La búsqueda del Granada de refuerzos para su ataque ha sufrido en las últimas jornadas un vuelco. La negociación entre el club y la Real Sociedad por Karrikaburu, que estuvo muy encaminada por la cúpula en la ciudad de la Alhambra, se ha enfriado, a lo que se ha unido el Leganés con fuerza en la puja por el joven delantero, por quien también suspira el Alavés. La presencia de Idiakez jugaría en favor del conjunto pepinero para hacerse con el cotizado futbolista. En la entidad nazarí, habrían surgido dudas que, sin llegar a descartar por completo la operación, la han puesto en stand by, como avanzó el diario Ideal y ha podido confirmar GranadaDigital. Esta indecisión, según fuentes consultadas por este periódico, nacería en la propiedad granadinista, que, aunque contempla fichar a dos delanteros, preferiría un perfil más contrastado. Emerge por ello Shon Weissman, del Valladolid, como alternativa.

El interés rojiblanco en el delantero israelí, adelantado por Onda Cero Granada y contrastado por la redacción de este periódico, surgiría directamente desde la propiedad del Granada, a tenor de dichas fuentes. Se trata de una opción muy costosa, pues el Valladolid pretende recuperar buena parte de la inversión que hizo por él en su momento -en torno a los 4 millones de euros-. La fórmula por la que muestran preferencia en Pucela es un traspaso por el que pedirían, de inicio, no menos de tres ‘kilos’. Weissman, de 26 años, se encuentra en la rampa de salida del cuadro vallisoletano, con el que en esta campaña solo ha anotado dos goles en 15 partidos disputados entre Liga y Copa. El atacante estaría atravesando una delicada situación familiar. El curso anterior, en Segunda División, anotó 20 dianas, y otra en Copa, y fue clave en el ascenso pucelano. Un año antes, en Primera, marcó otros seis goles en Liga.

La llegada de refuerzos en la delantera, no obstante, se encuentra condicionada también por las bajas que se esperan en el club rojiblanco. El Granada negocia con Peñarol la cesión de Matías Arezo, cuya salida liberaría algo de masa salarial, aunque no demasiada. La duración de la misma sería, en principio, de un año. Además, Luis Abram está en la ciudad, de vuelta tras finalizar su préstamo en Cruz Azul, pero no trabajará de momento con el equipo, en busca también de un nuevo destino. También pasó por los términos granadinos Dyego Sousa, que visitó Sierra Nevada con su familia en su día de descanso, por ocio y a priori sin ninguna relación con la entidad nazarí. Esta todavía no lo ha borrdo de su agenda, aunque es una opción muy secundaria.

Al margen, el interés en reforzar el centro del campo queda en una posibilidad que se abordaría en el tramo final del mercado de invierno. Aunque al club, y en concreto a Paco López, le gustaría incorporar a un futbolista en la parcela ancha del terreno de juego, los gastos previstos en apuntalar la delantera complican que se dé esta incorporación. La entidad nazarí, sin embargo, todavía no lo descarta.

Rochina viaja a Madrid por su lesión

Por otro lado, Rubén Rochina viajará este jueves a Madrid para pasar consulta con el doctor Manuel Leyes, que revisará las pruebas y valoraciones médicas realizadas en las últimas horas. El análisis del especialista determinará el tratamiento que definan los servicios médicos del Granada. Por el momento, no se conoce el alcance de la lesión del valenciano, que tuvo que abandonar el campo al poco del comienzo del último encuentro del conjunto rojiblanco, frente al Cartagena. El club granadinista emitirá un comunicado oficial sobre su situación cuando se determine el tratamiento a seguir, presumiblemente a lo largo de este mismo jueves.