuvimos sin luz. Vino y a las 22:35 se volvió a ir. El sumatorio hasta ahora son 127 horas y media, que Endesa nos ha robado de calidad de vida que nos merecemos", profundiza, sin poder evitar que su mirada haga un barrido hacia atrás por el rostro de quienes comparten con ella el suplicio. "Son bloques de diez alturas y cuatro viviendas por rellano. Estamos hablando de 80 familias con criaturas, con personas electrodependientes", recuerda. Vecinos que regresan pronto a sus casas, por si a la vuelta encuentran que no pueden subir al ascensor, y que quieren brillar como lo hace el resto de Granada.