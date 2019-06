Flamin’ Groovies: “Venimos a Granada a tocar rock and roll, que es lo mejor del mundo”

El guitarrista, cantante y compositor Cyril Jordan formó a mediados de los sesenta un grupo con su amigo Roy Loney, también cantante, guitarrista y compositor, y el invento se llamó Flamin’ Groovies. Posiblemente no figuren en el Olimpo de los grandes dioses del rock, ése en el que sí están The Beatles o The Rolling Stones, pero sin duda han dejado para la posteridad un ramillete de discos excepcionales y su legado, como el de otras muchas bandas que pasaron desapercibidas para el gran público mientras estuvieron en activo, se hará más y más grande con el tiempo.

Jordan y Loney no siempre han tenido una relación idílica, lo que en la década de los setenta desembocó en la marcha del segundo para iniciar una muy interesante carrera en solitario. Cyril Jordan se quedó con el nombre de la banda, asumió la tarea componer en solitario y la de cantar, que antes recaía fundamentalmente en su viejo compinche, y publicó álbumes más que notables.

Los antiguos amigos estuvieron años sin hablarse, pero se han reconciliado porque, por encima de sus posibles desavenencias, les une su amor por la música. Pero más importante aún que eso es que han decidido juntarse para hacer una gira mundial que, el próximo 15 de junio, los trae al Teatro Caja Granada. En esta entrevista concedida a GranadaDigital, Cyril Jordan, simpático y cordial, habla sobre su gran pasión de toda la vida: el rock and roll.

¿Qué podemos esperar de Flamin’ Groovies en 2019?

Eso nunca se sabe. Siempre tratamos de hacer las cosas bien, por supuesto, y esta vez también será así. Sí podemos asegurar que habrá rock and roll, claro

Este tour se llama Teenage head. ¿Significa eso que tocarán por completo ese álbum y nada más o tocarán también otras canciones de su repertorio?

De Teenage head tocaremos seis canciones y el resto del concierto será una selección de nuestros otros discos.

En su álbum de 2017, Fantastic Plastic, parece haber una mezcla de sonidos: los de sus primeros trabajos, claramente orientados al rock and roll y al rhythm and blues, y los de discos como Shake some action o Jumpin’ in the night, donde se nota más influencia de bandas como The Beatles o The Byrds. ¿Era esa su intención?

En cierto modo. Cuando empezamos, estábamos muy marcados por grupos como The Rolling Stones y queríamos escribir canciones en esa onda. Después nos abrimos a otras influencias, entre otras las que cita. Nos quedamos con todo.

¿Qué opina de la gente que piensa que Flamin’ Groovies es sólo otra vieja banda que se reúne para hacer giras?

Hay un montón de gente que dice estupideces y la verdad es que nunca escucho ni presto atención a lo que dicen. Nosotros nos dedicamos a hacer rock and roll y eso es todo.

¿Cuál es su secreto para seguir en forma y haciendo giras después de tantos años?

No sé si hay un secreto, pero si existe me gustaría conocerlo. A lo mejor es que nos dedicamos a hacer rock and roll, que es la mejor cosa que hay, lo mejor del mundo.

A veces los fans del rock and roll, sobre todo los más mayores, se preguntan si el género está vive o muerto. ¿Piensa en ello?

Como digo, el rock and roll es la mejor cosa del mundo. Es cierto que ahora es un género más underground, no es lo que prefiere la mayoría del público. De todas formas, nosotros sí notamos que a nuestros conciertos va gente joven y es estupendo comprobar que les gusta lo que hacemos, nos sentimos muy afortunados por eso.

¿Qué hay del rock and roll way of life? ¿Lo siguen practicando o son ya mayores para eso?

Estábamos más en esas cosas cuando éramos jóvenes. En general, para todos los grupos, el rock and roll way of life ha dado paso al show business, están más pendientes del negocio. Por nuestra parte, lo que hacemos es estar en la carretera durante semanas para hacer giras como ésta.

Su relación con Roy Loney no ha sido siempre perfecta. ¿Cómo van las cosas ahora?

Seguimos siendo amigos. En realidad siempre lo hemos sido, aunque hayamos pasado muchos años sin vernos. Durante una carrera larga siempre hay desencuentros. Los ha habido continuamente entre Ray y Dave Davies en The Kinks. Son cosas que pasan, pero insisto en que Roy y yo siempre hemos sido amigos.

¿Piensan grabar nuevas canciones juntos con la formación original?

Es difícil asegurarlo. Hemos cambiado a la banda en los últimos años y ahora tenemos un nuevo bajista, un nuevo guitarrista, un nuevo baterista… Estamos tocando y nos estamos divirtiendo mucho. Estamos haciendo cosas, pero en cuanto a grabarlas, ¿quién sabe?

Hace cinco años iban a dar un concierto en Granada pero se anuló porque usted estaba enfermo. ¿Se sintió disgustado por eso, piensa que tiene una cuenta pendiente con la ciudad y con sus fans de aquí?

Más que disgustado me sentí triste. Estuve enfermo durante tres semanas y fue frustrante porque queríamos hacer aquella gira. Siempre disfruto tocando en España, creo que es un paraíso.

¿Conoce algún grupo español? Granada está repleta de bandas, que hacen música de casi todos los estilos. ¿Le suena alguna?

Lamentablemente no podría decir ningún nombre, pero sí sé que aquí hay grupos fantásticos.