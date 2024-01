Mientras Simeone resopló aliviado al sentarse en la sala de prensa de Los Cármenes tras vencer al Granada, Alexander Medina, entrenador nazarí, lo hizo con semblante serio. "Me voy con sentimientos ambiguos, encontrados", ha comenzado. "Por un lado, amargado, triste y con bronca por la derrota. Por otro, tranquilo y conforme con el rendimiento del equipo. Hizo un gran partido, compitió y, por muchos momentos, fue mejor que el rival en situaciones de marcar, en posesión de balón y en córners", ha ahondado. Sin embargo, ha reconocido su disconformidad con el tanto de Morata. "Realmente, me pareció fuera de juego. Es una opinión personal y podemos discrepar. El gol fue fuera de juego", ha sostenido, visiblemente contrariado.

"Creo que pudo haber tomado otra decisión -el colegiado-. No encuentro mucha diferencia en el gol de Arezo el otro día con este, por ejemplo", ha argumentado el charrúa, quien considera que las determinaciones de Martínez Munuera han sido "muy finas para un lado y para el otro". "Dan a doble interpretación", ha aseverado. Seguidamente, ha rechazado valorar los cánticos de la hinchada. "No creo que haya ese tipo de situaciones, porque estaríamos en una situación muy grave. Nos vamos todos con bronca por cómo se dio el partido. Teníamos que haber empatado el partido si no ganarlo. Nos vamos con una derrota con situaciones arbitrales que no nos beneficiaron", ha ahondado, para más tarde subrayar que "cuando te toca en contra, es muy complicado".

"La semana pasada nosotros teníamos una buena perspectiva porque nuestra cámara táctica estaba justamente en la línea donde se produce el gol. A veces, es difícil si comparas imágenes con imágenes, decir cuál es la decisión. Nos privaron de dos puntos, por lo menos. En la decisión, al menos. Te queda bronca por los dos buenos partidos que hicimos", ha apostillado con respecto a la actuación arbitral. En lo futbolístico, ha insistido en que se encuentra "tranquilo", aunque ha reconocido que "hay que ganar, se necesitan puntos". "En juego, no estamos lejos de la permanencia. Sí en puntos, pero a dos encuentros en los que el equipo tenga una regularidad en rendimiento", ha analizado a su conjunto el técnico uruguayo con "optimismo".

A su modo de ver, "los tres últimos partidos del Granada fueron buenos". "Hoy el equipo me gustó. Salvo al inicio del segundo tiempo, fuimos dominadores del juego", ha hecho hincapié, lo que ha derivado en los problemas que está manifestando el cuadro rojiblanco para anotar. "Situaciones de gol tuvimos. El otro día nos anularon dos goles. Hoy no se hizo gol, pero se estuvo muy cerca, merodeando la portería rival con varios disparos. Hay que ajustar esa finalización. Hay hombres con gol en el equipo. Creo que el equipo está produciendo situaciones. Invita al optimismo. Lo que pasa es que tenemos que ser más eficaces. Hoy el Atlético llegó menos que nosotros y nos hizo uno", ha desgranado. En esta misma línea, ha señalado que en los tres últimos compromisos al combinado nazarí le escaseó "puntería".

"La elaboración estuvo bien, pero nos faltó la finalización. Debemos seguir ajustando el detalle para que seamos más eficaces a la hora de definir. Necesitamos muchas ocasiones para hacer un gol, eso es real, pero me quedo con que en estos tres partidos el equipo elaboró, no como en los cuatro primeros encuentros. En contra, estamos mucho mejor defensivamente, sin duda. Hay que buscarle la vuelta. Este es el camino. Estos tres partidos me gustaron", ha incidido nuevamente el entrenador del Granada, quien ve en el duelo contra el Atleti "un paso adelante nuevamente". "Repetir buenas actuaciones y obtener resultados va alimentando la confianza", ha subrayado.

Cuestionado sobre la ausencia de Piatkowski, baja de última hora, Medina ha precisado que su dolencia apareció "en el entrenamiento de ayer. "Sufrió una sobrecarga en un isquio que determinó que hubiera muchas dudas. Ante un partido de mucha intensidad y ritmo, decidimos que lo mejor era que no jugara", ha aclarado, para seguidamente admitir que "iba a jugar de titular". "Vamos a ver en la semana si puede estar contra el Getafe", ha alargado, tranquilo con respecto a las molestias de Ricard: "Creo que no revisten gravedad, fue solamente calambre", ha matizado.

Cholo Simeone

El Cholo Simeone, por su parte, ha exteriorizado su satisfacción. "Pudimos sobrevivir al final a la necesidad del Granada", ha elogiado a sus pupilos, convencido de que el Atlético "mostró otra cara" en el segundo acto. "Necesitábamos un partido fuera de casa que nos diera un resultado distinto de los que veníamos teniendo. En el primer tiempo no pudimos jugar el partido que nos imaginamos. En los últimos diez minutos, el rival, con la necesidad que tiene, empujó. No pudimos hilvanar ningún contragolpe bueno. Eso te genera defenderte. Interpretamos que había un momento en el que ya no se podía jugar. Nos pudimos llevar un resultado bueno para el grupo", ha escrutado.

Sobre las acciones polémicas del encuentro, el argentino ha resuelto que "el VAR ayuda". "Hay mucha velocidad en el juego de los futbolistas. Está todo muy fino. Hay que acompañar a los árbitros, porque no son momentos fáciles para ellos. Cuando pasa uno, dos minutos, tres, ¿qué están viendo? ¿Cuánto hay que mirar para ver si es offside o gol?", ha hilado. "Es un momento muy complejo para los colegiados. Hay que ayudarlos. El VAR vino para ayudar", ha zanjado.