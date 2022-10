Franky Urbano expone 30 fotografías de la imagen de Jesús de varias provincias en el Monasterio de San Bernardo

El granadino Francisco Jiménez Urbano, conocido por muchos como Franky Urbano o Fran 'el valenciano, es un apasionado de la Semana Santa de cualquier lugar del territorio nacional, aunque asegura que siempre se ha decantado como "fiel seguidor de la Semana Santa de Granada". Criado en Valencia, este granadino ha regresado a su tierra después de 30 años "cargado con una mochila de amor y muchas fotografías por mostrar". En concreto, Franky Urbano expone 30 fotografías de la imagen de Jesús de diferentes provincias en el Monasterio de San Bernardo de Granada.

La exposición, llamada 'Pater noster' está dedicada a la imagen de Jesús en provincias como Málaga, Sevilla, Murcia y Granada. Las fotografías tienen un tamaño de 30x40. La muestra permanecerá abierta todos los fines de semana en horario de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas hasta el 15 de noviembre,

La afición por la Semana Santa le viene a Franky Urbano desde que era un niño y vivía en un entorno donde cada componente de su familia "tenía una creencia particular o una forma diferente de ver y sentirla". A él le gustaba "recorrer cada iglesia, donde contemplaba las imágenes de Cristo y la virgen, así como los distintos pasos donde son portados". "Solía viajar desde Valencia a Granada para presenciar la Semana Santa. Recuerdo que veía la procesión de la Hermandad Salesiana de Redención y Salud, la Cofradía del Silencio y a Santa María de la Alhambra a su paso por la catedral", cuenta. "Desde muy pequeño me he decantado como fiel seguidor de las procesiones, tanto de Semana Santa como de Gloria. Mis padres, aunque no están tan ligados a la Semana Santa, siempre me han apoyado en lo que para mí significa, regalándome ese gozo en la niñez de viajar y contemplar los pasos en la calle, y en edad más adulta motivándome día tras día a llevar mi afición y sentimiento a todas partes", explica. En la actualidad, Franky Urbano pertenece a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Pasión y María Santísima de la Estrella del Albaicín, y a la Hermandad Resurrección y Triunfo del barrio de los Vergeles.

En el año 2019, realizó una exposición en la Sala de Exposiciones 'Els Porxets', en Sueca (Valencia), titulada 'Passio Granatensis', basada en la Semana Santa de Granada, en la que mostró 27 fotografías, material audiovisual, un paso en miniatura y una virgen realizada en Huelva por Antonio Miranda Martín para el evento. "A la exposición acudieron representantes políticos, así como otras personalidades del Ayuntamiento de Sueca y tuvo una repercusión bastante notable, con una gran participación ciudadana, ya que dicha virgen no tenía nombre y mi mi idea fue que el pueblo de Sueca, cuando visitara la exposición, propusiera nombre para la virgen y así fomentar la ilusión de poder participar en algo tan especial y tan bonito. El nombre sugerido mediante votación por la población de Sueca fue introducido en una urna, y se dio a conocer días después de finalizar la exposición en una eucaristía de una parroquia bajo la denominación 'Virgen de las Lágrimas'", explica.

En diciembre de 2019, Franky Urbano fue nombrado Clavario de Ntra. Sra. de la Esperanza de Ntra. Sra. de la Piedad de Sueca (Valencia). "Una de las responsabilidades más destacadas recae en la obtención del privilegio de tener la imagen en el domicilio los días previos al Viernes Santo", comenta.

Durante la pandemia, creó una página en Facebook llamada 'Divina Pasión by Franky Urbano', con la idea de compartir aquello que le pareciera más interesante, para hacer posible a través de su página que los vecinos de Sueca conocieran las costumbres de Granada.

En 2021 realizó la segunda y última exposición titulada 'Ráfaga de Fe', en la misma sala de exposiciones donde realizó la primera, "gracias al apoyo incondicional del Ayuntamiento de Sueca". "Decidí mostrar algo más íntimo y personal, para recordar que las imágenes están expuestas durante todo el año en las iglesias y no solo durante la festividad más importante de los cristianos, constituyendo una ocasión para demostrar mi fe a través de la fotografía", asegura.

Además de la realización de exposiciones, Franky Urbano también ha participado en concursos de fotografía. Quedó entre los cinco primeros participantes en el concurso del cartel anunciador de la Semana Santa de Sueca en 2019 y 2020, organizados por el Ayuntamiento de Sueca.