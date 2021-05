Gran éxito del VI Meeting Paco Sánchez Vargas celebrado en el Estadio de la Juventud de Granada

El Estadio de la Juventud de Granada ha acogido este domingo por la tarde la sexta edición del Meeting de Atletismo Paco Sánchez Vargas, que ha resultado todo un éxito deportivo, con la consecución de un gran número de marcas, que vuelve a demostrar una vez más las bondades de la pista de la instalación deportiva andaluza.

La reunión atlética se ha desarrollado en una jornada muy calurosa, con cielos nubosos a primera hora del día, lo que ha permitido a los atletas conseguir buenas marcas. Cerca de 400 atletas han participado en la edición de este año, que no han podido seguir en directo los aficionados al atletismo en la capital granadina, ya que se ha desarrollado sin público en las gradas.

Todos los atletas que han tomado parte en la reunión atlética granadina tuvieron que pasar para poder competir en cada una de las pruebas, un test de antígenos en la propia instalación deportiva, así como técnicos de los clubes, personal de organización, autoridades y medios de comunicación que se dieron cita.

En los 400 metros vallas masculinos la victoria fue para el atleta del Bahía de Algeciras Alfonso Holgado, que marcó un tiempo de 52.79, seguido de Carlos Fernández, con 55.58, y de José Calderón, con 54.51. En la prueba femenina, la victoria fue para Nora Suárez, del Valencia Club Atletismo, con 1:01.90. En segunda posición se clasificó Ellen María Eklund, con 1:03.09; y la tercera para Catherine Janena Blakeman, con 1:03.11.

Ricardo Ferreiro fue el vencedor en la prueba de 500 metros sub12 masculino, con un tiempo de 1:26.60; seguido de Lucas Morales, con 1:27.86; y Darío Portillo con 1:28.36. En la misma distancia y categoría, pero en chicas el triunfo fue para María Portillo, con un tiempo de 1:34.57; seguida de Gloria Mesas, que marcó un tiempo de 1:38.74; y tercera posición para Eva Heredia, con 1:42.03.

En la prueba masculina de 1000 metros sub14 el triunfo se lo llevó Julio César Ortiz, con un tiempo en línea de meta de 3:05.20. A continuación, llegó Carlos García, con 3:06.88; y Antonio Garrido, con 3:07.96. En chicas, la victoria fue para Fátima Hernández, con 3:10.19; seguida de Ainoa Ablanedo, con 3:15.36; y Alejandra Herrera, con 3:18.68.

La victoria en los 600 metros sub16 masculinos fue para Luis Rodríguez, con un tiempo en meta de 1:32.75. La segunda posición fue para Mateo Del Nogal, con 1:34.34; y tercero se clasificó Rafael Rivero, con 1:36.94. En la prueba femenina la primera clasificada fue Claudia Márquez, con 1:39.11; seguida de Julia Camacho, con 1:39.37; y Alicia Sánchez tercera, con 1:40.34.

La serbia Una Stancev del Cueva de Nerja, afincada en Almuñécar y con nacionalidad española, obtuvo un gran resultado en la prueba de altura, al vencer con un 1.80, batiendo su marca personal. Segunda clasificada fue Candela Guijarro, con 1.68; y en tercera posición se clasificó Sofía Zorrilla, con una altura superada del listón en 1.62. En la prueba masculina el primer clasificado fue Pedro Miguel Zamorano, con 2.02; seguido por Álvaro Miguel Carrillo, con 1.99; y Guillermo Roldán en tercera posición, con 1.93.

En el peso femenino la victoria fue para la canaria Valentina Marzari, que logró una marca de 13.49 m. En segunda posición finalizó Cristina Trejo, con 12.64 m.; y tercera fue Laura Aguilera, con 9.03 m. En hombres la primera posición la acaparó el gran Borja Vivas, con un mejor lanzamiento de 18.65. Segundo finalizó Ángel Poveda, con 18.12; y tercero fue Antonio Santana, con 17.54.

En el salto de longitud Héctor Santos logró la victoria con un mejor salto de 7.73 metros. A continuación, se clasificó Jean Marie Okutu, con 7.71; y la tercera plaza del podio fue para Francisco Javier Cobián, con 7.62. En la prueba femenina la victoria se la llevó la búlgara Milena Mitkova, con un mejor salto de 6.45 m. Segunda fue Dolores Morillas, con 6.20; y tercera Leticia Gil, con 6.17.

En pértiga masculina el vencedor fue el atleta del Cueva de Nerja Álvaro Bastida, que con una marca de 4.92 batió su marca personal, así como el récord de Andalucía, colocándose noveno del mundo y quinto de Europa en categoría sub20. Segundo fue Ángel Romero, con 4.70; y tercero José Fernández, con 4.50. En mujeres el triunfo fue para Carla Franch, que logró superar el listón a 3.80 metros. Segunda fue Paloma Romero, con 3.60; y tercera finalmente, Cristina Díaz, con 3.60.

En los 400 metros lisos la victoria fue para Javier Sánchez, con un tiempo de 47.11, lo que lo sitúa en la quinta mejor marca española del año. La segunda posición fue para David Jiménez, con 47.54; y Pau Fradera entró en la línea de meta en la tercera posición, con un tiempo de 47.86. En la prueba femenina el triunfo se lo llevó Anabel Medina, con un tiempo en meta de 52.99; segunda clasificada Ruth Peña, con 53.93; y tercera Carmen Avilés, con 54.00.

En los 100 metros lisos femeninos la victoria fue para Cristina Lara, del FC Barcelona, con 11.55, lo que la sitúa en la tercera posición del ranking nacional de la temporada. En segunda posición acabó Sonia Molina, con 11.61; y tercera fue Sheila Prados, con 12.12. El campeón de España de 100 m. lisos, el granadino Dani Rodríguez, con 10.41, batió la mejor marca española de la temporada en las semifinales en el tartán del Estadio de la Juventud. En la Final fue el dominicano Chistopher Valdés el vencedor, con un tiempo de 10.32; por delante del propio Dani Rodríguez, que logró 10.46; y en tercera posición, el noruego Even Meinseth, con 10.47.

La Final de los 3000 metros obstáculos en hombres se la llevó el italiano Abdoulla Bamoussa, con un tiempo de 9:02.12. En segunda posición finalizó Carlos Gallego, con 9:04.71; y tercero Francisco Cáceres, con 9:07.45.

En los 100 metros vallas mujeres la victoria fue para Caridad Jerez, con 13.22; segunda Carmen Sánchez, con 13.69; y en tercera posición Patricia Ortega con 13.70. En hombres, el primer clasificado fue Enrique Llopis, con 13.71; segundo Yidiel Contreras, con 13.81; y la última plaza del podio fue para Kevin Sánchez, con 14.26.

En los 800 metros masculinos Javier Mirón logró la victoria con unos magníficos 1:46.41, tercera mejor marca de la temporada; segundo Elian López, con 1:47.87; y tercero finalizó Alberto Guerrero, con 1:48.22. En chicas el triunfo se fue para Valme Prado, con un tiempo de 2:08.04; segunda se clasificó Laura Priego con 2:08.63; y tercera entró en meta Rocío Rodríguez, con 2:09.41.

Cristina Lara con su victoria en la Final de los 200 metros lisos se convirtió en una de las triunfadoras de la tarde. Con sus 23.63 consiguió la mejor marca española de la temporada. En segunda posición entró Sonia Molina, con 23.86; y tercera fue Yanira Sánchez, con 25.24. En la prueba masculina Dani Rodríguez se desquitó de la prueba de 100 m. donde acabó segundo y aquí se alzó con la victoria, con 20.94, segunda mejor marca española de la temporada. La segunda plaza fue para José María Marvizón, con 21.16; y tercero Mario Mena, con 21.21.

En la prueba reina del atletismo, los 1500 metros la victoria en mujeres fue para Alejandra Gálvez, con un crono de 4:37.71; segunda clasificada fue Itziar Arenal, con 4:40.36; y tercera Paula Ramírez, con 4:41.66. En hombres la victoria fue para Ayoud Mokhtar El Habri, con un tiempo de 3:41.53; seguido de Alejandro Quijada, con 3:42.82; y en tercera posición se clasificó Juan Ignacio Grondona, con 3:44.33.

Ha sido la quinta vez que esta prueba se ha incluido en el calendario nacional, lo que ha hecho que se acercaran a la reunión atlética granadina un alto número de deportistas, y de clubes, como el CAPEX, Playas de Castellón, Trops-Cueva de Nerja, Unicaja Jaén Paraíso Interior, Granada Joven, At. Málaga, Safor-Teika, Go Fit Athletics, Atletismo Delsur, CD Surco Lucena, At. Don Benito, Juventud Atletismo Granada, Atletismo Numantino, Cordoba Patrimonio CAC, FC Barcelona, UCAM Cartagena, Tenerife Caja Canarias, Bahía Algeciras, CA Ciudad de Atarfe, Atletismo Maracena, Ciudad de Motril, Juventud Guadix, Deportivo La Zubia, Coruña Comarca, L’Hospitalet At., Racing Valladolid, GEiE Gironí, New Balance Team, CA Fent Cami Mislata, A.D. Marathon, At. Cervantes Alcalá, AD Capiscol, CA Gandía, CD Atletismo Base, EDM Caudete, Grupompleo Pamplona At., Real Sociedad, Alcampo Scorpio 71, ADA Yeclano, CA Universo Running, CEA Tenerife 1984, CA Murcia PDS Group, Ohmio Arahal, CA Chapin Jerez, Atletismo Alcorcón, C.A.P.O.L., SS. Reyes – CC. Menorca, At. Arroyomolinos, Pozoblanco-Gines, Universidad Oviedo, San Fernando, Juventud Atletica Elche, Valencia Club Atletismo, Califas – Univ. de Córdoba, Camargo Ría del Carmen, Rincón Fertilidad Vélez, Atmo. Ciudad de Lepe, At. Mijas, At. San Sebastián, Atletismo Cieza, AC Trotasierra, Atletismo Águilas, Bidezabal Durango AT, Todo Suma, A. A. Moratalaz, Avinent Manresa, Palmathlon y Sierra Norte Córdoba.

También han participado en el meeting atletas no adscritos a ningún club, que han competido como independientes, así como un número destacado de atletas extranjeros.

La reunión atlética, organizada por la Consejería de Educación y Deporte y la Federación Andaluza de Atletismo, junto con la colaboración de la Diputación de Granada, contó, entre otras autoridades, con la presencia de la directora general de Promoción Deportiva, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, María de Nova; a la que acompañaron también el presidente de la Federación Andaluza de Atletismo, Enrique López Cuenca; la atleta y campeona de Europa de Marcha, María Pérez; el delegado territorial de Educación y Deporte en funciones de Granada, Gustavo Rodríguez; el asesor de Deportes de la Diputación de Granada, Antonio Cobos; y el ex atleta granadino que da nombre a la reunión atlética Paco Sánchez Vargas.

Consulta la galería con todas las fotos de la sexta edición del Meeting Paco Sánchez Vargas celebrado este domingo en el Estadio de la Juventud de Granada.