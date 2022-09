Con el mercado de fichajes ya finalizado, el entrenador del Granada, Aitor Karanka, ha hecho balance de las incorporaciones de su equipo. Durante su rueda de prensa previa a la visita del conjunto rojiblanco al Andorra, el técnico ha afirmado que el plantel confeccionado por el club "es para estar contentos". "Cuando empezamos el 6 de julio, creo que todos, o al menos yo, habríamos firmado tener esta plantilla", ha incidido el preparador vitoriano, quien, además, espera que Alberto Perea aporte "cosas diferentes". "Si hubiese estado en el banquillo contra el Villarreal B, aparte de experiencia, nos habría dado esa pausa que, aunque muchas veces se confunde con conformismo, te ayuda a marcar otro gol. Hubiese sido importante tenerle en el campo", ha sentenciado.

"La del Granada es la mejor plantilla del mundo porque es la mía. Tiene una gran plantilla, la que queremos, pero en Segunda hay muy buenas, tan buenas o mejores que la nuestra. Todos se han reforzado y muchos han podido mantener jugadores de la temporada pasada en Primera. Tenemos la plantilla que queríamos tener", ha ahondando Karanka sobre el cierre del mercado. A su juicio, "ha habido oportunidades de mercado a las que era imposible decir que no", que han permitido que el Granada se refuerce con efectivos "que, incluso teniendo ofertas de Primera, han querido venir". "Si a eso sumas que han ido llegando futbolistas con mucha calidad y mucho compromiso, todavía es más importante", ha subrayado.

También ha hecho hincapié en que no echa en falta otro delantero. "Tengo a Arezo, Molina, Callejón, Uzuni puede jugar ahí, no es una posición desconocida para Rochina… Es la posición en la que más jugadores tengo", ha afirmado, satisfecho con la competitividad. "Mi tarea es hacer entender a todo el mundo que va a ser importante, no porque quiera, sino porque va a haber lesiones, sanciones, jugadores que van con su selección como Myrto… Va a haber minutos para todos", ha sostenido, antes de puntualizar que Perea "ha entrenado toda la pretemporada con el Cádiz" y, físicamente, se encuentra apto. "Lo normal es que el jugador que lleva más tiempo y ha entrenado durante la semana juegue antes que Alberto. Está bien que venga de entrenar, que no haya venido de ninguna lesión ni nada", ha matizado.

En este sentido, ha señalado que "en principio, está todo el equipo bien" físicamente para medirse a "un rival que trata de salir con el balón, con un sistema muy definido". "Es un equipo reconocible y muy peligroso. Por mucho que sea un recién ascendido, el año pasado lo hizo muy bien. Tiene lo suyo", ha afirmado, antes de plantear su desconocimiento del estado del terreno de juego. "He visto fotos de cómo está el estadio. Tampoco te puedes hacer una idea de la remodelación", ha indicado en este aspecto.

En relación a qué Granada desea, ha afirmado que quiere "tener un equipo reconocible, pero que domine todos los aspectos del juego. "Cuando haya que defender, habrá que hacerlo. Cuando haya que dominar y tener el balón, habrá que estar preparado para ellos. Podemos tener oportunidades en transiciones. Como en todos los partidos, nos hemos preparado para cualquier situación. Espero que sigamos en esta línea", ha expuesto, después de recordar, cuestionado por la teórica superioridad nazarí sobre sus rivales hasta el momento, que "esta Liga es muy competitiva". "Hay equipos con los que nos hemos enfrentado que no creo que estén arriba, pero sé que muchos se van a dejar puntos contra ellos", ha zanjado.

Viaje a Andorra

El conjunto rojiblanco, que trabajó este jueves con Alberto Perea pero sin Melendo, viajará este sábado a Andorra. La expedición nazarí parte por la mañana hacia Barcelona, donde cogerá un autobús hasta su destino. Hará noche allí y, tras el encuentro, pernoctará en la ciudad Condal. El lunes por la mañana, el equipo regresará a Granada.