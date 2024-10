Unicaja, la bestia negra de los rojinegros cada vez más invencible

Si enfrentarse al Barcelona en la primera jornada de la ACB no era plato de buen gusto para ningún equipo, medirse al Unicaja en la segunda tampoco es el sueño de muchos. El Covirán Granada se ve de nuevo las caras con su bestia negra, ese equipo al que nunca ha logrado derrotar, pero que además suele vencer de forma contundente y sin dar una mínima esperanza a los granadinos.

En la pasada campaña, los cajistas vencieron por 22 puntos en el Martín Carpena y por 28 puntos en el Palacio de Deportes. En el primer año en ACB de los rojinegros, los resultados fueron similares. Más 26 puntos para los malagueños en su pabellón y más 32 puntos en su primera visita a tierras granadinas. Al Covirán Granada no se le da bien el Unicaja, ni en ACB ni en la Copa Andalucía donde también ha caído derrotado los tres años que ambos conjuntos se han enfrentado en este torneo de pretemporada. Eso sí, la última batalla entre malagueños y granadinos dejó un sabor muy diferente de boca. Los de Pablo Pin no estuvieron por delante en el marcador en ningún momento, pero tuvieron la última posesión para empatar el encuentro y forzar la prórroga. Las fuerzas se igualaron y por un instante el Covirán Granada pudo superar a su bestia negra. Unas sensaciones que esperan repetir este domingo.

El reto no será sencillo. El Unicaja llega como uno de los equipos más peligrosos y con mejores sensaciones de toda la ACB. La apuesta del club malagueño por un bloque de jugadores que se mantienen juntos por tercer año consecutivo unido a tan solo unos pequeños retoques hacen que los cajistas vuelvan a ser favoritos en todas las quinielas para todos los títulos.

Los de Ibon Navarro han comenzado la temporada 24/25 con el pie derecho y dos títulos más bajo el brazo. La consecución de la Intercontinental, así como la Supercopa Endesa tras derrotar al Real Madrid en la final y unido al título de la Basketball Champions League al término de la pasada campaña convierten al Unicaja en un rival casi imposible de derrotar. Si bien es cierto que quedarse a las puertas de la final de la ACB, derrotados por UCAM Murcia en la semifinal, fue un duro golpe para los cajistas, pero esto no empaña la increíble trayectoria que el plan de Ibon Navarro está cosechando.

Para la presente campaña, el club de los Guindos mantuvo en plantilla a casi todos los jugadores que la componían el año anterior. Continúan Kendrick Perry, Alberto Díaz, Tyler Kalinoski, Tyson Carter, Kameron Taylor, Jonathan Barreiro, Nihad Djedovic, Melvin Ejim, Dylan Osetkowski, David Kravish y Yankuba Sima. Se marcharon durante el verano Will Thomas, Augusto Lima y Mario Sant-Supery, pero llegaron refuerzos de gran nivel como Kyllian Tillie, Tyson Pérez y, en el último momento, Olek Balcerowski.

Ibon Navarro se ha encontrado esta temporada con un 'overbooking' de jugadores interiores. Los movimientos de la entidad cajista han hecho que el técnico tenga que trabajar con hasta siete jugadores de posiciones interiores, algo que él mismo ha señalado como un problema. El entrenador vasco deberá hacer en cada jornada dos descartes. Ante Girona los elegidos fueron Yankuba Sima y Melvin Ejim. Para este derbi andaluz, la papelea se le ha resuelto sola al contar con las bajas de Alberto Díaz por una lesión en el abductor y de Killian Tillie.

A pesar de estas ausencias, la realidad es que Unicaja cuenta con un fondo de armario envidiable. Los malagueños no tendrán problemas para seguir planteando ese juego rápido que tanto daño hace en las transiciones y con una defensa tan férrea, especialmente de sus jugadores interiores. Aunque Unicaja se posiciona como uno de los favoritos de la temporada a absolutamente todo, Ibon Navarro señaló en la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo que no debe ser extraño que se vea a su equipo "peor" que lo esperado. El entrenador cajista explicó que su equipo cuenta con "nueve entrenamientos menos en cancha, esto supone que las dos-tres primeras semanas de ACB vamos a estar mal. No significa que vayamos a perder. Hemos tenido un punto competitivo alto con la Supercopa y la Intercontinental y ahora tenemos un fondo físico más bajo. Para evitar problemas a medio/largo plazo necesitamos hacer ese trabajo de pretemporada. Lo tenemos que hacer porque sino llegaremos reventados en noviembre. Lo normal es que ahora no estemos bien a nivel de chispa, de físico o de reacción".