Medina: "En nuestro libreto no está la especulación"

El entrenador del Granada, Alexander Medina, ha analizado el encuentro que enfrenta este domingo a su equipo y al Villarreal en su comparecencia previa. El técnico ha confirmado el regreso de Bruno Méndez, ausente contra el Almería por lesión, con lo que la única baja confirmada es la de Gerard Gumbau, sancionado, además de Jesús Vallejo. "Me hubiese gustado jugar el partido anterior, porque estábamos capacitados y habíamos hecho una buena semana", ha expuesto el preparador charrúa, quien, no obstante, ahora se centra en "tratar de jugar con personalidad" frente al submarino amarillo. "En nuestro libreto no está la especulación. Los partidos se ganan con gol, con situaciones de gol", ha incidido.

Ausencias: "Bruno Méndez va a estar en la plantilla. Después vamos a decidir si va de inicio o queda en el banquillo, pero vuelve después de hacer una semana prácticamente normal, conjuntamente con sus compañeros. Tenemos la baja de Gerard Gumbau por ciclo de tarjetas amarillas. Después, está todo el equipo a la orden".

Raúl Fernández y Vallejo: "Raúl Fernández está entrenando de forma normal y es una decisión netamente técnica por lo que en las convocatorias pasadas no entró, no quiere decir que para este partido no pueda entrar. El caso de Jesús es particular y ahora no me gustaría entrar en detalles, pero no estuvo entrenando con el equipo esta semana".

Partido contra el Valencia: "Me hubiese gustado jugar el partido anterior, porque estábamos capacitados y habíamos hecho una buena semana. Pienso más en mi equipo que en el Villarreal, que tiene muy buenos jugadores. No hay excusas, nosotros hicimos una muy buena semana. Sirvió para seguir evolucionando en el juego en todas las facetas. Nos encuentra bien. Nos hubiese gustado seguir con la continuidad de partidos. La semana pasada no hubo, pero hicimos una muy buena semana de trabajos. En líneas generales, estoy muy conforme con lo trabajado hasta el momento".

Cómo ganar al Villarreal: "Como siempre, tratar de poner en el campo todo lo que se ha entrenado durante la semana, tratar de jugar con personalidad, que tengamos las cosas claras en cada una de las facetas de juego, tanto en la elaboración como en las presiones, las transiciones… En definitiva, tenemos que hacer un muy buen partido ante un muy buen rival para poder conseguir los tres puntos. ¿Que estamos capacitados? Sin duda. Nuestra última salida fue a Barcelona y el equipo estuvo a la altura del juego. Quiero tener ese partido como referencia, más allá de que los rivales no sean iguales y de que las características de los rivales también lo sean, pero nuestro equipo tiene que tener las cosas claras para jugar el partido. Por eso hablo de la personalidad, de entablar el juego con mucha intensidad, proponiendo, llevándolo a un juego que nos sea favorable. Confío mucho en que vamos a hacer un gran partido".

Instrucciones sobre Ignasi Miquel, que renovará si juega un partido más: "No, para nada. Por suerte, y gracias al club y al director deportivo sobre todo, para la toma de decisiones tenemos libertad absoluta, independencia absoluta para que juegue cualquier jugador disponible en la plantilla. En ese sentido estamos trabajando muy bien de forma conjunta, con gran armonía, con un camino bien marcado. Así vamos ejecutando, cada uno en su área, teniendo muy buena comunicación. El entrenador toma las decisiones que cree adecuadas para la formación de un equipo. Si hay alguna otra situación, se habla también, pero en este caso no es la situación. Ignasi va a estar disponible para poder jugar, ya sea de inicio o entrando en el transcurso del partido. No hay ninguna valoración, solamente un tema técnico y táctico que corresponde al entrenador".

Bruno Méndez e Ignasi Miquel en el centro de la zaga: "Los dos tienen características diferentes, pero aportan mucho. Ignasi tiene muy buena salida del balón con pierna zurda y ha logrado con el paso del tiempo ganar más agresividad e intensidad. Es un jugador con experiencia y voz de mando. Desde que llegamos nosotros ha tenido un crecimiento en su rendimiento, también por una solidez de equipo que le ha dado una mayor consistencia. Bruno, por su frescura, carácter, corazón y edad, le da mucha frescura al equipo. Veremos cómo están, sobre todo en el caso de Bruno, que viene de una recuperación, y cómo se siente. Ha entrenado bien, pero queremos ver porque va a ser un partido de mucha intensidad y agresividad en la parte defensiva".

El Granada no pierde si se adelanta: "Se da la situación de que, a nivel de análisis y repasar las estadísticas, cada juego que se inicia ganando, por lo general, en un mayro porcentaje, termina con un resultado positivo para el equipo que se pone por delante. Se le hace cuesta arriba a los equipos que se ponen perdiendo. Muy pocas veces podés lograr dar vuelta a ese resultado. Por eso a todos nos gusta comenzar ganando, para tener otro manejo de las situaciones. Pero en los partidos que arrancamos perdiendo tuvimos situaciones de gol. El otro día, antes del gol del Almería, tuvimos un mano a mano claro de Myrto. Nosotros salimos a buscar los partidos, no hay una situación de esperar o especular. En nuestro libreto no está la especulación. Los partidos se ganan con gol, con situaciones de gol. En un partido, cuando finaliza, vemos quién tuvo más situaciones de gol para poder después desarrollar el partido en sí, pero las situaciones de gol marcan claro cuando merecés o no. Vamos a ir a buscar como siempre lo hacemos el arco de enfrente, sin descuidar que ellos también tienen virtudes para atacar".

Callejón y Puertas: "Son dos jugadores con mucha trayectoria, experiencia e historia dentro del club. Están entrenando bien. Están haciendo muy buenas semanas y va a depender de lo que veamos para los partidos en la planificación. A ver si se da el partido como para que podamos contar con ellos. José Callejón jugó el último partido contra el Barcelona, que ingresó en el segundo tiempo. A Antonio le ha tocado jugar menos, pero son dos futbolistas que vienen entrenando bien y aportando desde su lugar. Esto es como todo. Donde veamos que se requieren características de cualquiera de los dos van a participar".

Virtudes del Villarreal: "El Villarreal es un equipo que con Marcelino ha levantado su nivel, se ha hecho más consistente. Juega con líneas muy juntas y tiene un poder de ataque bastante importante por espacios. Maneja muy bien las transiciones, tiene buenos jugadores, sabe a lo que juega. Hace seis partidos que no pierde, aunque es cierto que de local le ha costado un poquito más que de visitante. Es un buen equipo, bien entrenado, con muy buenos jugadores. Es un rival para tener en cuenta. Pero siempre me gusta hablar de mi equipo, de ver cómo está, de lo que tenemos que hacer nosotros, tener las cosas claras, jugar con personalidad, determinación, muy buena actitud y creyendo en lo que está haciendo. Por ahí va a estar la clave, más que por lo que pueda proponer el rival".

Cómo afrontar los encuentros: "Primero, trabajando en la mentalización, en enfocarnos, estar convencidos y que, de repente, encajar un gol no es terminar un partido, porque también en la jornada anterior habíamos tomado uno contra el Barcelona y el equipo siguió jugando como al principio. Lo hablamos mucho y, buscándole la vuelta a por qué había pasado esa situación, porque en el segundo tiempo cambió radicalmente el juego, la actitud y la personalidad del equipo. Quedan trece jornadas en la que nosotros, si mantenemos la calma, la tranquilidad, la confianza y la intensidad con la que estamos jugando los partidos, se puede lograr. Podemos porque tenemos con qué ilusionarnos. Si vamos una semana atrás, en Barcelona, de visitantes, el equipo no perdió la brújula. Me quiero enfocar solamente en Villarreal, que es otro partido, otro rival y otra connotación diferente. Tenemos las cosas muy claras y si las llevamos a cabo, hicimos una gran semana de trabajo como para jugar un gran partido".

Aplazamiento del encuentro contra el Valencia: "Nos adherimos y la verdad es que nos tocó por la situación que le tocó vivir a la gente de Valencia. Estábamos preparados mental y futbolísticamente para jugar ese partido. No se pudo. Esto es parte del fútbol. Nos pasó también a nosotros que se aplazó un partido 24 horas. El jugador de fútbol tiene que tener la capacidad para afrontar en todo momento situaciones imponderables que puedan surgir. La plantilla ya borró lo que pasó el fin de semana anterior y ahora está enfocada en hacer un gran partido en Villarreal".

Gonzalo Villar en banda izquierda: "La posición de Gonzalo, él defendía por banda izquierda pero atacaba de pivote. En una salida de 3-2, él estaba jugando de forma interna. Fue prácticamente la misma posición en la que jugó contra el Atlético de Madrid. El cambio del otro día se debió exclusivamente a la tarjeta amarilla que recibió, pues hizo cuatro faltas más y quedó al borde del abismo. No queríamos sufrir otra expulsión al minuto 28 de partido como nos sucedió contra Las Palmas. Queremos seguir mejorándolo porque es un jugador importante, muy bueno, y queremos que todos se sientan cómodos. Tuvo partidos buenos y otros no tanto. Va a depender también de nosotros como entrenadores buscarle la vuelta y del jugador tratar que el próximo partido pueda ser el mejor en lo personal para que rinda en lo colectivo".

Jugar a las 14:00horas: "No es un horario normal, porque a esa hora siempre estás almorzando, pero nosotros tratamos de adaptarnos. Somos profesionales de esto y tenemos que tener el poder de adaptación para jugar a las 14:15 horas, a las 21:00 horas o cuando marque el calendario. Como nosotros no elegimos, tenemos que salir a jugar y dar la mejor versión, tener poder de adaptación. Por eso hemos entrenado en la semana a la misma hora.