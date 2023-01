Enero es mes de propósitos y el Granada empieza a intentar cumplir el suyo en casa. La primera función del conjunto rojiblanco en 2023 se representará en su escenario favorito, que recibe este domingo (14:00 horas) al Cartagena. Los de Paco López han puntuado en cada partido que han disputado en Los Cármenes en lo que va de temporada y regresan tras el parón navideño con el objetivo de prorrogar su inmaculada dinámica en el Zaidín. Lograrlo los acercaría al ascenso directo, ese fin que no ha desaparecido del horizonte aún precisamente por el rendimiento que han ofrecido los nazaríes como locales. Los de Luis Miguel Carrión, con los mismos 32 puntos que suma el conjunto granadinista, también se permiten soñar, por lo que viajan ilusionados con dar un golpe de efecto, aunque desgastados por la Copa. A alguno de los dos se le indigestarán los mantecados.

Ambos contendientes jugarán ya en la única competición que les queda por disputar, eliminados del torneo del KO. El Cartagena, no obstante, resistió una ronda más sobre el ring copero, con lo que se fijó en el calendario un partido más que los rojiblancos en esta semana. Perdió contra el Villarreal este martes, en un encuentro en el que Carrión no planteó una revolución en su once, aunque sí reservó algunas piezas. Salió a jugar con una zaga reconocible, con el exrojiblanco Pablo Vázquez como goleador, y su centro del campo más frecuente, formado por el incombustible Mikel Rico, determinante en el ascenso del Granada en 2011 y en las dos permanencias posteriores, y Musto.

Descansaron, entre otros, Pablo De Blasis, fundamental en el juego albinegro, Borja Valle y Jairo Izquierdo, quienes cabe esperar que salgan de inicio en Los Cármenes. También Sadiku, su máximo goleador con siete dianas, aunque jugara entre semana, si bien en punta se ofrece como alternativa el también exnazarí Ortuño, que ha dejado otras cinco muescas. A ambos, sin embargo, se les secó la pólvora en el primer cruce entre el Cartagena y el Granada en este curso, como también les sucedió a los rojiblancos, para quienes marcar fuera de casa requiere toda una promesa e intervención divina. Aquel choque terminó con un empate a cero que mantuvo a ambos igualados en la tabla, con el cuadro granadinista instalado en las plazas de playoff.

El Granada llega al choque en una posición similar, séptimo tras perder en Lugo en la última jornada de la primera vuelta, pero sin demasiada distancia con el ascenso directo en lo que se refiere a puntuación. Los de Paco López, que se reencuentra con un ‘Efesé’ al que dirigió en cuatro encuentros, no compiten desde el pasado 22 de diciembre, cuando cayeron en Copa en el Carlos Tartiere. En este tiempo, el técnico valenciano ha podido recuperar a Ignasi Miquel y Puertas, pero pierde por lesión a Víctor Meseguer, que venía creciendo y era importante en el esquema granadinista. El entrenador rojiblanco tampoco podrá contar con Miguel Rubio y Víctor Díaz, ambos sancionados, por lo que se verá obligado a recomponer la defensa. El madrileño tendrá que cumplir solo un partido de suspensión por su doble cartulina amarilla en Lugo, pues la roja directa en Copa, por la que le cayó un encuentro, supondrá sanción en el próximo encuentro del torneo del KO que dispute. Tras su ausencia, regresará apercibido al no llegar a cumplir ciclo de cinco cartulinas.

Con Raúl Fernández bajo palos, pues André Ferreira sigue de baja, Ricard Sánchez y Carlos Neva conservarían, a priori, su sitio en los laterales. Las novedades se introducirían en el centro de la línea, donde cabe esperar que formen Cabaco e Ignasi Miquel. En la medular, Bodiger reemplazará a Meseguer para volver a juntarse con Petrovic en el tándem que durante buena parte de la temporada ha sido inamovible. Las plazas restantes, en principio, será cubiertas por los hombres que se van asentando en la pizarra de Paco López. Melendo se escoraría al perfil diestro, aunque con libertad para descolgarse por dentro, y Callejón se iría al flanco opuesto. Arriba, Uzuni y Jorge Molina ventearán en busca del rastro que les lleve al gol. El albanés no falla cuando juega en Los Cármenes, feudo en el que se ha encumbrado pichichi de Segunda hasta el momento.

De su acierto depende en buena medida el rendimiento del conjunto rojiblanco, que ante su público afina los instrumentos. Si le sale una buena interpretación, puede ponerse a solo dos puntos del ascenso directo a la hora de la merienda, a la espera de que jueguen los que están por delante. Las cuentas del Cartagena, no obstante, son las mismas, aunque seguramente con el incentivo de poner el balance particular de goles a su favor. Empieza la mitad decisiva del curso y cada detalle cobra importancia.

Alineaciones probables:

Granada CF: Raúl Fernández; Ricard, Cabaco, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Melendo, Bodiger, Petrovic, Callejón; Uzuni y Jorge Molina.

FC Cartagena: Aarón Escandell; Calero, Pedro Alcalá, Pablo Vázquez, Datkovic; Mikel Rico, Musto; Borja Valle, Pablo De Blasis, Jairo Izquierdo; y Sadiku.

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer, del comité balear.