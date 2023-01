Algunos aficionados expulsados de la grada de animación vuelven y fundan la peña Curva Sur

Algunos de los aficionados que fueron expulsados de la grada de animación tras los disturbios que tuvieron lugar en Cartagena pueden regresar al estadio. En dichos altercados no participaron todos los integrantes de la peña Fondo Sur, disuelta tras lo sucedido, y varios, incluso, no llegaron a viajar en aquella jornada. Así lo han precisado en las alegaciones presentadas al Granada, en las que, además, han adjuntado pruebas visuales de que el conflicto no comenzó por el grupo de animación granadinista. El club, tras analizar la documentación presentada y comprobar que estos aficionados no tienen antecedentes policiales, ha permitido su entrada de nuevo al estadio, tras la fundación de una nueva peña, denominada Curva Sur.

Está previsto que en los próximos días se emita un comunicado del club rojiblanco mediante el que detalle el proceso. La nueva peña ya ha sido constituida de forma oficial como tal y cabe esperar que pronto acceda a Los Cármenes con normalidad, después de que sus integrantes hayan acreditado que no están vinculados con los sucesos de Cartagena. En este sentido, desde el inicio asumieron el error del colectivo y reconocieron que no debieron entrar en la trifulca. Alegaron que fueron los ultras del conjunto albinegro quienes comenzaron la pelea "lanzando objetos al coincidir durante el trayecto al estadio", además de lamentar que "la Policía Nacional llegara a juntar en el camino" a las dos aficiones.

La decisión del club entonces fue la expulsión de todo el grupo y la disolución del mismo como peña de animación, determinación que los hinchas acataron. Posteriormente, defendieron sus casos particulares hasta demostrar al club que no habían participado en los incidentes. Pudieron entrar poco después al estadio, si bien será a partir de ahora cuando puedan hacerlo como miembros de su nuevo colectivo, a priori insertado en la grada de animación.

La peña Curva Sur ya ha sido constituida oficialmente y fija su fecha de nacimiento el 19 de noviembre del pasado año. Su presidente será Roberto Caro y en sus estatutos, a los que ha accedido este periódico, recoge una vocación de animar al Granada de forma sana. Entre sus fines, además de la propia animación al conjunto rojiblanco, los hinchas resaltan "la promoción y desarrollo de hermanamientos con otras peñas de idéntica finalidad (...) y con peñas de otros clubes que sirvan para hacer del fútbol una fiesta sin violencia", así como "contribuir al desarrollo social, cultural y deportivo".