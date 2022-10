Karanka: "Es difícil hacer algo más para ganar un partido"

El entrenador del Granada, Aitor Karanka, ha asegurado en su comparecencia posterior al empate de su equipo frente al Cartagena que "es difícil hacer algo más para ganar un partido". "Hemos hecho todo y no lo hemos conseguido", ha expresado, resignado, el técnico rojiblanco, quien reconoce el buen arranque de su rival. "En el momento en el que hemos corregido los errores, el encuentro ha sido completamente nuestro. Si nosotros hubiésemos metido la mitad de las que hemos tenido, el partido hubiera estado solucionado bastante antes del final", ha subrayado.

"El equipo se ha sobrepuesto de maravilla, el Cartagena no ha creado prácticamente ocasiones", ha valorado el preparador nazarí, quien considera que la tecla para acabar con la inercia de su equipo lejos de casa es "seguir confiando en este grupo". "La calidad de esta plantilla es fantástica y el compromiso de todos es increíble. Me preocuparía si no tuviera la calidad que tengo en la plantilla y no generásemos ocasiones", ha incidido el técnico rojiblanco, convencido de que la problemática ante el gol fuera de Granada "para nada es algo mental". "El equipo sale siempre con la idea de ganar los partidos. Hoy no hemos estado acertados de cara al gol, pero no hace mucho metimos cinco en Los Cármenes", ha sostenido.

"El jueves hay otro partido en casa con los nuestros. Hay que agradecer a los que han venido hoy. Seguro que se van igual de decepcionados. Delante de nuestra gente otra vez, tenemos que hacer bueno el punto de hoy y olvidarnos de las ocasiones falladas", ha indicado el técnico nazarí, antes de reparar en la actuación de varios de sus jugadores. En concreto, cuestionado sobre el regreso de Carlos Neva, ha afirmado que es "otro pasito más" en su recuperación. "Es un jugador de los que, desde que firmé el año pasado, estaba deseando que llegara este día, porque se lo merece, por cómo vive el fútbol y cómo empuja a sus compañeros. Viene en una posición en la que estamos teniendo problemas. Con todo lo que nos puede dar, pero con cuidado, es una ayuda muy importante", ha abundado, antes de defender que Pepe ha dado "un paso grande". "Ha jugado de titular porque se lo merece".

También ha explicado que Víctor Díaz fue retirado del terreno de juego porque está "mareadillo" y "el protocolo dice que el jugador tiene que abandonar el campo", tras lo que ha detallado algunas ausencias. "Rochina el viernes, en la sesión, tuvo un problema muscular que le ha impedido estar hoy. Mañana le van a hacer pruebas para ver qué es al final", ha indicado sobre el mediapunta valenciano, para más tarde señalar que espera que Quini "pueda estar para el jueves". "Si le preguntas, igual dice que estaba para jugar. Al final, yo tengo que elegir los once que mejor estén. Muchas veces, son decisiones que, sobre todo al principio de partido, puede que no se entiendan. Todos me demuestran que pueden jugar en cualquier momento", ha concluido.

Carrión

Luis Miguel Carrión, por su parte, ha asegurado que "ha sido un partido con momentos". "En los primeros 20 minutos hemos tenido ocasiones, luego han pausado el partido y luego hemos tenido dos claras", ha afirmado el técnico del Cartagena, quien ha recordado que el encuentro termina "con un palo y situaciones de gol" de su equipo. A su juicio, ha sido un compromiso "divertido en el que ha podido pasar de todo".