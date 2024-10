Francisco Rubano, propietario de una tienda de animales en Granada: "La nueva ley nos va obligar a cerrar"

La Ley de Protección y Bienestar Animal, aprobada el pasado 29 de septiembre de 2023, enfatiza en la necesidad de "proteger y preservar la vida digna de los animales". En esta nueva normativa se prohíbe por completo la venta en tiendas de animales de perros, gatos y hurones. Una directriz que se ha terminado de implementar el pasado 29 de septiembre de 2024, periodo en el que ha culminado la "adaptación" prevista para las tiendas de animales a la nueva ley.

Ha transcurrido un año desde la entrada en vigor de la normativa, y desde entonces numerosas tiendas especializadas en la venta de mascotas han tenido que adaptarse a las nuevas condiciones establecidas. La Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de Compañía (Aedpac) manifestaba hace unos días esta medida perjudica gravemente al sector animal, incidiendo en que las "tiendas pequeñas" se verán obligadas a "cerrar".

Algo que ya está empezado a ocurrir en Granada, es el caso de Francisco, el gerente de DogFish Mascotas, una pequeña tienda de animales ubicada en el Carrefour del Zaidín, quien asegura que el 35% de sus ventas provenían de esta actividad, "es muy probable que yo, que llevo desde 1991 aquí, tenga que cerrar, puesto que el 35% de las ventas se han perdido de golpe y porrazo". Asegura que llevan un año de moratoria tratando de encontrar otro tipo de servicio para sacarle rentabilidad al negocio, pero reconoce que "no hay nada que sustituya a los perros" y reitera que es "una ruina total y absoluta".

Su negocio, con más de 30 años de historia, se enfrenta a una fuerte crisis, "de aquí comemos tres familias, hemos cumplido con todas las directrices impuestas desde siempre, y ahora esto es una injusticia total". "En esta tienda he soportado crisis, he soportado la pandemia y hemos salido, y ahora me prohíben vender animales, me han quitado una de las tres patas del taburete, ahora se cae, y al final nos van a obligar a cerrar", lamenta.

Francisco es consciente de que los animales "necesitan estar protegidos", pero considera que esta nueva ley es "injusta" y "poco beneficiosa" para el bienestar animal, puesto que, de esta manera, "va a aumentar la venta en negro y los animales no seguirán ningún control". Recalca que "con esta ley no han mirado el bienestar animal" y que "si nos hubieran pedido hacer reforma para ampliar el espacio donde están estos animales, lo hubiéramos hecho". Además incide en el derecho de las personas de "poder elegir la raza del perro que van a cuidar".

La multa por incumplir la ley podría ascender a los 200.000 euros

La prohibición de la venta de perros, gatos y hurones ha puesto en el punto de mira a este tipo de establecimientos: la multa por incumplir la normativa oscila entre los 50.001 euros hasta los 200.000 euros. "Esta es una ley completamente ideológica. No tienen ni idea de cómo es la realidad, ni han contado con veterinarios, ni han contado con nuestro sector, no han contado con nadie", reconoce este hombre.

También asegura que esto terminará afectando a la cadena productiva, "yo vendía 100 perros al año, esos animales necesitan, pienso, necesitan collares antiparásitos, necesitan el collar y la correa, necesitan vacunas, necesitan veterinarios, toda esa cadena caerá como las fichas del dominó". "Mi proveedor de jaulas ya me ha avisado que si yo cierro, el otro también, y así, que el tendrá que dejar de producir jaulas, sus 50 trabajadores se quedarán sin trabajo", detalla.

Francisco critica que esta ley les haya posicionado en el "lado de los malos" y destaca que "los profesionales como yo, nos hemos dedicado a educar a las personas sobre el cuidado de las mascotas". "Todos nosotros hemos sido partícipes de esa educación, de ese desarrollo por el bienestar animal, y ahora, nos ponen como los culpables del maltrato animal", declara.

Ahora los criaderos han tomado el relevo en la venta de estos animales de raza, algunos aseguran que "no están preparados para la venta al público", y manifiestan que el goteo incesable de gente para ver a los cachorros puede "causar un virus brutal" y podría suponer una "mortandad enorme" para la jauría.

Con la entrada en vigor de esta prohibición, las opciones para adquirir una mascota se reducen a la adopción. Una práctica cada vez más extendida entre la población que trata de reducir el abandono y el maltrato animal. Por ello, Granada cuenta con seis protectoras de animales y centros de acogida para contribuir a la adopción. Éstas son: Asociación Amigos de los Animales, en Albolote; Asociación Ladridos Vagabundos, en Pinos Puente; Asociación Refugio Sierra Nevada, en Monachil; Maullidos Invisibles, en Granada; Sociedad Protectora de Animales y Plantas Granada, en Fuente Vaqueros; SOS Animales de Andalucía, en Granada y Almuñécar.