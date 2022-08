Fontes, María Pérez, Amezcua y Dani Rodríguez llegan a Munich con la ilusión intacta y ganas de medalla

Durante la próxima semana, desde el lunes 15 de agosto y hasta el próximo domingo 21, se disputará en Múnich el Campeonato Europeo de Atletismo. Apenas un mes después de la cita mundialista, los atletas se volverán a ver las caras.

En el mes de julio, acudieron a la ciudad de Oregón: Ignacio Fontes, María Pérez y Alberto Amezcua. Para esta ocasión, al trío de corredores se incorpora también el granadino Dani Rodríguez, quien acudirá al evento tras ser medalla de bronce en la modalidad de 200 metros en los Juegos Mediterráneos de Orán disputados el pasado mes.

Antes del Campeonato del Mundo, los tres primeros nombres ya atendieron a este medio y todos coincidieron en un mismo punto: hacer dos competiciones de este calado, de forma tan seguida, no haría más que limitar la capacidad física. Es decir, debían priorizar entre uno u otro para darlo todo.

Ignacio Fontes quiere seguir mostrando su valía

"Ha sido un verano difícil de gestionar al tener dos 'grandes' tan seguidos. Llegar a dos picos de forma altos de esta forma es muy complicado. Después del viaje de regreso costó adaptarse, parecía estar 'resacoso' por el vuelo, la tensión... Pero los entrenamientos al fin y al cabo han ido bien y tengo muchas ganas de correr", comenta el granadino. Además, para este torneo Ignacio ve "opciones de medalla", como también le ha dicho su entrenador, algo que le ha hipermotivado. "Hay gente que fue al Mundial y que en esta ocasión no participará, así que las opciones de llegar al podio se agrandan", afirma.

Además, llega con la experiencia que le da la carrera final de hace un mes, a la que se clasificó tras una gran fase previa. Aunque el resultado en esta le dejó desconforme, más aún con el paso del tiempo. "Me habría gustado estar más adelante. Desde mi punto de vista, no fue mal en términos generales, pero en la final no fue mi mejor actuación. Sin desmerecer el puesto, porque valoro haber llegado a la final, ir a remolque desde el principio me hizo acabar con mal sabor de boca. Costó encontrar buenas sensaciones", reconoce Fontes, quien no se desmotiva de cara a futuros compromisos. "Ahora tenemos una grandísima oportunidad según mi entrenador y no podemos desperdiciarla", asegura. "Me dejo llegar por sus entrenamientos y si él está tan seguro de que podemos plantar cara, yo solo puedo confiar en él y darlo todo. Estamos deseando que llegue la cita", reconoce.

Alberto Amezcua y María Pérez, opciones reales para la modalidad de marcha

Los dos corredores de marcha han finaliza su preparación de cara al Campeonato Europeo en Galicia. En esta zona de España, además de tener unas temperaturas más suavizadas, han podido prepararse de cara a la climatología que encontrarán en Múnich. Una puesta a punto que, en palabras de Alberto Amezcua, "viene orientada en base a a unos entrenamientos que realizaron aquí los compañeros de Colombia en 2017 -resultaron campeones ese año-, ya que hablaron muy bien de la zona y queríamos también salir del calor sofocante de Granada". Allí podrán garantizarse un mejor descanso y entrenamientos con mayor calidad para recuperarse totalmente del desgaste del Mundial disputado hace menos de un mes.

"Es complicado hacer dos picos de forma tan seguidos. Quien da con la tecla para conseguirlo y dar su 100%, o al menos se queda cerca, aspira a las medallas. Personalmente, yo me siento bien y el entrenador me lo dice. Aunque bien es cierto que lo cojo un poco con pinzas físicamente ya que el desgaste es enorme por tantas competiciones. La parte positiva es que he cogido ritmo, pero el riesgo de lesión también es mayor", cuenta el accitano. "Estoy haciendo buenos entrenos y diría que incluso llego mejor que al Mundial, con mejores sensaciones, pero debemos ir con precaución. Si seguimos así y además el fisio hace su trabajo, llegaré muy en forma a la competición", expone Amezcua.

La cita europea, a pesar de comenzar el lunes, no tiene fijadas las carreras de marcha hasta finales de semana, por lo que la espera se hará más larga. Ambos se lo toman de distinta forma. Él aprovechará para "descansar y recuperar bien para superar las molestias musculares", mientras que María Pérez asegura que necesita competir ya. "A mí lo que me apasiona y me divierte es competir, quiero que llegue ya la carrera." Confiesa estar "cansada de tantos entrenamientos", y quiere que se dé ya el pistoletazo de salida.

La orcetana, valorando la actuación brindada en el pasado Mundial, lamenta el resultado y, sobre todo, no poder acabar la prueba, pero "ese día los jueces creyeron que no estaba respetando las normas". Piensa que fueron decisiones todas "respetables y justificadas", y que eso "solo me motiva a seguir queriendo perfeccionar la técnica y continuar mejorando para llegar a ser mejor". Además, ve el lado bueno de la moneda ya que el hecho de no ver la meta en el Mundial hizo que, al fin y al cabo, el desgaste fuera "menor" que el de quienes sí terminaron, por lo que ello puede ser una "ventaja competitiva".

En cuanto a las aspiraciones de cada uno, nadie va a descubrir a la marchadora, a quien avala un historial arrollador en cuanto a resultados. Además, la motivación con la que encara la cita la hace ser aspirante a todo en la prueba. Mientras que el corredor de Guadix sostiene que "encarar estos compromisos desde las sombras" lo hacen ser más "peligroso para sus rivales". Ya en el Mundial dio la sorpresa, siendo el segundo entre los españoles cuando a priori era el tercero en discordia. Ahora, aún sabiendo la dificultad del desafío, es optimista y declara que "habrá que saber aprovechar las oportunidades para colarse entre los favoritos, buscar sus puntos débiles". Ambos prometen que van a dar guerra en el Europeo.

Dani Rodríguez tratará de dar la sorpresa

Por su parte, Dani Rodríguez afronta el compromiso de Múnich siendo recientemente medalla de bronce en el campeonato Juegos del Mediterráneo. En 200 metros lisos, su modalidad fetiche, el granadino hizo una fenomenal carrera para cruzar tercero la meta. A sus 26 años, el de Casanueva está atravesando "uno de los momentos más dulces" de su carrera, como él mismo afirma, y mantiene la esperanza de poder dar su mejor versión en el Campeonato Europeo de Atletismo. Aunque fue una buena marca la obtenida en la cita de hace poco más de un mes, confía en poder bajarla y "a poder ser en Múnich". Además, no solo estará presente en los 200 metros si no que también, pese a no aparecer en un primer momento en las listas, también participará en el 4x100 de relevos. Una doble prueba de las que espera "acabar satisfecho".

El atleta ha viajado, junto a los compañeros de relevos, a ultimar la preparación estos últimos días en Madrid, antes de partir hacia tierras alemanas. Por lo pronto, está confiado y las charlas con el entrenador le ayudan a estarlo. "Me dice que me ve bien, que estoy mejorando y que vamos a plantear guerra. Además, tiene un punto clave y es que juega muy bien con la presión. No hablamos de marcas porque eso al fin y al cabo solo me generaría ansiedad si por ejemplo estos últimos días no la cumplo", confiesa. "Me pide que disfrute, que el trabajo que llevamos hecho es muy bueno y para tener confianza en mí mismo. Estamos preparando el evento a conciencia y de momento nos va de maravilla", añade el granadino.

"Es la última competición de la temporada y el mayor objetivo era estar aquí. Lo hemos conseguido así que queda centrarse en los últimos retoques para que todo vaya sobre ruedas. Ya allí, disfrutar y aprovechar la experiencia al máximo y dar todo lo que tenga de mí", explica. "Que salga como tenga que salir, pero si lo doy todo seguro que me iré contento", reconoce Dani Rodríguez.