El entrenador del Granada, Aitor Karanka, se ha expresado dubitativo este sábado con respecto a la alineación que podrá conformar el próximo lunes para el duelo que enfrentará a su equipo y al Villarreal B. "Más o menos, sí que tengo el once. Me falta alguna cosilla, alguna duda, porque todavía quedan dos entrenamientos y hay algún jugador que puede tener alguna molestia", ha indicado el técnico rojiblanco. No ha concretado de quién se trata, pero, cuestionado sobre la disponibilidad de Melendo, ha precisado más. "Óscar está bien. Demostró el otro día que, cuando juega, puede hacer la diferencia. Quizá esa sea una de las preguntas que tengo ahora, si puede estar para iniciar, para jugar 90, 70 o para lo que esté. Quedan dos días para el partido. Tengo que pensar bien en jugadores, como él", ha incidido.

Karanka ha asegurado que la semana de trabajo ha ido "bien". "Ha habido muchos días desde el último partido. A veces, es mejor jugar rápido cuando las cosas van bien, y cuando no, también para intentar cambiar. La dinámica viene siendo buena desde el primer día de pretemporada. Los resultados han estado bien, pero sabemos que nos tenemos que seguir trabajando mucho para seguir progresando", se ha extendido en esta línea, tras lo que ha insistido en que sí tiene claro "el grueso del equipo y el sistema". "No voy a decir quién es el que puede estar mejor o peor", ha esquivado el preparador nazarí, quien sí ha detallado que Bodiger, ausente ante el Racing por un problema vírico, "ha estado entrenando desde el principio de semana". "Los primeros días, después de un virus así, no estaba al 100%. Ahora mismo, sí está para llegar para competir", ha especificado.

Todo, apenas dos días antes de enfrentarse a un Villarreal B al que ve "más complicado todavía" que al Racing de Santander. "Viene de ascender y tiene una plantilla con mucha calidad, con jugadores que, aun siendo jóvenes, tienen experiencia en primera división e, incluso, en Europa. Es un club que trabaja fenomenal", ha analizado el preparador granadinista, quien espera "un partido complicado" y vaticina que será "abierto". "Los filiales si se caracterizan por algo es por la calidad de los jugadores, por el desparpajo que tienen. Va a haber momentos en que, con esa calidad, vamos a tener que estar defendiendo, apretando, intentando recuperar el balón", ha avanzado.

"Cuando lo tengamos, tendremos que explotar nuestras habilidades. Tenemos calidad para jugar y velocidad para las transiciones. Va a haber momentos que, con su calidad, van a tener algo de posesión. En ese momento, nos tocará estar organizados para recuperar", ha profundizado el entrenador del Granada, que ha vuelto a destacar "el compromiso" de sus pupilos en la pasada jornada. "En el primer tiempo, lo que menos me gustó es que el Racing nos llevó al partido que querían ellos, de interrupciones y no meterle mucho ritmo. Tenemos que evitar que pase eso, y más en Los Cármenes, ser nosotros los que marquen el ritmo del partido", ha señalado.

En esta línea, ha recordado la incidencia que tuvieron "los cambios de Óscar (Melendo) y de Meseguer". "Con Jorge arriba, el equipo aguantó el balón. También actuamos con tres centrales, aunque fueron cuatro o cinco minutos. Los jugadores que salieron lo hicieron con todo", ha elogiado, antes de subrayar que "lo importante es, independientemente del sistema, que el jugador salga y lo haga convencido de que tres puntos son importantes".

Por último, cuestionado sobre los días que restan para el cierre del mercado, ha asegurado estar "tranquilo". "El grueso de la plantilla está hecho y está compitiendo. Tengo alternativas para jugar de diferentes maneras, con diferentes sistemas incluso en cada partido. Lo que nos hace estar tranquilos es eso, el trabajo que se ha hecho hasta ahora. Lo que pueda pasar ya se verá, pero sin ninguna prisa y sin un objetivo fijo que cumplir", ha concluido.