Mariche Huertas: "El Festival de Jazz contribuye muchísimo a la difusión del nombre de Granada"

La cita musical que marca el otoño en Granada es el Festival Internacional de Jazz. Este año cumple su 44 edición y llega con algunas novedades, como la incorporación del Teatro de la Chumbera como escenario para la actuación que pondrá el cierre al evento, un concierto de jazz flamenco a cargo de Antonio Lizana, que amenizará al público en un marco incomparable, con la Alhambra de fondo. Del 1 al 9 de noviembre, Granada se llenará de jazz. La directora del Festival de Jazz, Mariche Huertas, destaca que este evento “contribuye muchísimo a la difusión del nombre de Granada” ya que tiene “un respeto internacional considerable”. “Cada aficionado al jazz que va tras su ídolo va buscando a ese artista y aparece que uno de los escenarios donde toca es en este festival, con lo cual, supone una difusión extraordinaria del nombre de Granada”, remarca.

El Festival de Jazz de Granada “dota de una banda sonora maravillosa jazzística al otoño granadino”, en palabras de su directora, quien resalta que esta edición “hace un viaje sonoro por distintos estilos jazzísticos con referencias mundiales que representan cada uno de los estilos”. “Hay desde hip-hop, funky, b-bop, swing, jazz flamenco, jazz latino, etcétera”, detalla.

La programación del Festival de Jazz comienza con la actuación de Theo Crocker, el viernes 1 de noviembre. Mariche Huertas destaca que es “de la nueva generación de músicos de jazz” y “trae aire fresco al festival”. “Va a ofrecer desde funky hasta hip-hop, jazz, rap. Representa un poco la nueva generación jazzística, entre comillas”, remarca. “Al día siguiente tendremos a Cyrille Aimée, una de las cantantes con más proyección internacional ahora mismo. Es una vocalista muy demandada internacionalmente, pues The New York Times y The Guardian la aclaman como una estrella triunfante en la galaxia de las cantantes de jazz. Ella ha actuado en los escenarios más exigentes, con Roy Hargrove, Stephen Sondheim o con Wynton Marsalis. Su trabajo ha sido nominado a un Grammy. Cyrille Aimée representa más el swing, el jazz-pop”, detalla.

El Festival de Jazz de Granada también contará con la actuación de una artista “que representa el bebop, uno de los géneros jazzísticos más potentes de la historia del jazz”, como destaca Huertas. Se trata de Lakecia Benjamin. “Ha tocado con Prince, con Stevie Wonder, pero también con Missy Elliott, con Gregory Porter, con Alicia Keys… Es una artista joven y que este año ha recibido tres nominaciones al Grammy por el disco que va a venir a presentar a Granada, que se llama ‘Phoenix’. Es una saxofonista con una energía electrizante y que no para de recibir premios”, remarca.

En cada edición del festival hay una leyenda viva de la historia del jazz y este año será Bill Evans. “Cuando Miles Davis quería rejuvenecer su sonido con energía y con una creatividad más innovadora, llamó a Bill Evans, que se tiró cinco años en la última etapa de Miles Davis tocando con él. Es una superestrella y va a recibir el premio del Festival. Además, viene acompañado de una banda magnífica, que se llama The Vans Band All Stars”, comenta Mariche Huertas.

El Festival de Jazz ofrecerá otras actuaciones destacadas. “De jazz latino tenemos a Quincy Jones, productor de grandes celebridades, como Michael Jackson y Alfredo Rodríguez”, indica. Además, el festival tiene “siempre un lado solidario” y habrá “un concierto didáctico para niños en una situación especial o en condiciones de vulnerabilidad social o económica”. “Es un concierto que está patrocinado por la Fundación La Caixa. Y también hay un concierto de jazz para mayores, para un centro en concreto. No son conciertos abiertos al público, pero igualmente forman parte de la actividad del festival”, indica.

El espectáculo de jazz flamenco de Antonio Lizana pondrá el broche de oro al festival. “Es un artista andaluz con una proyección internacional extraordinaria. Él ha tocado con Chico O'Farrill, ha ganado Grammys, y ha tocado con las mejores excelencias del panorama jazzístico y no jazzístico: con Marco Miller, Miguel Ríos, Snarky Puppy, Jorge Drexler, India Martínez, Chambao, pero también con Josemi Carmona, con Carmen Linares, con Pepe Habichuela… Es un músico absolutamente versátil. Y es todo un privilegio tenerle cerrando el festival este año”, destaca la directora.

El Festival de Jazz de Granada, “uno de los más antiguos de Europa, es muy conocido internacionalmente” y para Huertas está “casi más respetado internacionalmente que en la propia ciudad, porque es un festival muy querido y muy admirado”. “El nombre de Granada, internacionalmente entre los aficionados al jazz, suena muchísimo”, apunta.

Uno de los objetivos que se marca la directora del Festival de Jazz es que los jóvenes empiecen también a descubrirlo. El público juvenil puede disfrutar de los conciertos con el bono cultural, al que pidieron adherirse para que dejara de ser “desconocido para jóvenes de esa franja de edad”. “Este año en concreto, iniciamos el festival con uno de los artistas más jóvenes y con una de las propuestas más frescas, más vanguardistas de jazz electrónico, de hip hop, de Theo Crocker”, señala.

‘Jazz en Paralelo’, fotografías y cartel

Durante los días que se celebra el festival, también tiene lugar ‘Jazz en Paralelo’, una iniciativa en la que participan los locales de la ciudad, que programan conciertos, exposiciones y otras actividades en torno al jazz. “Se han sumado casi 25 locales, que organizan iniciativas privadas que enriquecen el programa central del Festival de Jazz de Granada y alargan también esas noches, con música de jazz y de distintos géneros”, comenta Huertas, quien apunta que el festival es “muy humilde presupuestariamente y sin embargo es muy grande, muy exquisito musicalmente”. “Es un festival que se merecería mayor atención presupuestaria, no solo pública, sino también del empresariado privado, especialmente del mundo de la hostelería, de la restauración, porque, a fin de cuentas, ellos reciben muchísimo de la cultura y la cultura también necesita recibir de ellos. Necesitaríamos un mayor mecenazgo privado. Es apoyar un evento cultural tan bonito, tan longevo y tan extraordinario del otoño granadino”, afirma la directora.

El festival también es “sensible con el arte” y ha querido darle “a los fotógrafos un papel” dentro del mismo y, por ello, justo antes de los conciertos en el Teatro Isabel la Católica se proyectarán fotografías de la edición anterior, “seleccionadas muy exquisitamente, de tal modo que el espectador, en esa media hora que llega antes, pueda estar disfrutando de una exposición en vivo y en directo de fotografías”, detalla Huertas.

Además, ofrece una exposición con los carteles del Festival de Jazz en la Casa de los Tiros. “Es objeto de coleccionistas. Es obra de Juan Vida. En la exposición está toda la historia del festival en imágenes, que están íntimamente conectadas con el programa. Cada cartel tiene una programación artística detrás, una historia y algo que contar. Eso también es muy bonito”, señala Huertas, quien remarca también que el Festival de Jazz “también tiene una sensibilidad artística impresionante, que también lo enriquece” y “no es solo música, es solidaridad, es fotografía y muchas cosas".