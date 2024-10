Un estudiante de la UGR recorre 3.270 kilómetros en bicicleta para luchar contra el cambio climático

En la mañana de este jueves, la Universidad de Granada ha querido reconocer la acción más sostenible del estudiantado en este nuevo curso 2024-25. Se trata de una acción realizada por Mostafa Alí Mohamed Sayed Mohamem, un joven estudiante de Erasmus, que ha llegado a Granada en bicicleta desde Malmö (Suecia).

La iniciativa ha puesto en valor la lucha frente al cambio climático y la necesidad de concienciar a la sociedad española en cuestiones medioambientales. La Vicerrectora de Infraestructuras y Sostenibilidad de la UGR, Montserrat Zamorano ha querido resaltar que "visibilizar este tipo de experiencias es un ejemplo para que nosotros vayamos concienciándonos en que es necesario que contribuyamos a la lucha por el cambio climático de manera individual".

El acto de reconocimiento ha tenido lugar en el patio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, en el que se ha plantado un pequeño limonero, "además de nuestra imagen, el árbol representa nuestra política de calidad, y si alguien refleja la calidad de la educación y de la forma de vivir que nosotros queremos compartir es precisamente Mostafa Alí", ha declarado Guadalupe Martínez, Vicedecana de Internacionalización y Transferencia en la UGR.

"Queremos cuidar y reconocer a las personas que cuidan de los demás cuidando del medioambiente"

"Nuestra facultad se caracteriza por ser un centro cuidador de las personas y también de su entorno, y queremos cuidar y reconocer especialmente a las personas que cuidan de los demás cuidando de la salud del medioambiente, y sabíamos que Mostafa era el mejor ejemplo", ha incidido la vicedecana.

Mostafa Alí Mohamed Sayed se ha desplazado en bicicleta hasta Granada, recorriendo un total de 3.270 kilómetros, siendo su huella de carbono 0. Emprendió su viaje desde una pequeña localidad sueca llamada Malmö, allí comenzó su experiencia, la cual destaca que ha sido muy "multicultural" y le ha permitido conocer a muchas personas. "Me ha permitido conocer lugares que desconocía de Alemania, Holanda, y Francia", relataba y añadía que "el norte de España me ha sorprendido mucho, me ha encantado".

"Estoy muy feliz de estar aquí, se que es un gesto muy pequeño, pero creo que es algo puede ayudar para luchar contra el cambio climático", concluía. El estudiante ha plantado un pequeño limonero en los aledaños de la facultad como gesto de agradecimiento por haber aportado su granito de arena a favor de la movilidad sostenible y el cuidado del medioambiente. También ha recibido un pequeño obsequio y un diploma por parte del vicerrectora de Infraestructuras y Sostenibilidad, el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y la vicedecana de Internacionalización y Transferencia de la UGR.

Desde la organización de esta actividad han reiterado el compromiso de Mostafa Alí de "desafiar el cansancio y los inconvenientes del camino, con el objetivo último de poner su grano de arena en la mitigación del cambio climático en el que estamos inmersos". Además, han alentado a otros jóvenes a que tomen como ejemplo esta iniciativa para "reflexionar sobre nuestras propias acciones y sobre cómo podemos convertirnos en parte fundamental del cambio que debe experimentar la sociedad".