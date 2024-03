Sandoval: "Quien más se la juega es el Cádiz; a nosotros nos dan por muertos"

Con el optimismo que pretende inocular en el vestuario aún intacto, José Ramón Sandoval, entrenador del Granada, ha comparecido este miércoles para analizar el encuentro que le enfrenta al Cádiz el próximo viernes. Asegura que es el conjunto amarillo "quien más se la juega", pues a los rojiblancos les "dan por muertos". "Quiero que esa ansiedad la tenga el equipo rival", ha sostenido. El madrileño confía en que Myrto Uzuni, que ha participado en el último ensayo, pueda entrar en la convocatoria pese a la lesión que arrastra desde antes de marcharse con su selección.

Myrto Uzuni: "Estoy muy contento de estar aquí, en mi primera rueda de prensa de cara a un partido oficial. Tenemos que manejar muchas variantes. Myrto viene de la selección lesionado porque se fue de aquí lesionado, con un parte médico del club. Creemos que el día que jugó también lo hizo lesionado hasta donde pudo. Estuvo durante toda la semana haciendo el chicle para intentar llegar. Lo que más me gusta es que todos los jugadores que tengo aquí están muy comprometidos. Esta semana también hemos tenido a Lucas (Boyé) toda la semana sin entrenar y sigue teniendo la misma molestia. Con Myrto hemos hablado de que había que hacer un esfuerzo. Hoy ha salido porque era una jornada más bien liviana, de trabajar estrategias, para que estuviera con los compañeros y se familiarizara con el grupo. Myrto va a hacer un esfuerzo para llegar, pero me gustaría que tanto él como Lucas estuvieran con nosotros en Cádiz. Hoy no le hemos podido valorar, porque no ha hecho nada. Mañana, después de la sesión, valoraremos, pero soy optimista de que, si no vamos al 100% en lo físico, lo iremos en lo mental. Todos los jugadores que están aquí quieren el bien del Granada y van a dejarse la piel".

Semana de trabajo: "Esta semana solo puedo dar una valoración positiva del grupo, porque, como dije en mi presentación, me he preocupado más de mi equipo que del Cádiz. Hemos estado trabajando exclusivamente para saber el estado mental y físico de los jugadores. Hemos diseñado tareas de trabajo para evaluar, agarrarlos un poquito de la mano e ir llevándolos al partido del Cádiz en las mejores condiciones posibles. No es fácil que un equipo, después de los varapalos que está teniendo, esté con la ilusión que tiene mi equipo. La acogida a mi propuesta ha sido buena y estamos trabajando todos a una. Espero que luego se vea reflejado en el campo. Es prontito, pero creo mucho. Yo he venido aquí porque se puede sacar algo más de lo que tenemos ahora mismo. Ojalá esa suerte que nos falta, ese pellizco que nos falta, se dé la vuelta y confíen en nosotros".

Rival directo para empezar: "Es que ahora mismo no podemos elegir a los rivales. Es lo que tenemos y el Cádiz es mi primera baza a batir. Es el equipo que está por delante de nosotros y el que está más cerquita. Va a ser un partido que, si ganamos, vamos a acercarnos un poquito más. Si perdemos, ellos van a salir más reforzados. Quien más se la juega es el Cádiz. A nosotros nos dan por muertos, pero quiero que esa ansiedad la tenga el equipo rival. Nosotros hemos intentado quitar un poquito la ansiedad y la presión que tienen estos jugadores para que ahora se dejen llevar. Nosotros estamos heridos de muerte, y una persona herida de muerte es más peligrosa que otra. No creo que seamos un rival cómodo para el Cádiz. Es un equipo al que yo respeto mucho y que, como el Granada, tiene menos puntos de los que se merece. Ha perdido bastantes en los minutos finales. Se ha reforzado bien en el mercado de invierno y está haciendo las cosas muy bien".

Facundo Pellistri y disponibilidad: "Nosotros estamos en contacto con Facundo. Recibimos información de su selección también. Creo que para Cádiz pueden estar todos disponibles, menos Vallejo, que todavía está en el proceso. Los jugadores que se han ido con su selección, a lo mejor como Myrto, no están al 100%, pero sí para la convocatoria. Estamos esperando a que Facundo venga hoy y se evalúe en qué condiciones viene. Creo que lo hace con muchas ganas de incorporarse mañana al grupo. Por nosotros, bienvenido. Todo lo que sean soldados para ir a la batalla, bienvenidos sean. El que va a tener problemas soy yo a la hora de elegir, pero bendito problema de no descartar a jugadores por lesión. Al principio de esta semana estaba un poquito más triste por no tener a estos futbolistas y a algunos bastante tocados. Según han ido pasando los día, soy más optimista de cara a que puedan participar con nosotros en Cádiz. No puedo decir si desde el principio o no, porque todavía estamos en ello, pero sí quiero mandar un mensaje, que cualquier jugador de los que vayan en la convocatoria se sientan importantes independientemente de los minutos que jueguen, porque el rol de todos es salvar al Granada".

Jesús Vallejo: "Desde que he llegado aquí, no he tenido contacto con él, porque no he tenido tiempo casi de nada y él está recuperándose. Le mando un abrazo muy grande. Ojalá pronto esté con nosotros. La gente que pertenece a este Granada está ansiosa de participar".

Jugadores menos habituales: "He tenido oportunidad de charlar con todos y he partido de cero. No sé si estos antes participaban menos o no. Por minutos, he pedido datos y lo he visto, pero no quiero estar condicionado. Quiero que ellos crean, que esto ahora mismo es un reto de diez partidos y que tienen que estar por aportar. Puertas, que es un jugador de la casa y lleva toda la vida, sé que si le pido me lo va a dar para mañana, igual que Callejón. Como les he visto con tanta predisposición, sé que el jugador que elija me lo va a dar. Al que no, estoy preparando su mente para que vea que va a ser importante. Lo único que quiero es el bien del Granada. Es lo que les estoy transmitiendo a ellos, que, egoístamente, pensemos en estos diez últimos partidos en el bien del Granada. Ellos son Granada ahora mismo, no son Callejón ni Puertas. Es lo que me gusta que piensen. La convivencia que he tenido con ellos es muy agradable. No voy a ir a que me lloren en el hombro. Cada uno tiene una manera de pensar. Quiero que vean lo que yo quiero de ellos, potenciar sus valores. Nada de penalizar. Es obvio que el que no participara antes tanto ve una oportunidad de hacerlo, pero aquí todos se lo tienen que ganar".

Posición de Martin Hongla: "Martin va a jugar de pivote, está claro. No queremos desnaturalizar a los jugadores. A algunos, les pediremos algún esfuerzo por el bien del grupo, pero si simplificamos, va a ir mucho mejor para todos".

Partido contra el Cádiz: "Me gustaría que mi equipo entrara bien al partido en los primeros minutos. Sé que en Cádiz es muy difícil porque es uno de los equipos que marca en los primeros tiempos. Tenemos que entrar muy concentrados y sintiéndonos importantes en el partido, que nos quitemos los miedos, nos olvidemos de todo y entremos con personalidad. Hemos estudiado al Cádiz y es un equipo que hace cosas muy buenas. Sobre todo, ha ganado ahora un poquito de intensidad. Es un equipo que está muy juntito, hace presiones altas y, al mismo tiempo, te busca los espacios a la espalda de tus defensas, por lo que tienes que vigilar muy bien si tienes que equilibrar, puedes ir a apretar o puedes replegar un poquito más. Quiero que sea un partido muy táctico para mis jugadores y que en cada acción saquen algo de beneficio para el Granada. Se van a jugar muchos minipartidos dentro de este. Simplemente por lo que nos jugamos los dos, tenemos que jugar mejor con esa ansiedad. Lo único que quiero es que mis futbolistas jueguen como si nadie les estuviera mirando. Si es así, sacamos algo de beneficio para el grupo, porque tengo muy buena plantilla. Si son capaces de poner la puesta en escena, vamos a ser un equipo muy competitivo".

Ambiente a su llegada: "Siempre voy a hablar bien de esta afición y esta ciudad. Lo que percibo es lo que quiero transmitir a mis jugadores, un ambiente positivo. A cambio de nada, están ahí todavía. Que te estén esperando ya es un logro porque no les hemos dado nada a cambio. La conciencia tiene que estar en nosotros. Tenemos que hacer autocrítica de lo que hemos sido capaces de hacer. Lo que sí quiero es que esta afición tenga esa continuidad que tuvo en mi etapa anterior de creer hasta el final, porque eso va a ser el motor o generador que nos va a hacer seguir funcionando. Les he puesto un vídeo de etapas que hemos vivido. Sin nadie detrás, es muy difícil conseguir las cosas. Vamos a trabajar pensando que tenemos a alguien que nos está esperando. Ese alguien es nuestra afición. En estos ocho días, he respirado un ambiente de creer e ir para adelante. Los jugadores lo están percibiendo, así que algo bueno tendremos que sacar de ello. No voy a dejar de creer en lo positivo, no quiero pensar en nada negativo, ni si el resultado lo es, pensar que me va a hacer daño. Es la única manera de la que podemos tirar para adelante. Si algo tiene el fútbol, es que es el deporte que más oportunidades te da en la vida. Después de un partido muy malo, tienes otra oportunidad para examinarte".

Alineación y propuesta: "El once, hasta que mañana no entrenemos con todos, puede sufrir alguna variación, pero alguna idea tengo ya de ello. Para eso los chicos han estado trabajando y exponiendo las cosas. Otra cosa es que yo me equivoque a la hora de elegir, pero creo que ellos me lo van a poner muy fácil. Igual que yo les tiendo la mano, ellos me la tienen que tender a mí. Mi propuesta es que el equipo se sienta importante dentro del partido. Para ello, tenemos que tener protagonismo con el balón. Pero cuando no lo tengamos, que el rival también juega y hay muchos condicionantes, que sepamos trabajar sin balón y suframos en grupo. Muchas veces, sufriendo en conjunto, sacas lo mejor de cada uno para el siguiente partido. Nuestra mentalidad son los tres puntos y para ello, tienes que pisar el área contraria. Vamos a ser un equipo incómodo para el Cádiz porque vamos a querer lo mismo que ellos. Tengo jugadores para tener protagonismo con balón, y cuando no lo tengan, deben tener las mismas condiciones para poder defender. Estos jugadores lo han demostrado. Nos ha faltado muy poco en algunas circunstancias. Recuerdo ver desde fuera el partido frente al Barcelona y el equipo no fue inferior".

Cambio en el club y presencia tanto de Lucena como de Jorge Molina: "Si va a mejor, como ahora, creo que ha sido un cambio bueno. Si el club se estanca, malo. Mi primera etapa fue muy enriquecedora. Con el paso del tiempo hay muchos equipos que se estancan y caen. El club se ha ido adaptando a todas las circunstancias y hay un organigrama bestial. Los que estamos trabajando que somos protagonistas del balón tenemos que ser agradecidos porque fuera hace mucho frío, no tienes los mismos medios ni están tan pendientes de ti. Te metes en tu burbuja y no es la realidad. Si algo quiero es quedarme aquí mucho tiempo porque veo una maquinaria en funcionamiento. Se están haciendo las cosas bien pero están pensando en hacerlas mejor. Pero dependemos todos de la pelotita. Quiero mandar el agradecimiento a la gente que es partícipe de todo esto. Se está sintiendo el ADN desde que los niños son chiquititos. Eso te da tu recompensa a futuro. Es bueno para este club y los que estamos dentro. Con Lucena viví mucho en mi primera etapa y ahora, con Jorge Molina. Me estoy apoyando mucho en ellos porque sé que me están diciendo las cosas de verdad. Como quieren que el club crezca, no me van a equivocar. Llevamos un trabajo de ocho o nueve días impresionante. Molina me ha presentado ahora a su mujer y a sus niños, y eso es lo que yo quiero, que seamos todos una familia. Vamos encaminados. Solo nos falta que entre la pelotita, que es todo. Ojalá que sea así".