La calidad del aire de Granada empeora por el incendio de Los Guájares

La calidad del aire de Granada se ha visto mermada a causa del incendio de Los Guájares. La Agencia Albaicín ha subrayado en un reporte emitido este lunes que en la atmósfera granadina se percibe "una elevación desmesurada" de las partículas PM10 y PM2,5, que son partículas en suspensión respirable. "La novedad o singularidad de este aumento es que las que proceden del fuego son mucho más peligrosas para la salud que las que suele haber en el aire, procedentes de otras fuentes naturales", puntualiza la entidad pública, que compara esta tesitura con la generada durante los episodios de tormentas de polvo sahariano del pasado mes de marzo.

"Las partículas en suspensión PM10 y PM2.5 tienen una toxicidad variable en función de las especies vegetales que estén ardiendo. Pero en lo que hay certeza científica es en que las PM2.5 procedentes de los incendios forestales son más perjudiciales para salud que las partículas procedentes de otras fuentes", subrayan desde dicha agencia, que se sostiene en las explicaciones de Jerónimo Vida Manzano, profesor titular del departamento de Física Aplicada en la Universidad de Granada.

"La estación del Palacio de Congresos da niveles más altos de estas partículas en suspensión que la de la zona Norte y nuestros sensores Airly del Albaicín lo confirman. Las estaciones de la Junta de Andalucía no miden el monóxido de carbono (CO), de ahí que la gráfica correspondiente a esta métrica no contemple los datos de esas estaciones". puntualizan.

"El ozono y los nitrógenos subirán en las próximas horas, pero aún no se manifiesta realmente en estas gráficas. Este aumento será otra consecuencia del incendio que se constatará más adelante. Se recomienda el uso de la mascarilla mientras estas partículas no vuelvan a niveles normales", concluye el comunicado.